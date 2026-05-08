Judiciales

La Corte Suprema reconoció a los mejores promedios de las carreras de abogacía de todo el país

Se trata de 23 graduados y graduadas, egresados de distintas universidades públicas y privadas

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PREMIO GRADUADOS CORTE SUPREMA
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, autoridades del Consejo, decanos de las distintas facultades y los graduados premiados

En un acto celebrado este jueves en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia, 23 graduados y graduadas recibieron el “Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación”, de manos del presidente del Máximo Tribunal y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti.

La ceremonia contó con la presencia de la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero, y de los consejeros Diego Barroetaveña, César Grau y Gonzalo Roca, así como autoridades de diversas casas de altos estudios.

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Entre ellos, estuvieron Daniel Herrera, por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina; Gabriel Astarloa, por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral; Dino Clabot, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano; Alejandra Mizzau, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Anibal Gronda, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata; Sergio Carfora, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Comunicación de la Universidad de la Marina Mercante, además de secretarios y funcionarios de la Corte y del Consejo de la Magistratura, familiares e invitados especiales de quienes recibieron su diploma.

PREMIO GRADUADOS CORTE SUPREMA
El acto de premiación, en la sala de audiencias de la Corte Suprema

El “Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación” se creó en 1991 por la acordada N° 6 de ese año. Otorga un diploma al alumno de cada facultad de derecho, que acredite que ha egresado con el título de abogado el año inmediatamente anterior con el más alto promedio de la carrera entre los graduados de esa promoción.

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Por medio de la resolución N° 3301/2025 de diciembre pasado, la Corte estableció que otorgará el premio a los aplicantes de la promoción 2024, graduados con un promedio igual o superior a 9 puntos.

PREMIO GRADUADOS CORTE SUPREMA
La ceremonia de entrega de premios, en la sala de audiencias de la Corte Suprema

En línea con su objetivo de estimular y promover la búsqueda de la excelencia en los graduados de las carreras de abogacía de todo el país, en la ceremonia se entregaron distinciones a los siguientes egresados:

Zuppa Joan Axel (Universidad Nacional de Córdoba, 9.87).

Aranda Juan Ignacio Amado (Universidad de San Andrés, 9.84, Resolución 3464/24).

Szlajen Nicolás Demián (Universidad de Buenos Aires, 9.76, Resolución 3464/24).

Paoletta María Belén (Universidad de Buenos Aires, 9.76, Resolución 3464/24).

Sciutto María Delfina (Universidad Nacional de la Plata, 9.70).

Primo Marco (Universidad de Buenos Aires, 9.70).

Scolni Gonzalo Martín (Universidad Torcuato Di Tella, 9.63).

García Alonso Lautaro Leandro (Universidad de San Andrés, 9.62, Resolución 3464/24).

Capellino Charlotte (Universidad Católica de Córdoba, 9.62).

Paz Román Octavio (Universidad de San Andrés, 9.59, Resolución 3464/24).

Mamía Sol (Pontificia Universidad Católica Argentina, 9.52).

Farinaccia Pablo Domingo (Universidad de San Andrés, 9.50).

Costella Pravata Marina Belén (Universidad Nacional de Cuyo, 9.47).

Chiosso Gonzalo (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 9.46).

Scheidler María Celeste (Universidad de la Cuenca del Plata, 9.35).

Orcellet Mariela (Universidad Nacional de Avellaneda, 9.29).

Di Massimo María Agustina (Universidad de Belgrano, 9.27).

Pacce Marianela Denise (Universidad Nacional del Noreste, 9.22).

Gallardo Catalina (Universidad del Salvador, 9.20).

Serrano Tamara Nerina (Universidad de la Marina Mercante, 9.14).

Ramírez Ezpeleta Eugenio Santiago (Universidad Católica de Salta, 9.04).

Lariguet Javier (Universidad Austral, 9).

Mircoli Geuze María Celina (Universidad Torcuato Di Tella, 8.67, Resolución 3464/24).

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