Elecciones en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal: este martes y miércoles votan cerca de 90.000 matriculados

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal celebra este martes y miércoles sus elecciones generales: cinco listas compiten por la presidencia y, por primera vez, una mujer tiene chances reales de conducir la institución (DyN)

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) celebra este martes 21 y miércoles 22 de abril sus elecciones generales. Con casi 90.000 matriculados -86.524 empadronados para estos comicios-, es el segundo colegio de abogados más grande de la región, después del de San Pablo.

Los matriculados podrán votar en la sede de Av. Corrientes 1441 entre las 8 y las 18 horas en ambas jornadas, presentando credencial profesional o DNI. Se elegirán presidente, vocales del Consejo Directivo, miembros del Tribunal de Disciplina e integrantes de la Asamblea de Delegados -para la que se presentaron 318 delegados titulares- cuyos mandatos vencen el 30 de mayo próximo, fecha en que asumirán las nuevas autoridades.

El padrón se distribuye en 50 mesas. En el último turno electoral, hace dos años, votaron 13.660 abogados sobre tres listas en competencia. Esta vez el escenario cambió: hay cinco listas en pugna. La Junta Electoral resolvió mantener el criterio de paridad de género del 50/50, con alternancia hombre-mujer o mujer-hombre en el orden de las listas, criterio que ya había sido aplicado en los comicios anteriores.

<b>Las listas en competencia</b>

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía es encabezada por Alejandra García, Coordinadora Legal y Técnica del CPACF, con más de 30 años de ejercicio profesional y candidata impulsada por el presidente saliente Ricardo Gil Lavedra, quien integra la nómina a la Asamblea de Delegados. De resultar electa, García se convertiría en la primera mujer en presidir la institución en sus más de cuarenta años de historia. La lista agrupa a más de diez agrupaciones de la colegiatura provenientes de los más diversos sectores políticos -radicales, integrantes del PRO, socialistas y sectores afines al gobierno nacional, entre otros-. El propio Gil Lavedra la describió como una “amalgama” de agrupaciones “diferentes, y hasta a veces, antagónicas”.

Dos expresidentes intentan recuperar la conducción. Jorge Rizzo encabeza la Lista 47 “Gente de Derecho”, acompañado por Gregorio Corach al Tribunal de Disciplina y Patricia Trotta a la Asamblea. Eduardo Awad, quien se escindió de ese mismo espacio, presenta por primera vez su propia lista, “Los que vemos el Colegio”, con Carlos Codoro al Tribunal y Nelly Díaz a la Asamblea.

Completan el cuadro Rubén Ramos, por la Lista 66 “Espacio Abierto de Abogacía” -que ya se presentó en los últimos dos comicios-, con Cristian Dellepiane al Tribunal y Sebastián Saez a la Asamblea; y Eduardo Lema Castillo, por “Por Más Abogacía”, también por primera vez, con Casiano Highton al Tribunal y Valeria Carreras a la Asamblea.

Ricardo Gil Lavedra cierra cuatro años al frente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal e impulsa a Alejandra García como su sucesora

<b>La gestión saliente</b>

Gil Lavedra presentó su candidata la semana pasada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA, ante más de cuatrocientos abogados. Repasó su gestión de cuatro años al frente de una institución que describió al momento de recibirla como “obsoleta, cerrada, anacrónica, y sin voz institucional”, e identificó como ejes de su conducción la modernización digital, la transformación edilicia en las distintas sedes y la ampliación de la oferta de capacitación profesional.

García, por su parte, repasó los frentes en los que el Colegio intervino durante esos cuatro años: las incumbencias profesionales afectadas en el anteproyecto de la ley Bases, la defensa de los abogados previsionalistas frente a disposiciones de ANSES, los amparos por la ley de lavado de activos y por la reforma laboral. Mencionó también la actualización automática de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), aprobada por la Corte Suprema, y convocó a superar los 13.000 votos registrados en las elecciones de 2024.

<b>Las nóminas</b>

Estas son las candidaturas a presidente y los primeros cuatro vocales titulares al Consejo Directivo de cada lista:

Unidad en Defensa de la Abogacía: Alejandra García (presidenta); Juan Sebastián De Stefano, Florencia Tauz, Enrique Héctor Rodríguez Chiantore e Inés Arias (vocales titulares).

Gente de Derecho (Lista 47): Jorge Gabriel Rizzo (presidente); Alejandra González, José Luis Giudice, Natalia Monteleone y Gonzalo Javier Raposo (vocales titulares).

Los que vemos el Colegio: Eduardo Daniel Awad (presidente); Graciela Teresa Soldano, César Alejandro Biondini, Roxana Andrea Gutiérrez y Claudio Alejandro Belluschio (vocales titulares).

Espacio Abierto de Abogacía (Lista 66): Rubén Ernesto Ramos (presidente); María Fabiana Sosa, Matías Santangelo, Carolina Eliana Pucci y Fernando Ariel García Pouso (vocales titulares).

Por Más Abogacía: Eduardo Javier Lema Castillo (presidente); Nadia García, Pal Alejandro Assef, Tamara Bezares y Fabián Augusto Gamallo (vocales titulares).

Las nuevas autoridades asumirán el 30 de mayo de 2026, conforme al calendario institucional del Colegio.