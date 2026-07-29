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ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 29 de julio de 2026

El organismo permite revisar la liquidación con clave de seguridad social en su portal, donde cada titular puede ver montos actualizados, fechas disponibles y acreditación en cuenta bancaria

Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
La ANSES ejecuta el cronograma de pagos del mes con acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, según la terminación del DNI y el tipo de prestación
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona este miércoles los pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a los beneficiarios que cumplen con el calendario oficial. La fecha marca el cierre del cronograma mensual dispuesto por el organismo, con un esquema segmentado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

Quiénes cobran hoy, 29 de julio de 2026

El miércoles corresponde el pago de diversos beneficios, en función de la terminación del DNI y la naturaleza de la prestación.

Fachadas ANSES
El organismo finaliza el calendario mensual con pagos a beneficiarios de haberes superiores al mínimo, prestaciones por desempleo y asignaciones de pago único y familiares

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que perciben haberes superiores al mínimo y cuyo DNI termina en 8 y 9 pueden acceder hoy al pago de sus ingresos. Este grupo completa el tramo final del calendario de julio para quienes superan el haber mínimo. De acuerdo con el esquema de la ANSES, los pagos incluyen la actualización establecida por la fórmula de movilidad vigente.

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El organismo recuerda que los titulares podrán consultar el detalle de su liquidación ingresando con clave de seguridad social en el sitio oficial o a través de los canales habilitados.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se encuentra disponible para quienes hayan perdido su trabajo formal y cumplan con los requisitos de aportes. El pago de este miércoles alcanza a los beneficiarios cuyo DNI finaliza en 8 y 9. Los montos varían en función de la cantidad de aportes y la antigüedad laboral, con importes mínimos y máximos fijados para el período vigente.

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La acreditación se realiza en la cuenta bancaria informada, sin necesidad de realizar trámites adicionales durante la ventana de pago dispuesta.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

El calendario de Asignaciones de Pago Único sigue vigente para quienes hayan tramitado beneficios por matrimonio, nacimiento o adopción. La fecha de cobro abarca desde mediados de julio hasta el 11 de agosto, sin distinción por terminación de documento. Los titulares pueden consultar el estado de su trámite y la fecha de liquidación correspondiente en el portal oficial del organismo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas (PNC) mantienen habilitado el calendario de pagos para todas las terminaciones de DNI hasta el 11 de agosto. La liquidación permanece abierta en las entidades bancarias, permitiendo que los beneficiarios accedan al cobro dentro del plazo estipulado.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

Las jubilaciones y pensiones reciben un aumento y un bono extraordinario, con montos actualizados según la fórmula de movilidad y disposiciones vigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las jubilaciones y pensiones reciben un aumento y un bono extraordinario, con montos actualizados según la fórmula de movilidad y disposiciones vigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante julio de 2026, las jubilaciones y pensiones registran un aumento del 2,15% aplicado según la fórmula de movilidad. Además, las personas que perciben la jubilación mínima y los titulares de Pensiones No Contributivas reciben un bono extraordinario de $70.000 como refuerzo de ingresos.

Los valores vigentes para las principales prestaciones previsionales son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $481.989,33
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $358.392,53

El bono extraordinario se abona íntegramente a quienes perciben la jubilación mínima y de manera proporcional a los titulares de haberes superiores hasta el tope fijado. Todos los pagos se realizan en la cuenta bancaria declarada por la persona beneficiaria. El detalle completo de cada liquidación puede consultarse en la página web de la ANSES.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales también presentan actualizaciones durante julio, con los siguientes importes:

anses
Las asignaciones universales y familiares presentan nuevos valores, abarcando AUH, ayuda escolar y beneficios especiales para nacimiento, adopción y matrimonio
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049
  • AUH Zona I: $192.464
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): desde $74.033
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041
  • Asignación por Nacimiento: $86.295
  • Asignación por Adopción: $515.930
  • Asignación por Matrimonio: $129.209
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672

Para la AUH y la Asignación Universal por Embarazo, el 80% del monto se abona mensualmente, y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. El organismo liquida ese saldo en una única cuota, una vez cumplido el trámite.

La Prestación por Desempleo establece un monto mínimo de $186.200 y un máximo de $372.400, determinado por la cantidad de aportes y la antigüedad laboral acreditada.

Para recibir información individual sobre cada prestación, los titulares pueden ingresar a la plataforma digital Mi ANSES o utilizar los canales oficiales de contacto del organismo.

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