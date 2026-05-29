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El Consejo de la Magistratura citó al juez Patricio Maraniello por las denuncias de acoso y maltrato

La Comisión de Acusación lo convocó para que se presente a declarar el 17 de junio a ejercer su derecho a la defensa ante las graves denuncias en su contra. Se trata del mismo magistrado que prohibió la difusión de audios que supuestamente contenían conversaciones de Karina Milei

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Alejandro Patricio Maraniello
El Consejo de la Magistratura citó al juez Patricio Maraniello por las denuncias de acoso y maltrato

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación citó para el 17 de junio a las 10 de la mañana al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 5, Alejandro Patricio Maraniello, en los términos del artículo 20 del Reglamento de Disciplina.

Los integrantes de la Comisión resolvieron llamarlo a declarar en relación al acumulado de denuncias en su contra por abuso sexual, maltrato laboral y desvío de fondos públicos. Esta convocatoria es equivalente a una declaración indagatoria, por lo que el juez Maraniello tendrá derecho de ejercer su defensa.

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La propuesta fue presentada por el consejero informante Luis Juez ante la acumulación de los expedientes 139/2024 y 157/2024, iniciados por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación; 172/2024 y 112/2023 que incluye quejas realizadas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; y el 155/2025, basado en una presentación de legisladores de la Coalición Cívica.

Los planteos del gremio de judiciales están vinculados a graves acusaciones de hostigamiento moral y sexual en el ámbito de trabajo y abuso de poder hacia las empleadas de su propio juzgado. En el mismo sentido se dirigen las denuncias que remitió su tribunal superior.

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Con respecto a la presentación por supuesta censura previa del legislador porteño Hernán Reyes y la diputada nacional Marcela Campagnoli, se refiere a la polémica medida cautelar que dictó Maraniello, prohibiendo a los medios de comunicación difundir supuestos audios vinculados a Karina Milei.

Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación
Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación

La propuesta de citar a declarar al juez Maraniello fue votada durante la sesión de la Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques, con la participación de Jimena de la Torre, Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, César Grau y Luis Juez.

Antecedentes

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura desde hace meses analiza los expedientes por presunto mal desempeño del juez Maraniello.

Los testigos describieron las supuestas exigencias para trabajar en su juzgado, vinculadas a la vestimenta de las empleadas y la asignación de tareas.

En reiteradas ocasiones declararon que a las trabajadoras se las denominaba “las azafatas de Maraniello”.

Uno de los escribientes del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 relató que una de sus compañeras había acudido a la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara del fuero para denunciar un hecho de abuso sexual.

Según su relato, la joven realizaba tareas administrativas para la Asociación Argentina de Justicia Institucional, creada por el magistrado, y recibía mensajes fuera del horario laboral.

A su vez, el juez Patricio Maraniello cobró notoriedad por una medida cautelar que dictó en septiembre del año pasado, en la causa “Milei, Karina Elizabeth s/ medidas cautelares”.

El debate público se abrió cuando ordenó el cese de la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia en medio del escándalo por los supuestos sobornos en el caso ANDIS. Ese fallo también fue cuestionado en una de las denuncias por presunto mal desempeño.

El 17 de junio próximo, Maraniello tendrá la oportunidad de hacer su descargo, antes de que la Comisión de Acusación resuelva si existen elementos suficientes para impulsar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que es el órgano encargado de definir la eventual remoción del magistrado.

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