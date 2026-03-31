Judiciales

Nuevos audios de Mauricio Novelli muestran la influencia que tenía sobre los posteos de Javier Milei

Una gran incógnita en la causa $Libra es quién le facilitó al jefe de Estado el código de 44 caracteres que difundió en su cuenta de X para operar con la cripto. Además de las llamadas antes, durante y después del lanzamiento, hay revelaciones en los chats hallados por la DATIP

Guardar
Mauricio Novelli con Milei
Mauricio Novelli y Javier Milei, durante una reunión en Casa Rosada

A las 19:01 del 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei hizo un posteo en Twitter en el que difundió el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Allí publicó un código alfanumérico de 44 caracteres necesario para operar el token. Cómo consiguió esa información sigue siendo una de las grandes incógnitas en el expediente que instruye el fiscal Eduardo Taiano, aunque las pruebas obtenidas del peritaje al celular del lobista Mauricio Novelli son sugerentes: además de los llamados frenéticos durante el lanzamiento que ya se habían conocido, ahora se suman nuevos audios que dan cuenta de la influencia que tenía el empresario sobre el jefe de Estado y sus redes sociales.

Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum Argentina y presunto nexo entre la Casa Rosada y Hayden Davis -quien lanzó $LIBRA a través de su empresa Kelsier Ventures-, tenía en su iPhone 16 exactamente 4771 archivos que fueron recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en su WhatsApp.

Infobae tuvo acceso a todas esas grabaciones y sus respectivas transcripciones. Muchas están contrastadas con la conversación completa que mantenía Mauricio Novelli con su interlocutor, mientras que otros audios están “sueltos” y, al menos por la información que pudo cotejar este medio, no se tiene precisión exacta sobre la fecha en la que fueron enviados ni el remitente.

No obstante, tan solo el contenido de cada audio que acompaña este artículo es revelador por sí mismo. Novelli repite una y otra vez que le envía contenido a Milei para que lo publique en sus redes sociales, e incluso llega a mostrarse cansado de tener que hacerlo tan seguido.

El posteo de Milei del 14 de febrero de 2025 que luego borró. Lo subió a las 19:01, exactamente tres minutos después del lanzamiento de $LIBRA al mercado
El posteo de Milei del 14 de febrero de 2025 que luego borró. Lo subió a las 19:01, exactamente tres minutos después del lanzamiento de $LIBRA al mercado

“Genial, ahí seguro sube Milei. Ese es un tema, ¿viste?, de romperle las bolas todos los días para que suba el chabón. Pero bueno, nada, la vida. Es decir, no puedo dejar completamente de laburar, ¿entendés? Yo lo que hago, si no, a veces, ponele el viernes, es laburar menos. Pero siempre estoy, ¿entendés? Si no, viste cómo es el tema del circo, ¿no? No gira”, le dice Novelli a alguien de N&W Professional Traders.

Por aquellos años, ya siendo diputado nacional, Javier Milei promocionaba seminarios y cursos de la academia, donde también dio clases virtuales.

En otro audio a una colaboradora, Novelli expresó precisiones sobre qué haría Milei, casi como si le hubiera dado órdenes: “Ya le hablé a Milei. Hay que ver si publica o no. Ya le dije que si no publica a las once, que lo publique mañana”.

De otra grabación se desprende lo siguiente: “Necesito que hables ya con Mija (Mijail Popov, un analista cercano a Novelli) para coordinar lo del seminario. Decile eso, porque le tengo que decir a Milei que suba. Y si no llega a estar subida la historia con que ‘se anoten al seminario’, vamos a perder todo el tráfico”, pide Novelli, y aclara: “Todavía no, porque todavía no publica Milei, pero ya tener todo el link armado, cosa que yo te diga: ‘Che, publica Milei ahora’”.

El cripto empresario dejó huellas en distintos audios que envió a sus contactos: coordinaba con Milei publicaciones sobre sus negocios y hasta habló de "romperle las bolas todos los días" para que postee.

Los audios permiten presumir que existía una mecánica habitual entre Novelli y el presidente para coordinar publicaciones en sus redes sociales con las que se promocionaban los negocios de sus empresas.

Luego del escándalo, Javier Milei brindó una entrevista al periodista Jonatan Viale, en el canal TN, donde afirmó que se había encontrado casualmente con el proyecto mientras navegaba por internet: “Es una información que apareció. Cuando se hizo público, por mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas, que cuando las veo, digo, yo tuiteo. Dije: ‘Ah, apareció, vamos, vamos, porque esto ayuda a los emprendedores”.

Esta información debe ser entendida junto al resto de la prueba que aportó el análisis forense al celular del lobista, que contradice esa versión oficial.

Es que, según el análisis de la DATIP, entre los días 14, 15 y 16 de febrero del año 2025, Novelli se comunicó 38 veces con Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.

Solamente el día del lanzamiento de $LIBRA, los cruces de llamadas fueron incesantes desde las 17:53 -una hora y diez minutos antes del posteo- y hasta la medianoche, cuando el token ya había colapsado: hubo 19 comunicaciones entre el lobista y lo que por entonces se conocía como el Triángulo de Hierro.

Se espera que durante los próximos días haya definiciones en la causa $LIBRA. Mauricio Novelli pidió la nulidad del peritaje a su celular por supuestas filtraciones desde la DATIP, además de otras irregularidades que reprochó a través de su defensa.

En paralelo, la querella que impulsan el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik pidió la indagatoria de Novelli, los hermanos Milei, Manuel Terrones Godoy, socio y organizador del evento Tech Forum, Sergio Morales, funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y otros involucrados.

Quien deberá decidir sobre estos planteos es el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Temas Relacionados

Javier MileiKarina Milei$LIBRACausa LibraMauricio NovelliCorrupciónúltimas noticias

Últimas Noticias

El abogado de la AFA cuestionó el procesamiento de Tapia y Toviggino: “La deuda estaba cancelada y el propio juez lo admite”

El abogado Gregorio Dalbón anticipó que apelará el fallo del juez Diego Amarante y enumeró seis argumentos para revertirlo: “El procesamiento de la AFA es una pieza jurídica condenada a caer”, dijo. Claudio Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados por retención y omisión de depósito de impuestos por más de $19.000 millones

El abogado de la AFA cuestionó el procesamiento de Tapia y Toviggino: “La deuda estaba cancelada y el propio juez lo admite”

La Corte presentó el proyecto de reglamento para la elección de jueces y habló de la necesidad imperiosa de un cambio

Frente a una sala repleta de referentes de la Justicia, los tres jueces del tribunal participaron del acto. Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se refirieron a la necesitad de un cambio sustancial para lograr celeridad y evitar la partidización en el proceso

La Corte presentó el proyecto de reglamento para la elección de jueces y habló de la necesidad imperiosa de un cambio

Casación Federal habilitó el recurso para unificar las causas contra Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo vinculada a “Chiqui” Tapia

La Sala IV declaró erróneamente denegado el recurso de la fiscalía, que busca acumular dos investigaciones por lavado de dinero y evasión fiscal que tramitan ante distintos juzgados

Casación Federal habilitó el recurso para unificar las causas contra Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo vinculada a “Chiqui” Tapia

El fiscal Pollicita pidió investigar si hubo más viajes de Adorni junto al periodista Grandío

La fiscalía pidió nuevas medidas de prueba en la causa por el vuelo privado de ambos y sus familias a Punta del Este, en el último feriado de Carnaval

El fiscal Pollicita pidió investigar si hubo más viajes de Adorni junto al periodista Grandío

Procesaron y embargaron por 350 millones de pesos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa por retención indebida de aportes en AFA

Por primera vez el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino quedó procesado en una causa penal. A tres meses del Mundial sigue con prohibición de salida del país. Para el juez tuvo una “posición central” en la toma de decisiones en la maniobra

Procesaron y embargaron por 350 millones de pesos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa por retención indebida de aportes en AFA
DEPORTES
Unión de Santa Fe le ganó 2-0 a Agropecuario y será rival de Independiente: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Unión de Santa Fe le ganó 2-0 a Agropecuario y será rival de Independiente: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

La dura confesión de Neymar sobre las críticas que recibe en Brasil: “Sufro y siento dolor”

Videos, planos y fotos de la impactante obra del Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP e impulsar el sueño de la F1

Buenos Aires será la sede del Campeonato Sudamericano de sumo

TELESHOW
Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Así fue el conmovedor regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano: “Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”

El apasionado beso de Nico Vázquez a Dai Fernández al ganar el Oro con Rocky en los Premios ACE

Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Floppy Tesouro reveló el nuevo diagnóstico que recibió: “Lloré al salir del consultorio de la angustia”

INFOBAE AMÉRICA

Laurence Debray: “La española es una monarquía tipo IKEA”

Laurence Debray: “La española es una monarquía tipo IKEA”

Isabel Allende: diez claves para escribir de la autora de “La casa de los espíritus”

¿Colonizar Marte de verdad? El libro que desmonta el sueño con ciencia (y mucho humor)

Béisbol en Panamá: detenido jugador por intento de homicidio tras ataque con bate

Irán y lo que viene