Judiciales

Cuadernos: lo que no se vio de la indagatoria a Cristina Kirchner y el debut de las audiencias presenciales

Intervenciones y aplausos del público, saludos tensos, cruces de miradas y un operativo de seguridad que hace tiempo no se veía en los tribunales de Comodoro Py. La ex presidenta declaró por la causa que investiga corrupción en la obra pública

Guardar
El secretario general de la
El secretario general de la Cámara Federal de Casación, Juan Montesano, indica a Cristina Kirchner dónde debe sentarse en la sala de audiencias. A su lado el defensor Carlos Beraldi/ Maximiliano Luna

“La jefa”, se escuchó responder al público desde el fondo de la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 cuando a Cristina Kirchner le preguntaron si tenía algún apodo. En su respuesta formal ella dijo que no. Fue en medio del interrogatorio personal que hizo el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, por la causa Cuadernos que investiga corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Se trató de una de las perlitas del pase a la presencialidad de un juicio que por primera vez tuvo público en la sala, en su mayoría referentes sociales, ex funcionarios y legisladores que acudieron a mostrar su apoyo a la ex presidenta en su declaración indagatoria. Estuvieron Nora Cortiñas, Adolfo Perez Esquivel, Wado De Pedro, Mariano Recalde, entre muchos otros.

Todos se ubicaron en el sector para el público de la planta baja, mientras que la prensa estuvo en la tribuna superior de la sala con capacidad total para 200 personas.

Hubo también aplausos para coronar alguna de las frases de Cristina durante su exposición de 40 minutos y algún que otro comentario aislado proveniente desde atrás, el lugar donde se ubicó el público, cuando hablaron los jueces del Tribunal. Detalles de la presencialidad que no llegaron a reflejarse en la transmisión que se realizó por Zoom para el resto de los imputados y por YouTube para el público en general.

El Tribunal llevó adelante la audiencia integrado por los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y la presencia del cuarto juez suplente, Néstor Costabel.

Los tres primeros no tienen despachos en Retiro porque trabajan en el Palacio de Justicia de Talcahuano 550. Por eso, y a su pedido, se les asignó otra sala de audiencias más pequeña, en la planta baja, que usaron en los cuartos intermedios del debate oral.

Cristina Kirchner dialoga con su
Cristina Kirchner dialoga con su abogado, Carlos Beraldi/Maximiliano Luna

En la sala también estuvo el detenido Julio De Vido, mientras que desde la cárcel de Ezeiza se conectó el ex secretario de Obra Pública, José López, condenado también en la causa Vialidad.

Para garantizar la seguridad, se montó un operativo con la custodia del edificio a cargo de la Policía Federal, mientras que el Servicio Penitenciario se encargó del traslado de y hacia la cárcel de Ezeiza del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo.

“Muy buenos días a todos y todas”

La ex presidenta llegó a Comodoro Py 2002 con su escolta personal desde San José 1111, donde cumple el arresto domiciliario con tobillera electrónica condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en el caso Vialidad. Ingresó directo desde un estacionamiento lateral a la sala de audiencias y se ubicó entre sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Poco después saludaba desde el banquillo. “Muy buenos días a todos y a todas, la verdad es que... ” y ahí llegó una primera interrupción por parte de Méndez Signori, “Tengo que cumplir con algunas formalidades”, le explicó el juez antes de comenzar con el interrogatorio de doce preguntas.

“Estoy sentada acá para venir a hablar y hacer mis manifestaciones claramente”, respondió en relación a su voluntad de declarar y nuevamente el juez intervino: “Aguarde un segundo, ya va a tener la oportunidad de hablar, doctora”. Y le explicó que se trataba de un interrogatorio de identificación que marca la ley “independientemente de que usted es una figura conocida”.

Se le preguntó nombre completo, edad, estado civil, apodo. “Mire, eh, no. Me dicen Cristina, podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados”.

Otro momento tenso se vivió cuando le preguntaron dónde vive. Dio el domicilio de San José 1111. “Es de público y notorio, mis condiciones de vida también”.

A la hora de los antecedentes penales, repreguntó: “Perdón, ¿qué me dijo?” y siguió: “Bueno, si usted me deja hablar, le voy a contar, porque usted sabe que yo estoy detenida acá. Me parece que todas estas preguntas son de público y notorio”.

“Doctora Fernández, es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal”, remarcó Méndez Signori.

“Bien, adelante doctor, el único antecedente penal que tengo es la condena Vialidad de la que pienso hablar en este momento”, terminó de responder antes de iniciar su indagatoria. Cuarenta minutos después concluyó que la causa Cuadernos es un “gran disparate” y provocó un último aplauso cerrado desde el fondo de la sala.

Temas Relacionados

CuadernosCristina KirchnerComodoro PyCausa CuadernosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rosatti le tomó juramento a Santiago Viola como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura

El presidente de la Corte Suprema y titular del organismo formalizó al secretario de Justicia como nuevo integrante del cuerpo encargado de la selección y remoción de jueces

Rosatti le tomó juramento a

Un fallo suspendió el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y cuestionó la inclusión del tema en sesiones extraordinarias

El juez Herman Mendel dictó una medida cautelar a favor del gremio judicial. El fallo frena la transferencia de los tribunales tras el reclamo sindical por los incumplimientos constitucionales durante el debate legislativo

Un fallo suspendió el traspaso

Fallo sobre filiación: una abogada afirmó que la triple parentalidad “no afecta a terceros” y defendió nuevos modelos familiares

La especialista en derecho de familia Florencia Daud cuestionó en Infobae en Vivo el alcance de la decisión judicial. Además, advirtió sobre vacíos legales para vínculos ya existentes y planteó la necesidad de actualizar el marco normativo frente a configuraciones familiares no tradicionales

Fallo sobre filiación: una abogada

El Tribunal respondió a Cristina Kirchner: garantías de juicio justo e independiente

Dos jueces del Tribunal que juzga a Cristina Kirchner en el caso Cuadernos respondieron en plena audiencia a sus críticas y garantizaron un debate “justo” e “independiente”

El Tribunal respondió a Cristina

“Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, pidió Julio De Vido a los jueces de la causa Cuadernos

El exministro de Planificación Federal no aceptó preguntas e hizo un breve descargo oral, luego de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner. Volvió a reclamar la prisión domiciliaria

“Estoy preso y enfermo, pero
DEPORTES
La confesión de una estrella

La confesión de una estrella internacional: “La adicción a los videojuegos me llevó a fracasar en el Real Madrid”

Se confirmó la lesión que sufrió Santiago Ascacibar: cuánto tiempo lo perderá Boca Juniors

El problema en McLaren que le impidió a Lando Norris y Oscar Piastri iniciar la carrera principal del GP de China de Fórmula 1

Un gol de taco y la jugada que recordó la final de Qatar 2022: el show de la selección argentina Sub 17, que venció 6-1 a Chile

El Toto Salvio reveló los drásticos cambios que hizo en su dieta al llegar a Europa: el reto de Heinze que lo ayudó

TELESHOW
El reencuentro de Nicolás Cabré

El reencuentro de Nicolás Cabré con su hija Rufina tras su regreso desde Turquía: “Con mis amores”

Oriana Sabatini, un nacimiento entre goles, la despedida de una amiga y el nuevo capítulo de su vida en Roma

Reese Witherspoon cenó en un exclusivo restaurante en su visita a la Argentina: “Siempre serás bienvenida”

Cinthia Fernández habló de su cruce con María Fernanda Callejón: “Me quiso pegar”

Floppy Tesouro contó cómo sigue su salud luego de su internación: “Es un proceso bastante largo”

INFOBAE AMÉRICA

Mercado laboral panameño repunta en

Mercado laboral panameño repunta en 2026, pero no logra cubrir vacantes

Este aeropuerto de Florida colapsó con más de 80 vuelos cancelados y filas de hasta dos horas

Porqué “Marty Supreme” y Timothée Chalamet se fueron a casa con las manos vacías

El auge de los drones en las guerras despierta el interés por los sistemas de defensa con láser

Grabaciones históricas revelan el canto de ballenas en un océano sin contaminación acústica