Judiciales

Citaron a declarar a la escribana que intervino en la compra del departamento de Adorni en Caballito

El fiscal federal Gerardo Pollicita convocó como testigo a la profesional que intervino en el trámite de compraventa de la vivienda, adquirida por el jefe de Gabinete

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Avanza la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni
Avanza la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni

La escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte del jefe de Gabinete Manuel Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario.

La fiscalía tiene delegada esta causa y la decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril, según supo Infobae.

El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko. Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación.

Según fuentes judiciales, también habría intervenido en la escrituración de otra propiedad por parte del matrimonio Adorni en la localidad de Exaltación de la Cruz.

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia, publicó que Adorni tiene una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia, publicó que Adorni tiene una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz

El préstamo

El departamento donde vive el funcionario se compró el 18 de noviembre del año pasado. Tiene casi 200 metros cuadrados y era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, perteneció al exfutbolista Hugo Alberto Morales.

Esas vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no sólo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de USD 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.

Manuel Adorni departamento caballito
La entrada del edificio donde se mudó Adorni en Caballito

La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.

En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa.

Las causas contra el funcionario

Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias. Se investiga al funcionario y a su esposa Julieta Bettina Angeletti.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo pero quedó delegado.

El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

En esta pesquisa que no está delegada, Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si hubo más viajes conjuntos entre Adorni y el titular de la productora Imhouse, a nombre de la cual se facturó el vuelo de ida que compartieron ambas familias a Punta del Este en el último feriado de carnaval.

Según declararon ya los responsables de la empresa contratista de los vuelos, “el viaje fue pagado por Grandío, quien habría manifestado que se trataba de una invitación”. Adorni tiene bajo su órbita al canal de televisión pública que contrataba a la productora de su amigo.

Las dos investigaciones avanzan de manera paralela en un mismo juzgado y fiscalía de Comodoro Py.

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