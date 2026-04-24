Judiciales

Otro revés para Toviggino: rechazaron apartar al juez que lo procesó por retención de aportes

La Cámara en lo Penal Económico ratificó al magistrado Diego Amarante al frente de la investigación y descartó los argumentos de Pablo Toviggino para intentar apartarlo

Guardar
Primer plano de Diego Amarante, un hombre de mediana edad con cabello gris, traje oscuro y corbata clara, sonriendo
El juez Diego Amarante quedó ratificado en la investigación contra Pablo Toviggino. Se rechazó un planteo del tesorero de AFA para sacarlo del caso

La Cámara en lo Penal Económico ratificó este viernes al juez Diego Amarante al frente de la investigación por supuesta evasión en la que procesó al presidente de AFA Carlos “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.

Significó otro revés para la estrategia defensiva del tesorero de la AFA, quien había reclamado sacar al magistrado del caso. El Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación porque no hay pruebas de enemistad ni de pérdida de imparcialidad, concluyó.

“Por ninguna de las circunstancias invocadas se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad” del juez hacia el tesorero, advirtió el camarista Roberto Hornos. También recordó que la recusación es un mecanismo excepcional y que no puede utilizarse para cuestionar decisiones procesales ni para intentar cambiar al juez natural de la causa. “No basta la mala opinión o malquerencia”, sino que debe acreditarse una “mutua animosidad, real y notoria”, algo que no se verificó en el caso.

Respecto de los hechos concretos, descartó que la organización de la salida del edificio o el operativo policial del día de la declaración indagatoria de Toviggino tengan relevancia para acreditar parcialidad porque se trata de cuestiones ajenas al proceso.

También descartó un trato discriminatorio del juez Amarante hacia el tesorero por mantener su prohibición de salida del país mientras que a otros procesados se les levantó esta restricción. Además, Hornos negó que la falta de producción de ciertas pruebas pedidas por la defensa implique parcialidad: “Los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas”, ya que esa evaluación forma parte de su “discrecionalidad”, advirtió el camarista.

En cuanto a un supuesto prejuzgamiento, concluyó que “no se encuentra acreditado que el juez haya divulgado a los medios de comunicación información” antes de resolver, y las publicaciones periodísticas sobre el futuro del caso fueron sólo “estimaciones”.

Finalmente, descartó que la elaboración previa de la resolución que dictó los procesamientos implique alguna irregularidad como postuló Toviggino. “Elaborar un proyecto de resolución no es prejuzgar, sino trabajar en la decisión”, concluyó la resolución a la que tuvo acceso Infobae. La Cámara rechazó así la recusación y ratificó a Amarante como juez de la causa.

Esto se sumó a un planteo de la fiscalía ante el Tribunal de Apelaciones que reclamó este viernes agravar la acusación por la que están procesados Tapia, Toviggino y otros tres dirigentes acusados.

Los argumentos del tesorero

La defensa de Toviggino había intentado apartar al juez por supuesta “enemistad manifiesta” y riesgo de pérdida de imparcialidad basada en una serie de episodios que a su criterio ocurrieron durante la investigación.

Entre esos argumentos, sostuvo que durante su declaración indagatoria el juez rechazó que pudiera retirarse por una salida alternativa del edificio, lo que —según planteó— buscaba exponerlo mediáticamente. Según la recusación, esa decisión formaba parte de un “plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal”.

También cuestionó un supuesto trato desigual respecto de otros imputados. Señaló que, mientras a él se le mantuvo la prohibición de salida del país, a otros coimputados en una situación similar se les levantó esa restricción, lo que —a su criterio— violaba el principio de igualdad ante la ley.

Pablo Toviggino
Toviggino quiso apartar al juez porque dijo que el día de su indagatoria no se lo protegió del acoso mediático

Otro de los ejes fue la falta de producción de prueba solicitada por la defensa. Toviggino argumentó que el juez dictó su procesamiento sin haber ordenado un peritaje contable clave que había sido requerido, lo que interpretó como una muestra de “animosidad manifiesta”.

Además, planteó un supuesto escenario de prejuzgamiento. Sostuvo que algunos medios de comunicación anticipaban decisiones judiciales antes de que fueran firmadas, lo que —según su postura— evidenciaba que el magistrado ya tenía definido el resultado del expediente con anterioridad.

En esa línea, también cuestionó la rapidez con la que se dictó el procesamiento, al señalar que el juez habría tenido la resolución “redactada con anterioridad y absoluta prescindencia” de sus dichos.

El Tribunal descartó todos los argumentos y ratificó al magistrado. Los procesamientos están apelados, la fiscalía reclamó agravar la acusación y las defensas que sean revocados. Se fijó una audiencia para el 5 de mayo próximo y luego se conocerá la decisión.

Temas Relacionados

AFAPablo Tovigginojuez en lo penal económico Diego Amaranteúltimas noticias

Últimas Noticias

El juez Daniel Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni a EEUU en el avión presidencial

La resolución se basó en el dictamen de la fiscalía, que concluyó que el traslado de Bettina Angeletti en el avión oficial no generó gasto adicional ni implicó uso indebido de recursos públicos. “El tiempo da la razón a quien la tiene”, tuiteó el jefe de Gabinete

El juez Daniel Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni a EEUU en el avión presidencial

La Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner para cubrir el fraude por el caso Vialidad

Por mayoría, los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dispusieron ejecutar los bienes de la ex presidenta, sus hijos y el resto de los condenados

La Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner para cubrir el fraude por el caso Vialidad

Evasión: el fiscal ante la Cámara Penal Económico reclamó agravar la acusación contra Tapia y Toviggino

Gabriel Pérez Barberá pidió al Tribunal de Apelaciones que ordene sumar al procesamiento de los dirigentes de AFA un cargo por la falta de depósito en el plazo legal de aportes a la seguridad social sobre los ingresos por publicidad de los Torneos

Evasión: el fiscal ante la Cámara Penal Económico reclamó agravar la acusación contra Tapia y Toviggino

El desafío de escuchar a la víctima en el proceso penal, eje de debate en una jornada académica en la UBA

Entre otros, en el encuentro participó Matías Bagnato, sobreviviente de la denominada Masacre de Flores

El desafío de escuchar a la víctima en el proceso penal, eje de debate en una jornada académica en la UBA

Fue al cementerio a visitar la tumba de su hijo y habían trasladado los restos a una fosa común: la Justicia condenó al municipio

La municipalidad adujo falta de pago para justificar el traslado, pero se comprobó que la situación administrativa estaba regularizada. El juzgado ordenó el pago de una indemnización por daño moral y psicológico

Fue al cementerio a visitar la tumba de su hijo y habían trasladado los restos a una fosa común: la Justicia condenó al municipio
DEPORTES
La tajante frase de José Mourinho sobre un posible arribo de Nicolás Otamendi a River Plate

La tajante frase de José Mourinho sobre un posible arribo de Nicolás Otamendi a River Plate

Escalofriante asesinato de un ex futbolista en Italia: le clavaron un destornillador en el cuello

Italia apuesta por la disciplina para reconstruir su selección tras la nueva eliminación del Mundial

Liverpool hace historia y conquista 60 estadios en la Premier League

Conmoción en el fútbol por la muerte de un ex futbolista de la selección nigeriana: se desplomó en la cancha

TELESHOW
Marcelo “Teto” Medina compartió la última noticia que le dio su cirujano sobre su lucha contra el cáncer

Marcelo “Teto” Medina compartió la última noticia que le dio su cirujano sobre su lucha contra el cáncer

Nito Artaza fue abuelo por segunda vez: la emoción de la famlia y el nombre elegido

Emilia Attias contó cómo la afectaron las exigencias del modelaje a los 14 años: “Me vi hecha un esqueleto y me dio miedo”

Gritos, acusaciones y lágrimas: la feroz disputa entre Brian Sarmiento y Luana Fernández que agitó la casa de Gran Hermano

Mariano Martínez oficializó su romance con una joven cordobesa: caminatas de la mano en la noche porteña

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 75 estudiantes intoxicados por alimentación escolar en Sololá, Guatemala

Al menos 75 estudiantes intoxicados por alimentación escolar en Sololá, Guatemala

Estados Unidos confirmó que los enviados de Donald Trump viajarán a Pakistán para las negociaciones con Irán

Hallan cientos de bolas de naftalina tóxicas en playas de Florida y abren investigación por posible acto intencional

Patricia Ortiz: La ingeniera salvadoreña que mide el “fuego solar” en el regreso de la humanidad a la Luna

La CIDH presenta informe anual y profundiza en crisis de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela durante 2025