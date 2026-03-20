Judiciales

Allanaron las sedes de la AFA de Viamonte y de Ezeiza

Los operativos, a cargo de Prefectura, fueron ordenados por el juez Adrián González Charvay. Buscan el contrato que firmó la entidad del fútbol con el empresario Javier Faroni

Guardar
Nuevos allanamientos en el predio
Nuevos allanamientos en el predio de la AFA de Ezeiza (Foto de archivo: Gustavo Gavotti)

El juez de Campana Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en las dos sedes más importantes de la AFA, ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Ezeiza, donde está ubicado el predio Lionel Andrés Messi.

Durante los operativos, realizados por Prefectura, las autoridades buscaron los contratos firmados entre la entidad rectora del fútbol argentino y la compañía TourProdEter LLC, a cargo de Javier Faroni y Erica Gillete, que ostenta la representación de los negocios de la Selección en el exterior.

González Charvay también es el magistrado que está al frente del expediente por la quinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares que, presuntamente, dirigentes de la AFA habrían adquirido a través de testaferros.

La AFA y TourProdEnter

TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina. Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.

La firma se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. Según una denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso Matías Yofe en Campana, existiría una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado por fuera del circuito bancario argentino más de 300 millones de dólares.

En la documentación bancaria aportada por la Justicia de los Estados Unidos también hay indicios de que existieron transferencias de dinero hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

Por el presunto desvío de dinero se abrieron varias causas. El hecho se investiga en Campana, también en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.

A criterio del juez González Charvay, corresponde unificar las pesquisas para evitar investigaciones duplicadas o fallos contradictorios. De hecho, en las próximas semanas debería haber una definición de Casación sobre el futuro del expediente.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAFA

Últimas Noticias

La hackearon y pidieron un préstamo de $7 millones a su nombre: la Justicia ordenó que el Banco deje de cobrarle la deuda a la víctima

La resolución judicial protege a la víctima de futuros descuentos e impide que la entidad reporte información negativa al sistema crediticio mientras se investiga el fraude

La hackearon y pidieron un

La Justicia condenó a una empresa por no acreditar las faltas atribuidas a una empleada que habían despedido

Tras un enfrentamiento en el lugar de trabajo, la compañía despidió a una mujer al alegar amenazas e insultos. Sin embargo, la sentencia concluyó que las pruebas eran insuficientes y ordenó el pago de una indemnización integral

La Justicia condenó a una

Una agencia deberá pagar más de USD 14.000 por trato indigno a una familia tras la cancelación de vuelos

Un viaje a Europa cancelado por la pandemia desató una batalla judicial por la falta de un reembolso adecuado. El tribunal consideró el perjuicio psicológico y económico sufrido por los damnificados tras más de tres años de reclamos

Una agencia deberá pagar más

Fue a urgencias, un error médico le cambió la vida y, tras 25 años, será indemnizada con más de $130 millones

Un diagnóstico erróneo le dejó secuelas irreversibles. Hoy, a los 41 años, la Justicia le dio la razón en un caso de mala praxis. El fallo determinó la relación directa entre la actuación profesional y los daños físicos y psicológicos sufridos por la paciente

Fue a urgencias, un error

La Cámara de Casación reabrió la causa por lavado contra la viuda de Daniel Muñoz

El máximo tribunal penal del país rechazó el planteo de Carolina Pochetti y habilitó que continúe la investigación por blanqueo ilegal de activos vinculada de manera conexa a la causa “Cuadernos”

La Cámara de Casación reabrió
DEPORTES
Irán echó a una de

Irán echó a una de las estrellas de su selección de fútbol tras acusarla de “deslealtad” al régimen

“Me siento fatal”: LeBron James se refiriró al peso de los años y el desgaste físico

Alejandro Domínguez aseguró que Argentina es “bicampeona” de la Finalíssima tras la cancelación del partido ante España: “No se presentaron”

“Tengo un pequeño secreto”: el enorme gesto de Novak Djokovic con una de las jóvenes figuras del tenis

Con Messi como estandarte, presentaron la camiseta alternativa de la Selección para ir a buscar la cuarta estrella

TELESHOW
Wanda Nara entre Argentina y

Wanda Nara entre Argentina y China: de las postales de Shanghái al increíble look en la final de MasterChef

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el show de Fito Páez: una noche de música, flashes y gestos íntimos

Cuál fue el rating de la final de MasterChef Celebrity que consagró a Ian Lucas

“Dijo que quería estar conmigo”: el lamento del sodero cordobés que protagonizó el video viral con Sofi Martínez

La reacción en vivo de Ian Lucas: así se enteró que ganó MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump criticó a los

Donald Trump criticó a los países de la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la liberación del Estrecho de Ormuz: “¡Cobardes!”

Suiza suspendió las exportaciones de armas a Estados Unidos por la escalada militar en Medio Oriente

Un hallazgo de cenizas volcánicas en Chile cambió lo que se sabía sobre el poblamiento de América

Israel atacó campamentos del ejército sirio tras una ofensiva contra los drusos atribuida a tropas de Damasco

Putin manda al psicólogo a las mujeres que no quieren tener hijos