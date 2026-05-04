Fracasó el intento de José Luis Espert por llevar la causa que lo investiga en Comodoro Py a San Isidro

José Luis Espert intentó que la causa donde es investigado en Comodoro Py pase a San Isidro (Gustavo Gavotti)

La Cámara Federal porteña rechazó el planteo del economista y ex diputado José Luis Espert para trasladar a los tribunales de San Isidro la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, vinculado a su campaña presidencial de 2019, por lo que el expediente seguirá en Comodoro Py.

La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal, que confirmó lo resuelto en primera instancia por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien había rechazado la inhibitoria planteada por la defensa del ex dirigente liberal.

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En el fallo, los camaristas concluyeron que, por ahora, no existen elementos suficientes para considerar que la investigación que tramita en Comodoro Py deba unificarse con otra radicada en San Isidro. Según señalaron, ambos expedientes tienen objetos procesales distintos.

Qué se investiga en cada caso

La resolución remarcó que en esta causa se investigan “las presuntas conductas atribuidas” a Espert durante la campaña de 2019, en particular el uso de aviones privados y otros bienes que habrían sido provistos por el empresario Fred Machado, actualmente extraditado a Estados Unidos en una causa por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

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En cambio, el expediente en San Isidro apunta a otro tramo de hechos: la supuesta recepción de 200.000 dólares en efectivo como parte de un contrato con Machado y maniobras posteriores para justificar esos fondos mediante actos jurídicos simulados.

Fred Machado fue extraditado a Estados Unidos

El camarista Mariano LLorens concluyó que estas diferencias “estructurales y temporales” impiden, en esta etapa, acreditar los requisitos legales necesarios para apartar al juez de Comodoro Py. En esa línea, consideró “prematuro” hacer lugar al planteo de la defensa.

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También advirtió que una decisión apresurada podría afectar el desarrollo de ambas investigaciones, que avanzan con medidas de prueba en direcciones distintas. No obstante, dejó abierta la posibilidad de revisar la cuestión más adelante si surgen nuevos elementos que demuestren una conexión más clara entre los expedientes.

En San Isidro la causa está a cargo del juez federal Lino Mirabelli. Un punto central de la pesquisa es el contrato de servicios profesionales que Espert firmó con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, el cual preveía el pago total de 1.000.000 de dólares, de los cuales al menos 100.000 habrían sido entregados al momento de la firma y otros 200 mil transferidos después.

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Para los investigadores, ese acuerdo podría haber funcionado como un instrumento para justificar anticipadamente fondos de presunto origen espurio, más allá de la transferencia bancaria de 200.000 dólares detectada en una cuenta del banco Morgan Stanley.

Martínez de Giorgi por su parte investiga a Espert en otra causa penal por los vuelos en aviones de Fred Machado y su vínculo durante la campaña electoral de 2019 cuando se postuló para la Presidencia. El ex candidato a Diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires habría volado 36 veces en 2019 en aviones de Machado.

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La causa tramita desde 2021 en los tribunales federales de Retiro y Espert ya pidió dos veces sin éxito ser sobreseído en el caso que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento en el marco del financiamiento de la campaña presidencial para las elecciones de 2019.

Acorralado por el escándalo, Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato, que concluyó en diciembre de 2025.

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