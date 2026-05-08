Judiciales

Imputaron a Demian Reidel por los gastos con tarjetas de crédito en Nucleoeléctrica

El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación al ex presidente de la empresa estatal y a quienes hayan sido titulares de plásticos corporativos por gastos como servicios de playa, bares, peluquerías y adelantos de efectivo en el exterior

Guardar
Google icon
Demian Reidel
La Justicia investiga gastos con tarjetas de crédito corporativas en Nucleoeléctrica cuando estuvo presidida por Demian Reidel Maximiliano Luna

El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, por los gastos de índole particular que habrían realizado en viajes al exterior diferentes integrantes de esa empresa estatal con tarjetas de crédito corporativas, en el período en el cual la presidió.

En el requerimiento de instrucción, el fiscal pidió determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026”, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

PUBLICIDAD

La presentación alcanza también a “los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la sociedad estatal, y los titulares y/o usuarios de la tarjeta corporativa cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina SA”, según detalló el fiscal en la causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

La denuncia se presentó tras el informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el cual se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, elaborado en respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano.

PUBLICIDAD

El fiscal federal Ramiro González impulsó una denuncia por los gastos con tarjeta corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica (Adrián Escandar)
El fiscal federal Ramiro González impulsó una denuncia por los gastos con tarjeta corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica (Adrián Escandar)

Ese reporte incluía consumos realizados de cuyo análisis surgirían gastos que ajenos “al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”. El fiscal destacó además que “el reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni precisaba si los consumos habían sido efectuados mediante un único plástico o varios adicionales, como tampoco contenía una rendición documentada del destino institucional de cada gasto”. Todo eso será desde ahora materia de investigación.

En su denuncia, la diputada nacional Marcela Pagano sostuvo que aun si las erogaciones hubiesen sido realizadas en viajes oficiales, “los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos”.

Entre los gastos detectados hay 45 compras en free shops, por un total de 5.957 dólares y 1.1 millones de pesos; 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares. También constan transferencias de Mercado Pago, hoteles, gastos en aviones, indumentaria, distribuidos en diferentes países. Por último surgen adelantos en efectivo por $56.000.000 y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

En la denuncia, repasó la fiscalía, se puso de resalto que Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, cuya presidencia del Directorio fue ejercida por Reidel, durante el periodo denunciado. “También se atribuyó responsabilidad a los integrantes del Directorio, la Sindicatura y a los responsables del control interno de gastos corporativos, por haber presuntamente omitido ejercer los deberes de control, vigilancia y autorización que les incumbían, respecto de los consumos aludidos”, explicó.

Los posibles delitos y las pruebas

La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal González pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas, incluyendo “fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo”. También solicitó que se informe “la cantidad de plásticos asociados a dicha cuenta, individualizando respecto de cada operación el plástico utilizado y su titular y/o usuario autorizado”.

Se trata de una de las denuncias que se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Otra similar fue hecha por el diputado nacional Esteban Paulón y tramita en el juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa.

Google icon

Temas Relacionados

NucleoeléctricaDemian Reideltarjetas de créditofiscal Ramiro Gonzálezúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hotesur-Los Sauces: el TOF 5 fijó fecha para la audiencia preliminar de un nuevo juicio contra Cristina Kirchner

La convocatoria permitirá que todas las partes revisen la validez de la prueba acumulada y definan la lista de testigos. Es el paso previo para pactar el día de inicio del debate oral

Hotesur-Los Sauces: el TOF 5 fijó fecha para la audiencia preliminar de un nuevo juicio contra Cristina Kirchner

“Naufragaron cumpliendo un acto de servicio”: el emotivo discurso de un testigo submarinista sobre los 44 tripulantes del ARA San Juan

En el debate oral por la tragedia del submarino, un ex jefe naval defendió la capacidad operativa del buque y agradeció al tribunal de Santa Cruz por “no mancillar” la memoria de los 44 marinos

“Naufragaron cumpliendo un acto de servicio”: el emotivo discurso de un testigo submarinista sobre los 44 tripulantes del ARA San Juan

Le robaron la moto, el seguro se negó a pagar y la Justicia rechazó su demanda: el detalle que le hizo perder el juicio

El dueño del vehículo fue a tribunales para reclamar la cobertura, pero la sentencia le dio la razón a la aseguradora. El tribunal ratificó que la protección contractual no estaba vigente al momento del siniestro debido a una omisión del propietario. No solo se quedó sin la motocicleta, sino que deberá cubrir los gastos del proceso judicial

Le robaron la moto, el seguro se negó a pagar y la Justicia rechazó su demanda: el detalle que le hizo perder el juicio

Denunció que cables de alta tensión dañaron su auto, la Justicia rechazó la demanda y deberá pagar los gastos judiciales

El dueño de un vehículo demandó a la empresa distribuidora de energía y a la municipalidad por un incidente en 2020. Según la sentencia, el relato del demandante y las fotos presentadas fueron insuficientes para demostrar el siniestro. Sin evidencias sólidas, el reclamo se desmoronó y el denunciante quedó a cargo de las costas procesales

Denunció que cables de alta tensión dañaron su auto, la Justicia rechazó la demanda y deberá pagar los gastos judiciales

Cinco organizaciones civiles respaldaron la reforma al sistema de selección de jueces impulsada por la Corte

Poder Ciudadano, Unidos por la Justicia, FORES, Usina de Justicia y Fundación Nuevas Generaciones expusieron este jueves en el Consejo de la Magistratura. Todas apoyaron el proyecto aunque plantearon matices y mejoras

Cinco organizaciones civiles respaldaron la reforma al sistema de selección de jueces impulsada por la Corte

DEPORTES

Bomba en el mercado europeo: un gigante de Inglaterra irá por Vinícius Júnior en plena crisis de vestuario del Real Madrid

Bomba en el mercado europeo: un gigante de Inglaterra irá por Vinícius Júnior en plena crisis de vestuario del Real Madrid

Anderson y la vida con Cristiano en Manchester United: “Si perdía en cualquier cosa, no nos hablaba en 2 días”

Mundial 2026: los 10 jugadores sub-22 que pueden cambiar el destino de sus selecciones

El antes y el después de los héroes de la selección argentina en México 86, a 40 años de la gesta

El psicólogo de Colapinto reveló cómo se fortaleció para este año en la Fórmula 1: “No es el mismo Franco de 2025″

TELESHOW

Nicolás Cabré contó cómo vive la distancia con Rufina, instalada en Turquía con la China Suárez: “La extraño”

Nicolás Cabré contó cómo vive la distancia con Rufina, instalada en Turquía con la China Suárez: “La extraño”

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

Eduardo Costantini llevó a su hija Kahlo a visitar a los carpinchos: el tierno video

Benjamín Vicuña contó cuándo volverá a ver a sus hijos en medio de los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Adabel Guerrero habló tras blanquear su separación y dio detalles de sus nuevos vínculos: “Se me acerca gente muy linda”

INFOBAE AMÉRICA

George Orwell, escritor británico: “La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”

George Orwell, escritor británico: “La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”

Condenaron a falso juez que “casó” a empresario uruguayo Gonzalo Aguiar que luego fue asesinado por su pareja

EN VIVO | Irán dilata su respuesta a la propuesta de Estados Unidos mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Mundial 2026: los 10 jugadores sub-22 que pueden cambiar el destino de sus selecciones

El Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de las comunidades locales para la reconstrucción de Ucrania