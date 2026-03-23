Judiciales

Más negocios paralelos entre Novelli y los Milei: planeaban lanzar una moneda de oro con la cara del Presidente

En el marco de la causa $Libra, se encontró en el celular del lobista un proyecto para crear una divisa o una medalla. “J sí quiere que salga”, aseguró el empresario cripto a sus socios en un audio de WhatsApp

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“J sí quiere que salga”, le dijo Novelli a sus socios sobre el proyecto de la moneda de oro con la cara del presidente.

La noche del domingo 10 de noviembre de 2024 no fue solo de ópera y amigos, como acostumbraba Javier Milei. Entre un clásico y otro, en la Quinta de Olivos se habló de negocios. El cripto lobista Mauricio Novelli, por entonces, estaba envalentonado con la idea de lanzar al mercado monedas de oro y plata con la cara del jefe de Estado. Y el presidente también habría acompañado la idea, que finalmente se frustró tras el escándalo de $Libra.

Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) encontraron en el celular de Novelli un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina”.

Junto al lobista con llegada a los hermanos Milei integraban ese chat Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck, quien se presenta en su LinkedIn como board member tanto del Bank von Roll de Suiza como de Degussa Goldhandel, una de las distribuidoras de oro y plata más importantes de Europa.

Las conversaciones entre Canales Vandewijngaerden, Beck y Novelli a las que accedió Infobae permiten reconstruir el paso a paso del negocio. Y, además, los chats se complementan con registros públicos: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en Casa Rosada a los tres involucrados mientras se craneaba la idea, entre abril y noviembre de 2024.

Todo el material forma parte del expediente del caso $Libra, que está en manos del fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

La planificación

Novelli, Canales y Beck ingresaron a Casa Rosada a las 15:10 del 5 de abril de 2024. A la reunión con la hermana presidencial también asistió August François von Finck, cuarta generación de una familia de banqueros alemanes, vicepresidente del Bank Von Roll y presidente de Degussa, donde trabaja Gregor Beck.

Para entonces, y presumiblemente desde 2023, con Milei recién llegado a la Presidencia, el grupo “Proj. Argentina” ya tenía un bosquejo de lo que sería la moneda del mandatario.

De un lado, el rostro de Milei de perfil y con el mentón en alto, y su cabello entrelazado con la melena de un león que completa el corazón de la moneda. Alrededor, el lema “¡Viva la libertad carajo!” y, en el reverso, un sol radiante.

El diseño de la moneda
El diseño de la moneda de oro que se hizo en 2023, apenas asumió Milei

Aún en octubre de 2024, el equipo no se decidía entre acuñar una moneda o ir por una medalla.

“Yo sigo insistiendo que debe ser moneda, validada por el banco central. Al contrario la venta sería muy menor por tema de impuestos en muchos mercados grandes como Alemania, EEUU etc!!!”, escribió Gregor Beck en el grupo que compartía con Novelli y Canales.

Y siguió: “Después debemos pensar como financiarlo. Hablamos de mucha plata y además debemos hacer un hedging entre la compra y la distribución! No son temas triviales, por eso pido que trabajemos todos juntos y con un plan antes de publicar algo. Lo peor será anunciar algo y después fracasar en la ejecución!”.

Novelli tenía en su celular, desde fines de octubre, un documento “confidencial” de la consultora ICV Advisors que servía de presentación para llevarle la propuesta a los Milei.

Allí apuntaban a potenciales compradores “nacionales e internacionales”, entre los que listaron “empresas, bancos, personas, instituciones, inversores”, entre otros, y destacaron que la moneda o medalla funcionaría para “ahorro y resguardo de valor, por el valor del metal”.

La presentación contiene también una imagen de la primera “prueba de producción” de la moneda, que fue acuñada en junio de 2024 en Alemania, con “calidad World Class”, según se desprende del archivo.

La primera prueba de producción
La primera prueba de producción de la moneda, fechada en 2024

Ya en noviembre, el primero de ese mes, Novelli volvió a Casa Rosada junto al cofundador de su empresa N&W Professional Traders, Jeremías Walsh, para reunirse otra vez con Karina Milei. Es el primer encuentro -que se tenga documentado- donde el lobista le pudo haber mostrado la propuesta formal de las monedas de oro.

Ansioso porque el tema avanzaba más lento de lo esperado, ocho días más tarde Gregor Beck hizo un punteo de “temas pendientes” del proyecto y ofreció flexibilizar las cláusulas ante un eventual contrato con el Gobierno: “En caso que el equipo de JM tiene miedo estar clavado con el proveedor equivocado”, propuso -siempre por WhatsApp- “una cláusula de salida, en caso que no se definió el diseño de los productos dentro de 6 meses después de la firma del contrato” (SIC).

La inquietud de Gregor Beck contrastaba con el semblante de Novelli, quien por entonces era un cripto emprendedor de 29 años en ascenso que, lejos de la mirada pública, se preparaba para avanzar hacia otro “deal tremendo” en una noche de ópera en la Quinta de Olivos.

Novelli fue de los primeros visitantes en llegar aquel domingo. Ingresó, según consta en los registros oficiales, a las 18:38. En la residencia presidencial ya estaba Demian Reidel, y más tarde se sumaría otro exfuncionario: Diego Spagnuolo.

A la noche de ópera también se sumaron el escritor Alejandro Rozitchner, el inversor Claudio Zuchovicki y el economista e íntimo amigo del presidente, Juan Carlos de Pablo.

Con serenidad, tal como se puede escuchar en los audios que encabezan este artículo, Mauricio Novelli avisó en el grupo de las monedas de oro: “Yo hoy me junto. Al parecer hay varios detractores dentro del equipo, mucha gente que está empujando para que no salga. ‘J’ sí quiere que salga, pero bueno, hoy justamente me voy a reunir literalmente con todos, incluido él, así que voy a tener un panorama mucho más claro. Cualquier cosa que tengan que enviarme, el momento es ahora”.

“Él quiere, pero se lo tienen que habilitar”, explicó el lobista investigado en la causa $Libra. No le hizo falta aclarar quién debía dar luz verde.

Mauricio Novelli con Javier Milei
Mauricio Novelli con Javier Milei

El consultor Iván Canales Vandewijngaerden respondió: “Ok ojalá valla todo bien. Empujemos moneda y si no tenemos Merchandising” (SIC).

Es que el mismo grupo tenía como “plan B” vender en todo el mundo indumentaria, mochilas, recuerdos, motosierras, básicamente cualquier cosa a la que se le pudiera poner la cara y el nombre de Milei. Pero el gran negocio estaba en los metales preciosos.

Iván Canales tenía en mente vender “fácil” unas 5.000 medallas de oro y otras 20.000 de plata, según se desprende de las conversaciones que forman parte del expediente.

En cambio Beck, desesperado por concretar el lanzamiento antes de que termine el 2024, opinó que “la cantidad mínima son 1000 para que tenga sentido hacer el molde”, de las monedas respaldadas por un Estado.

“Si JM lo quiere lo hacemos evidentemente”, agregó justo antes de aquella reunión en Olivos. Recomendó acuñarlas con la empresa alemana B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt, uno de “los mejores fabricantes del mundo”, según Beck.

Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo
Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck, board member del Bank von Roll y Degussa Goldhandel. Fotos: LinkedIn

Para el día siguiente, el 11 de noviembre de 2024, el grupo empezó a pasar en limpio los números del negocio. “Para 1.000 de Oro. El precio de la de ORO 1 Onz me da US$3.150 y la de Plata 1 Onz me da US$50. Ambas más IVA”, escribió Canales Vandewijngaerden.

Y continuó: “El análisis considera 5% de Beneficencia lo que genera unos US154 k para aportar -supuestamente, para un proyecto de educación-. En el caso de NOS y Ellos, quedan US231K para cada parte. Creo que la de plata puede hacer mucho Vol. Reviso el Excel y lo comparto”.

Esa semana, los “detractores” de los que había hablado Novelli ganaron la pulseada. “Como sabemos el proyecto queda stand by x ahora. En Febrero retomamos”, se lamentó Canales por mensaje el 16 de noviembre.

Apenas dos días antes, Milei había tenido su primera foto con el magnate Elon Musk y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se hizo en Mar-a-Lago.

Donald Trump, junto a los
Donald Trump, junto a los hermanos Javier y Karina Milei en la CPAC 2024

“Con la revolución que generó Javier en EEUU con Trump y Musk hubiéramos vendido cientos de monedas”, se quejó el consultor, aunque no bajó los brazos: “Capaz una moneda libertaria con imágenes de JM, DT y EM”.

Con sus ocasionales socios todavía entusiasmados, Novelli parecería haber pasado rápido de página, hacia un nuevo deal. A la siguiente semana, el 21 de noviembre, el lobista llevó a Casa Rosada al trader estadounidense Hayden Mark Davis, quien menos de tres meses después lanzaría la criptomoneda $Libra.

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