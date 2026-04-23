Colegio Público de Abogados: Alejandra García será la primera mujer en presidir la institución en 40 años

Alejandra García ganó las elecciones del Colegio Público de la Abogacía con el 47% de los votos y será la primera mujer en presidir la institución en más de cuarenta años. Asume el 30 de mayo

Alejandra García, abogada graduada por la Universidad de Buenos Aires con más de treinta años de ejercicio profesional y actual coordinadora Legal y Técnica del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), se impuso en las elecciones generales de la institución celebradas el martes 21 y miércoles 22 de abril y se convertirá en la primera mujer en conducir el organismo en sus más de cuarenta años de historia. García encabezó la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, impulsada por el presidente saliente Ricardo Gil Lavedra, y reunió poco más del 47% de los sufragios. Las nuevas autoridades asumirán el 30 de mayo de 2026.

Los comicios tuvieron lugar durante dos jornadas en la sede central del CPACF, en la avenida Corrientes 1441 de la ciudad de Buenos Aires, con votación entre las 8 y las 18 horas. Estaban en juego la presidencia, las vocalías del Consejo Directivo, los cargos del Tribunal de Disciplina y los bancas de la Asamblea de Delegados. Cinco agrupaciones disputaron la conducción: además de Unidad en Defensa de la Abogacía, compitieron Gente de Derecho (Lista 47) con el expresidente Jorge Rizzo a la cabeza, Los que vemos el Colegio con el también expresidente Eduardo Awad, Espacio Abierto de Abogacía (Lista 66) con Rubén Ramos, y Por Más Abogacía con Eduardo Lema Castillo.

La concurrencia superó la del último turno. En los comicios de 2024, con tres listas en pugna, habían emitido su voto 13.660 abogados. Esta vez lo hicieron 16.744, sobre un padrón de 86.524 empadronados, dando un porcentaje de votantes de 19,35%.

En concreto, de las 50 mesas escrutadas Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo el 47,38% de los sufragios para gobernar el Consejo Directivo; Gente de Derecho accedió al 24,90%; Espacio Abierto de Abogados al 10,99% y Por Más Abogacía al 10,37%. Los que vemos el Colegio alcanzó el 5,42% del total.

Gil Lavedra se refirió a esa cifra al dialogar con la prensa: “En momentos en los que la participación se retacea, han venido masivamente a apoyar este rumbo de gestión”.

García fue impulsada por el presidente saliente Ricardo Gil Lavedra y ganó los comicios del CPACF con el 47% de los votos; será la primera mujer en presidir la institución en sus más de cuarenta años de historia

La presidenta electa también dio su impresión tras conocer los números. “El resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años junto a Ricardo Gil Lavedra. Un Colegio que se ordenó, modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”, sostuvo. Señaló además que su gestión transitará el mismo camino: “Seguir adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión".

Al ser consultada sobre el hecho de ser la primera mujer en ocupar la presidencia del CPACF, García subrayó: “Quiero asumirlo con la conciencia de que no es un mérito individual. También es resultado de una forma de conducir que llevó adelante Ricardo Gil Lavedra, que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es, además, parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad".

El CPACF agrupa a 86.524 matriculados y es el segundo colegio de abogados más grande de la región, después del de San Pablo. Sus autoridades se renuevan cada dos años. Gil Lavedra había accedido a la presidencia hace cuatro años y no podía ser reelecto. García integró su conducción bajo el cargo de coordinadora Legal y Técnica de la institución.

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía quedó conformada de la siguiente manera: Alejandra García como presidenta; Juan Sebastián De Stefano, Florencia Tauz, Enrique Héctor Rodríguez Chiantore e Inés Arias como primeros vocales titulares al Consejo Directivo; José María Figuerero como miembro electo para el Tribunal de Disciplina; y Gil Lavedra al frente de la nómina de integrantes que asumirán en la Asamblea de Delegados, que en estos comicios presentó un total de 318 candidatos.