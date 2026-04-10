Judiciales

Elecciones en el Colegio Público de la Abogacía: Gil Lavedra presentó a su candidata y competirán cinco listas

El presidente saliente del CPACF presentó a Alejandra García ante más de cuatrocientos colegas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA. Si resulta electa, será la primera mujer en conducir la institución en más de cuatro décadas

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Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA, Gil Lavedra lanzó la candidatura de Alejandra García para presidir el Colegio Público de la Abogacía porteño ante más de cuatrocientos colegas

Ricardo Gil Lavedra lanzó la campaña de Alejandra García, su candidata a sucederlo al frente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), donde se celebrarán elecciones el 21 y 22 de abril. De resultar electa, la postulante se convertiría en la primera mujer en presidir la institución porteña en sus más de cuarenta años de historia.

El acto tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ante más de cuatrocientos abogados. El comicio -convocado por resolución del Consejo Directivo del 18 de diciembre de 2025- elegirá presidente, 14 vocales titulares y 15 suplentes de ese cuerpo, 15 miembros titulares y 15 suplentes del Tribunal de Disciplina, y los integrantes de la Asamblea de Delegados cuyos mandatos vencen el 30 de mayo próximo.

El acto abrió con la palabra del decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, quien recordó que esa casa de estudios lidera el QS World University Rankings 2026 en la región latinoamericana. A continuación, tomó la palabra José María Figuerero, primer candidato al Tribunal de Disciplina, quien señaló que el organismo dictó unas 558 sentencias durante el último año y que su sistema de denuncias fue digitalizado en su totalidad.

Gil Lavedra repasó luego su gestión de cuatro años. Identificó al Colegio que recibió como “obsoleto, cerrado, anacrónico, y sin voz institucional”, y enumeró como ejes de su conducción como presidente la modernización digital, la transformación edilicia en las distintas sedes y la ampliación de la oferta de capacitación profesional. Agradeció a su vicepresidente, Carlos Más Vélez, y a su secretario general, Martín Casares.

La lista que encabeza García agrupa a sectores de distintas procedencias políticas: radicales, integrantes del PRO, socialistas y sectores afines al gobierno nacional, además de profesionales del ámbito público e independientes. El propio Gil Lavedra la describió como una “amalgamade agrupaciones “diferentes, y hasta a veces, antagónicas”.

García, por su parte, repasó los frentes en los que el Colegio porteño intervino durante la gestión saliente: las incumbencias profesionales afectadas en el anteproyecto de la ley Bases -divorcios administrativos y sucesiones notariales-, la defensa de los abogados previsionalistas frente a disposiciones de ANSES, los amparos por la ley de lavado de activos y por la reforma laboral. A su vez, mencionó la actualización automática de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), aprobada por la Corte Suprema, y convocó a superar los 13.000 votos registrados en las elecciones de 2024.

Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal
Alejandra García, Coordinadora Legal y Técnica del CPACF, busca convertirse en la primera mujer en presidir el Colegio Público de la Abogacía porteño

Abogada egresada de la UBA a los 23 años, García se desempeña actualmente como Coordinadora Legal y Técnica del CPACF y lleva más de dos décadas de participación en la vida institucional del Colegio. La Junta Electoral estableció para estos comicios un criterio de paridad de género del 50/50, con alternancia hombre-mujer o mujer-hombre en las listas de candidatos, siguiendo el precedente de las últimas elecciones.

El encuentro contó con la presencia de consejeros de la Magistratura nacionales y porteños, autoridades del Colegio de Abogados (Colegio Ciudad), de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA), y exlegisladores porteños de diversas fuerzas.

Por la presidencia del Consejo Directivo competirán también Jorge Rizzo, por la Lista 47 “Gente de Derecho”; Rubén Ramos, por la Lista 66 “Espacio Abierto de Abogacía”; Eduardo Awad, por la lista “Los que vemos el Colegio”; y Eduardo Lema Castillo, por “Por Más Abogacía”.

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