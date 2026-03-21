Caso $LIBRA: del teléfono de Novelli surgen borradores de acuerdos e indicios de cómo filtraba contactos con Milei

Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei

El 21 de noviembre de 2024 aparece fechado un documento de “oferta irrevocable” de asociación que habrían recibido Mauricio Novelli y sus coimputados en la causa penal por la fallida LIBRA, Manuel Torres Godoy y Sergio Morales, por parte de KELSIER GROUP CO. Se trata de la empresa de Hayden Davis, creador de la criptomoneda cuyo lanzamiento promocionó el presidente Javier Milei.

El borrador de esa propuesta fue recuperado del celular de Novelli y casualmente ese mismo día, el lobista intercambió mensajes de WhatsApp con una funcionaria de la Presidencia de la Nación que le agradeció un regalo, un perfume traído de un viaje a Estados Unidos.

Los intercambios siguieron y días más tarde, Novelli volvió a escribir a ese contacto en presidencia para preguntarle si le había gustado la fragancia y -ya que estaba-, averiguar por un empresario desconocido para él que se había aparecido en el Tech Forum del 19 de octubre de ese año, con la intención de sacarse una foto con Javier Milei.

Borrador de un contrato entre los implicados en el caso LIBRA recuperado del celular de Novelli

Los cuatro imputados de LIBRA

Se trata por ahora de coincidencias que se reflejan en el análisis que el fiscal federal Eduardo Taiano encomendó a la DATIP sobre el celular de Novelli. Tanto él como Torres Godoy, Morales y el estadounidense Davis están imputados en la investigación por supuestos delitos detrás del lanzamiento de $LIBRA y tienen designados abogados defensores.

El borrador del contrato entre los cuatro encontrado en el celular - sin firmas como se remarca en el informe de la DATIP-, fijaba objetivos concretos: lograr acuerdos “de 10 millones de dólares a alcanzar antes del 30 de abril de 2025. Una vez aprobado, extender a un período de 2,5 años el acuerdo”, “promover la postura progresista de Argentina sobre la innovación en blockchain/web3/AI”, “lanzar un programa piloto para una iniciativa de blockchain argentina, replicable en otras regiones que incluiría el lanzamiento de una “Moneda de Libertad” y “establecer el diálogo con las autoridades gubernamentales para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI: Javier Milei, Karina Milei, miembros del gabinete y del Congreso”.

Los detalles del acuerdo con la empresa de Davis según el borrador recuperado del celular de Novelli

En paralelo a esa hoja de ruta, los chats mostrarían la dinámica del vínculo de Novelli con el entorno presidencial. El 3 de diciembre, le escribió a la funcionaria de presidencia: “Justo recién me agarró la duda. El señor que molestaba mucho con reunirse con Javier en el evento. ¿Siguió insistiendo?”.

Su interlocutora le respondió: “No, no, después de la foto en tu evento no llamó más”. Y entonces él dejó en claro su interés en monitorear ese tipo de contactos: “Genial !! Cualquier duda de esas avísame. Más que nada si viene del rubro crypto o blockchain”.

Ese intercambio se produjo días después de otro diálogo entre ambos, también incorporado al informe de la DATIP. “Hola Mauricio, muchas gracias por el perfume no tenías que haberte molestado”, escribió ella el 21 de noviembre de 2024, en referencia a un regalo que el lobista le había traído desde Nueva York, ciudad a la que viajó tras el Tech Forum donde estuvo Milei el 19 de octubre.

Previamente y sobre ese evento le había enviado: “Mauricio, no te pude saludar, pero quería agradecerte por todo, salió todo bárbaro, muchas gracias por todo. Saludos !!!!!”. Novelli respondió más tarde, ya desde Estados Unidos, con una disculpa y una foto desde el New York Stock Exchange: “que es donde estoy ahora”, le informó.

Para el Tech Forum de octubre 2024 se ofrecieron niveles de patrocinio (sponsorship tiers) que iban de 5 mil a 50 mil dólares, en el nivel black. Se promocionaba en un flyer que se rescató también del celular de Novelli, donde se presentó al evento como “en colaboración con Argentina.gob.ar” y con el presidente Milei como uno de los “speakers”.

Las coincidencias

Mientras la “oferta irrevocable” fechada el 21 de noviembre planteaba la necesidad contractual de “establecer el diálogo” con Milei y su entorno, los chats -incluídos los de ese mismo día- reflejarían que Novelli ya tenía una intervención activa para seguir de cerca —y eventualmente filtrar— intentos de acercamiento al Presidente por parte de actores del sector cripto sin pasar de manera previa por su intermediación.

Todo ocurrió en los meses previos al lanzamiento de $LIBRA, concretado el 14 de febrero de 2025 y acompañado por un mensaje en la cuenta de la red social X de Milei, donde la promocionó.

En el análisis de la DATIP se determinó que el lobista mantuvo ocho contactos con el Presidente ese 14 de febrero. Las primeras comunicaciones se registraron a las 18.44, 18.54, 18.56 y 18.58, mientras que el mensaje de Milei promocionando el token se publicó a las 19.01. Apenas dos minutos después volvió a registrarse otra comunicación a las 19.03. Luego hubo nuevos contactos a las 19.32, 22.00 y 22.05.

Foto de Mauricio Novelli durante su viaje a Nueva York post Tech Forum en 2024, que figura en el informe de la DATIP incorporado a la causa judicial

Cuando se ordenó analizar los teléfonos secuestrados en la causa, la fiscalía incluyó la búsqueda de mensajes y archivos vinculados al “Tech Forum Argentina”, encuentro tecnológico organizado por Novelli en el que el Presidente había conocido meses de su tuit sobre LIBRA a Davis y a Terrones Godoy.

La fiscalía pidió rastrear una extensa lista de palabras clave relacionadas con el mundo de las criptomonedas, incluyendo términos como “crypto”, “token”, “memecoin”, “$libra”, “solana”, “usdt”, “usdc” y “pump and dump”, además de nombres de plataformas de intercambio como Binance, Coinbase o Kraken, y referencias políticas como “presidente”, “milei”, “karina milei”, “olivos” y “casa rosada”. Muchas de ellas aparecieron en el informe del organismo especializado que ahora analiza el fiscal.

La causa judicial intenta determinar si detrás del lanzamiento del token existió una maniobra financiera para inflar artificialmente su valor y permitir que un grupo reducido de operadores obtuviera ganancias extraordinarias antes del desplome del precio.

Según la denuncia que originó el expediente, tras el posteo del Presidente el valor de la criptomoneda pasó de unos centavos a cerca de cinco dólares en pocas horas y luego se desplomó, lo que habría generado ganancias millonarias para quienes participaron en las primeras operaciones y pérdidas para inversores que ingresaron más tarde, en muchos casos, incentivados por el posteo presidencial.