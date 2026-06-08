Tras versiones de una descompensación, el juez visitó a Lázaro Báez en la cárcel y tomó medidas

El juez Costabel visitó a Lázaro Báez en el pabellón K de Ezeiza tras versiones sobre una descompensación

En el marco de una constancia emitida ante un actuario judicial, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 4 porteño dispuso una serie de instrucciones para garantizar la atención a la salud de Lázaro Báez, quien permanece detenido en la cárcel de Ezeiza para cumplir su condena unificada de 15 años de prisión en relación a las causas "Vialidad" y "Ruta del Dinero K“.

La resolución del juez de ejecución Néstor Costabel se dio después de un fin de semana en el que circuló información falsa sobre el estado del exempresario, quien a su vez está intentando, a través de su abogada Yanina Nicoletti, que la Cámara Federal de Casación le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria.

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Así las cosas, el TOF 4 ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que en el término de 48 horas provea o permita el ingreso de pilas y tiras reactivas para que Lázaro Báez pueda utilizar el dispositivo de medición glucémica propio.

Además, libró un oficio a la Directora del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Alberto Antranik Eurnekian”, María Junes, a fin de requerir su colaboración para obtener turnos de atención personal para Báez, en distintas especialidades como gastroenterología, cardiología, neumología, oftalmología y diabetología.

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Para una interconsulta, libró otro oficio al Director del Hospital de Gastroenterología “B. Udaondo”, Eduardo Gustavo Sosa, para obtener atención en la especialidad de gastroenterología.

Finalmente, remitió las actuaciones a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal donde el condenado está reclamando completar la condena en su casa.

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Pedido de prisión domiciliaria

En efecto, la abogada de Lázaro Báez requirió a Casación que le otorgue la prisión domiciliaria porque, según argumentó, “el Servicio Penitenciario no cumple con los controles adecuados”.

El empresario durante el juicio en su contra

En breves notas pidió “con carácter urgente” un nuevo informe médico sobre el estado de salud de su defendido, que en los últimos días presentó un cuadro respiratorio persistente.

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Cuestionó que el examen clínico que le hicieron en la unidad penitenciaria solo se refiriera a su diagnóstico de “amigdalitis pultácea” con administración de antibiótico.

En tanto, el Servicio Penitenciario informó la semana pasada que Báez se encontraba afebril, sin síntomas respiratorios, y refirió que hace tres semanas tuvo deposiciones sanguinolentas, en coincidencia con un cuadro de constipación.

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Por otro lado, la defensa puntualizó que en los informes no figuran los registros de cuidado de su diabetes ni las razones por las cuales no se suministran regularmente tiras reactivas para la medición de glucosa, ni por qué motivo se impide que dichos insumos sean ingresados por familiares.

A la vez, se quejó de que a ocho meses de haber sido sometido a una intervención quirúrgica mediante la cual se procedió a la extracción de un pólipo de colon, “continúa pendiente una interconsulta especializada”.

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La constancia actuarial

Para que no queden dudas de la voluntad del tribunal oral de asegurarle a Báez la cobertura de sus necesidades, el juez Costabel lo visitó en la Unidad Carcelaria de Ezeiza, junto con su secretario Ignacio Canero.

El Juez Néstor Costabel (Adrián Escandar)

Con el propósito de despejar cualquier suspicacia, elaboró una constancia actuarial a la que tuvo acceso Infobae, y que quedó incorporada al expediente.

El texto relata que “el pasado viernes 5 de junio, a las 19:36 horas, recibí una comunicación telefónica de parte del Sr. Luca Nicoletti, colaborador del estudio jurídico de la Dra. Yanina Nicoletti, abogada defensora de Lázaro Báez, en la que me hizo saber que había ido a visitar al nombrado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y no lo pudo ver porque le informaron que lo habían llevado al HPC (Hospital Penitenciario Central) porque estaba descompensado”.

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Continúa explicando que revisó la casilla de correo electrónica oficial del Tribunal, donde figuraba un mail de las 15:41, enviado por la Unidad de Detención y que adjuntaba una nota dirigida al magistrado en referencia a la buena evolución de la salud de Báez.

Agrega que ante esa novedad se comunicó con el Complejo, de donde le remitieron un informe médico de la médica de guardia, que le reenvió a la defensa de Báez.

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Posteriormente, “a las 20.05 horas, recibí una comunicación de la Dra. Nicoletti haciendo alusión a la nota comunicada, manifestando que no se le estaba garantizando la atención médica a Báez, que no había sido trasladado al HPC por un control médico, sino porque casi no podía respirar”.

A las 23.30, el magistrado recibió una nueva comunicación de la abogada “en la que manifestaba que había recibido un llamado por parte de una persona del SPF que le hizo saber que Lázaro Báez se encontraba con pulmonía, con inflamación de los pulmones y con un corte interno en la garganta”.

En su declaración, el secretario del Dr. Costabel aclaró que el juez “ante las insistencias de la defensa, contrariando los informes oficiales, me ordenó comunicarme con el Complejo Penitenciario a fin de tomar conocimiento de la situación actualizada del interno, frente a lo cual, el Jefe del Complejo, Inspector Lederhoz, a las 00.55 horas del día sábado 6 de junio, me hizo saber que el interno se encontraba en su celda”.

Como los reclamos continuaron, el sábado Costabel y Canero se constituyeron en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en donde procedieron a entrevistar personalmente a Lázaro Báez, quien se encontraba en el Pabellón K.

Precisaron que “en dicha entrevista, el nombrado Báez manifestó que el día anterior había sido llevado al HPC para control médico, en donde le dieron corticoides. Asimismo, refirió que venía teniendo un cuadro gripal desde hace 15 días y que tardaron una semana en darle los antibióticos correspondientes, pero que luego de ello había mejorado por el efecto de los mismos, encontrándose actualmente en buen estado”.

Cuando lo consultaron respecto de un supuesto corte en la garganta, Báez respondió que lo que había tenido eran placas, como consecuencia del cuadro gripal, pero que había mejorado con los antibióticos referidos.

En cuanto a los episodios de sangrado, especificó que “los mismos fueron hace aproximadamente un mes, en el marco de una situación de constipación, producto de la dieta que le brindaban. Sin embargo, hizo saber que recientemente se había autorizado el uso de distintos elementos de cocina en el Pabellón, lo cual había permitido que puedan cocinarse y tener una dieta más variada”.

A la vez, manifestó su preocupación porque desde la intervención quirúrgica a la que fue sometido en diciembre de 2025 no había recibido ningún control gastroenterológico, pese a que los médicos le habían recomendado realizar controles trimestrales durante el primer año posoperatorio.