El juez Bruglia le pidió al Consejo de la Magistratura que suspenda el concurso para elegir a su reemplazo

El juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, le envió una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para reiterar el pedido de suspensión del concurso 461, que se abrió para cubrir el cargo que actualmente ocupa el magistrado.

En la misiva aclaró que “sólo me defiendo señalando los actos discriminatorios, que terminan configurando una maniobra ilegal y una grave violación a elementales derechos de orden constitucional”.

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El camarista advirtió que el proceso de selección del titular de la vocalía de la Cámara Federal, que ocupa actualmente, se inició hace seis años, impulsado por un “fragmento de la política y ahora está cercano a consumarse, novado por otro sector, convergiendo en ambos momentos los intereses de los mismos operadores ocultos en el sistema, en los ya mentados ‘sótanos de la democracia’”.

Bruglia enfatizó en la carta dirigida al presidente del Consejo y titular de la Corte Suprema que “de decenas de jueces afectados, solo tres iban a ser los discriminados y realmente perseguidos para remover de los cargos que están actualmente desempeñando. Me refiero siempre a los casos de los jueces Bertuzzi, Castelli y mío”.

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En otros de los párrafos, el juez fue tajante: “O se cumple con una manda judicial completa, respecto de todos los involucrados, o no se aplica. Pero a ninguno. El continuar con este único concurso implica complacencia y aceptación de una maniobra espuria”.

Por otro lado, denunció que se remitieron dos pliegos al Senado para cubrir vacantes en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 8 de esta ciudad y el restante en la Vocalía de Nro. 10 de la Sala III de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, lo que consideró “visiblemente discriminatorio y demostrativo de una maniobra ilegal”.

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Agregó que “esto -claramente- es no dar cumplimiento a la manda judicial, conforme al conocimiento y voluntad de los consejeros que entienden que debe cumplirse con el fallo de la Corte”.

El conflicto

El debate se inició cuando, por decisión del presidente Mauricio Macri, un grupo de magistrados fue trasladado por decreto a otras judicaturas para cubrir puestos vacantes.

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De ese modo, dispuso ocupar las vacantes de la Cámara Federal de Apelaciones con los traslados de 2 jueces del Tribunal Oral Federal 4: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Por otro lado, ordenó que el juez Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín fuera trasladado al Tribunal Oral Federal 7 porteño.

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Juez Leopoldo Bruglia; juez Pablo Bertuzzi; juez Germán Castelli

En ese momento, el Poder Ejecutivo explicó que el procedimiento del traslado permitía que un magistrado, que fue elegido en un cargo mediante el proceso que establece la Constitución nacional, pueda ser enviado con su consentimiento a otro tribunal.

Cuando la discusión llegó a la Corte Suprema, la misma resolvió que el mecanismo de traslados “resulta un sistema de marcada excepcionalidad, que en ningún caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados”.

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En ese sentido, especificó que los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli permanecerán en sus cargos de forma provisoria hasta que el Consejo de la Magistratura realice los concursos de rigor para cubrir esas vacantes de manera regular.