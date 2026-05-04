Judiciales

Fracasó el intento de José Luis Espert por llevar la causa que lo investiga en Comodoro Py a San Isidro

La Cámara Federal porteña confirmó un rechazo al planteo del economista y ex diputado, investigado por supuestos vínculos con un empresario ligado al narcotráfico

Guardar
Apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional - Asamblea Legislativa 2025
José Luis Espert intentó que la causa donde es investigado en Comodoro Py pase a San Isidro (Gustavo Gavotti)

La Cámara Federal porteña rechazó el planteo del economista y ex diputado José Luis Espert para trasladar a los tribunales de San Isidro la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, vinculado a su campaña presidencial de 2019, por lo que el expediente seguirá en Comodoro Py.

La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal, que confirmó lo resuelto en primera instancia por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien había rechazado la inhibitoria planteada por la defensa del ex dirigente liberal.

PUBLICIDAD

En el fallo, los camaristas concluyeron que, por ahora, no existen elementos suficientes para considerar que la investigación que tramita en Comodoro Py deba unificarse con otra radicada en San Isidro. Según señalaron, ambos expedientes tienen objetos procesales distintos.

Qué se investiga en cada caso

La resolución remarcó que en esta causa se investigan “las presuntas conductas atribuidas” a Espert durante la campaña de 2019, en particular el uso de aviones privados y otros bienes que habrían sido provistos por el empresario Fred Machado, actualmente extraditado a Estados Unidos en una causa por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

PUBLICIDAD

En cambio, el expediente en San Isidro apunta a otro tramo de hechos: la supuesta recepción de 200.000 dólares en efectivo como parte de un contrato con Machado y maniobras posteriores para justificar esos fondos mediante actos jurídicos simulados.

Fred Machado extradición
Fred Machado fue extraditado a Estados Unidos

El camarista Mariano LLorens concluyó que estas diferencias “estructurales y temporales” impiden, en esta etapa, acreditar los requisitos legales necesarios para apartar al juez de Comodoro Py. En esa línea, consideró “prematuro” hacer lugar al planteo de la defensa.

También advirtió que una decisión apresurada podría afectar el desarrollo de ambas investigaciones, que avanzan con medidas de prueba en direcciones distintas. No obstante, dejó abierta la posibilidad de revisar la cuestión más adelante si surgen nuevos elementos que demuestren una conexión más clara entre los expedientes.

En San Isidro la causa está a cargo del juez federal Lino Mirabelli. Un punto central de la pesquisa es el contrato de servicios profesionales que Espert firmó con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, el cual preveía el pago total de 1.000.000 de dólares, de los cuales al menos 100.000 habrían sido entregados al momento de la firma y otros 200 mil transferidos después.

Para los investigadores, ese acuerdo podría haber funcionado como un instrumento para justificar anticipadamente fondos de presunto origen espurio, más allá de la transferencia bancaria de 200.000 dólares detectada en una cuenta del banco Morgan Stanley.

Martínez de Giorgi por su parte investiga a Espert en otra causa penal por los vuelos en aviones de Fred Machado y su vínculo durante la campaña electoral de 2019 cuando se postuló para la Presidencia. El ex candidato a Diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires habría volado 36 veces en 2019 en aviones de Machado.

La causa tramita desde 2021 en los tribunales federales de Retiro y Espert ya pidió dos veces sin éxito ser sobreseído en el caso que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento en el marco del financiamiento de la campaña presidencial para las elecciones de 2019.

Acorralado por el escándalo, Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato, que concluyó en diciembre de 2025.

Temas Relacionados

José Luis EspertComodoro Pyúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El podcast de Ricardo Lorenzetti: adolescentes en peligro en la era digital

La desorientación, el enojo y la soledad atraviesan a una generación que crece sin marcos claros y cada vez más expuesta a la tecnología

El podcast de Ricardo Lorenzetti: adolescentes en peligro en la era digital

Instalaron mal un ventanal en Belgrano, prometieron arreglarlo y jamás volvieron: la Justicia castigó el comportamiento de la empresa

Tras detectar fallas en las hojas móviles de una abertura, los dueños confiaron en la promesa de una pronta reparación que nunca llegó. La Cámara Comercial determinó que la firma incurrió en prácticas contrarias a la buena fe y la obligó a rehacer el trabajo y pagar una indemnización. Los detalles de una sentencia que protege a los propietarios ante incumplimientos en obras de remodelación

Instalaron mal un ventanal en Belgrano, prometieron arreglarlo y jamás volvieron: la Justicia castigó el comportamiento de la empresa

Denunció que se torció un tobillo por el mal estado de la vereda, pero la Justicia rechazó la demanda y deberá pagar los gastos del juicio

Lo que comenzó como una jornada de preparativos para la Nochebuena terminó en un largo proceso judicial con un desenlace desfavorable. El fallo no solo rechazó la indemnización, sino que impuso a la mujer el pago de los gastos del proceso. Por qué el tribunal desestimó el reclamo

Denunció que se torció un tobillo por el mal estado de la vereda, pero la Justicia rechazó la demanda y deberá pagar los gastos del juicio

Compraron un paquete turístico, pero un vuelo inexistente de Nueva York al Caribe frustró parte del viaje: la Justicia condenó a la aerolínea

Dos mujeres planearon una travesía que incluía varias ciudades, pero al llegar al aeropuerto se encontraron con la cancelación de un vuelo que las dejó sin conocer uno de los destinos. Aunque la compañía alegó razones climáticas, el tribunal comprobó que el servicio había sido desprogramado con anticipación

Compraron un paquete turístico, pero un vuelo inexistente de Nueva York al Caribe frustró parte del viaje: la Justicia condenó a la aerolínea

Dos nuevos testigos declararán en la causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Este lunes debe presentarse en Comodoro Py el contratista Matías Tabar, quien refaccionó la casa de fin de semana del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá. El miércoles está citado uno de los hijos de las jubiladas acreedoras

Dos nuevos testigos declararán en la causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni
DEPORTES
“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

Una figura del Inter imitó a Michael Jackson en medio de los festejos por el título de la Serie A y causó furor

Malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé mientras se recupera de su lesión: “Está pensando en el Mundial”

Las repercusiones en los medios del mundo tras la actuación de Franco Colapinto en el GP de Miami de F1: “Un piloto diferente”

El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

TELESHOW
Ángela Torres recordó la dura traición de una amiga: la indirecta hacia Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Ángela Torres recordó la dura traición de una amiga: la indirecta hacia Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

Mirtha Legrand volvió al clásico té de los domingos con amigos en su casa: la foto del reencuentro

Gladys La Bomba Tucumana y Zunino cada vez más cerca en Gran hermano: “Sin maquillaje sos relinda”

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

INFOBAE AMÉRICA

La explotación infantil genera más de doscientas denuncias atendidas por la PGN en primer trimestre de 2026

La explotación infantil genera más de doscientas denuncias atendidas por la PGN en primer trimestre de 2026

Cabo Verde prohibió el descenso de pasajeros del crucero donde hubo tres muertos por hantavirus: hay más personas enfermas

Tras una década, el líder de Kiss, Gene Simmons, regresa al cine

Violencia social en Costa Rica presenta un aumento sostenido y afecta de forma preocupante los entornos escolares del país

Caso Conexión Ganadera en momento clave: damnificados definen si aceptan plan para recuperar parte del dinero