Judiciales

La Justicia desestimó un planteo e irá a juicio un presunto fraude con el ATP durante la pandemia

El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín rechazó la nulidad pedida por dos empresarios y habilitó que continúe el proceso penal por la presunta obtención irregular de subsidios estatales creados para sostener salarios durante la emergencia sanitaria del Covid-19

Guardar
La investigación se inició a
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la AFIP -actual ARCA- por la presunta obtención irregular de fondos del programa ATP durante la pandemia (Foto: Shutterstock)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa de dos empresarios acusados de defraudación contra la administración pública por la presunta obtención fraudulenta de fondos del programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia de COVID-19. La decisión judicial, en consecuencia, habilitó que la causa continúe su trámite hacia la etapa de juicio.

La investigación gira en torno al acceso al programa ATP por parte de Necho S.A., una compañía de productos de consumo masivo, cuyos responsables al momento de los hechos eran Nemesio Filipuzzi (72), presidente de la firma, y su hijo Rodolfo (43), director y gerente general. Ambos están acusados de haber obtenido ese beneficio estatal sin cumplir con los requisitos fijados por la normativa que regulaba el beneficio.

El programa en cuestión fue implementado por el Estado nacional para asistir a empresas afectadas por las restricciones sanitarias derivadas de la entonces incipiente pandemia. Fue creado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 332/2020, firmado el 1° de abril de ese año por el entonces presidente Alberto Fernández, junto al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el resto de los ministros del gabinete.

Entre otras medidas, el ATP contemplaba el pago de parte de los salarios de trabajadores del sector privado, la reducción o postergación de contribuciones patronales y distintos mecanismos de asistencia estatal destinados a empresas cuya actividad se había visto afectada por la emergencia sanitaria.

El programa ATP fue creado
El programa ATP fue creado durante la pandemia por el DNU 332/2020, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández y su Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, para asistir a empresas y sostener salarios en el sector privado (Telam/Dpa)

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los responsables de la firma apuntada habrían presentado información falsa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -actualmente ARCA- para acceder al subsidio correspondiente al período abril de 2020.

Dicha maniobra habría provocado un perjuicio económico al Estado estimado en 2.794.334,34 pesos, correspondiente al beneficio percibido en el marco de la ayuda estatal.

En el expediente se atribuye a los empresarios haber intervenido en una maniobra destinada a obtener ese monto mediante la presentación de una declaración jurada falsa, conducta que fue encuadrada bajo el delito de defraudación contra la administración pública, previsto en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal.

El planteo de la defensa

La defensa de los imputados solicitó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, al sostener que la acusación habría sido modificada durante el desarrollo de la investigación.

El abogado Diego Siman argumentó que esa situación vulneró el "principio de congruencia“, que exige que una persona sea juzgada por los mismos hechos que le fueron imputados al momento de prestar declaración indagatoria. Para el defensor, los empresarios habrían sido indagados inicialmente por una descripción del hecho diferente de la que luego fue incluida en el requerimiento de elevación a juicio.

En particular, cuestionó que la acusación incorporara como elemento central de la maniobra la existencia de una declaración jurada falsa, circunstancia que -a su criterio- no habría formado parte de la imputación original.

De acuerdo con esta postura, dicha variación habría afectado la posibilidad de preparar adecuadamente la estrategia procesal, ya que el caso avanzaría hacia el juicio oral sobre la base de una hipótesis distinta de aquella por la cual los acusados prestaron declaración en su momento.

En esa línea, el abogado advirtió que la modificación de la acusación habría generado una situación de "indefensión estructural“.

La causa investiga la presunta
La causa investiga la presunta presentación de una declaración jurada falsa para acceder al beneficio estatal del programa ATP durante la pandemia (Foto ilustrativa: Freepik)

La postura de la fiscalía

El Ministerio Público Fiscal solicitó el rechazo del planteo de nulidad y sostuvo que el pedido de la defensa constituía una “reiteración” de cuestionamientos ya analizados durante la etapa de instrucción y descartados por los tribunales que intervinieron previamente.

El fiscal expresó que la imputación se mantuvo estable durante toda la pesquisa y siempre se refirió a la obtención fraudulenta del beneficio ATP, sin cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

También dijo que las nulidades procesales deben interpretarse de manera restrictiva y solo proceden cuando se acredita un perjuicio concreto para el derecho de defensa.

El recorrido de la causa

La investigación, en efecto, se inició en marzo de 2024 tras una denuncia presentada por Sebastián Bogao, entonces jefe interino de la Sección Penal “A” de la Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP (actual ARCA). La presentación señalaba la presunta obtención fraudulenta del beneficio del programa ATP, al considerar que la empresa no habría cumplido con los criterios establecidos por la normativa que regulaba el acceso a ese subsidio estatal.

Tras el impulso fiscal de la investigación, se realizaron diversas medidas de prueba. En ese contexto, en julio de 2024 el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Martín fijó audiencia para recibir declaración indagatoria a los imputados. Sin embargo, esas sesiones no se concretaron inicialmente debido a que la defensa presentó una excepción de falta de acción, junto con un pedido de sobreseimiento.

Ese planteo fue rechazado en octubre de 2024 en primera instancia y luego confirmado en noviembre de ese mismo año por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La defensa intentó recurrir esa decisión, pero ese mismo mes la Cámara rechazó el recurso de casación. Posteriormente, en marzo de 2025, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” la queja presentada contra esa resolución.

Superadas estas incidencias procesales, el juzgado instructor avanzó con la investigación y, tras la producción de distintas medidas probatorias, en agosto de 2025 dictó el procesamiento de los empresarios como presuntos coautores del delito de defraudación contra la administración pública. Ese fallo fue confirmado en septiembre de 2025 por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, lo que permitió avanzar hacia la etapa final de la pesquisa.

Tiempo después, la fiscalía federal presentó el requerimiento de elevación a juicio, y la causa quedó radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 4 de San Martín. En ese marco, la defensa formuló un planteo de nulidad contra la acusación.

La decisión del tribunal

Al analizar el planteo, el juez de cámara Matías Mancini, integrante del TOCF 4, concluyó que no existió una alteración sustancial de los hechos imputados a lo largo del proceso.

En la resolución de este miércoles, el magistrado sentenció: “no advierto, bajo ninguna índole, que el sustrato fáctico atribuido a Nemesio Jesús Filipuzzi y Rodolfo Filipuzzi hubiera sido modificado a lo largo el proceso, afectando al principio de congruencia y menos aún que ello derive en la declaración de nulidad de todo lo actuado”.

En ese sentido, subrayó que lo planteado por el Ministerio Público Fiscal al momento de requerir la elevación de la causa a juicio “no afecta el principio de congruencia, dado que no hay alteración de la base fáctica, que no fue objeto de modificaciones -sobre todo en lo atinente a la calificación jurídica asignada-”.

A su vez, recordó que el sistema de nulidades procesales debe interpretarse de manera restrictiva y que solo procede cuando se acredita un perjuicio concreto para el derecho de defensa.

“Por lo demás -concluyó Mancini-, el debate oral y público resulta ser el ámbito adecuado para confrontar la acusación y, en su caso, la oportunidad de atacar a elección de aquella figura -penal-”.

Con esos fundamentos, el juez rechazó el planteo defensivo y dispuso continuar con el proceso hacia el juicio, fijando una audiencia para el próximo viernes 27 de marzo, que se realizará de manera virtual.

Temas Relacionados

ATPFraude al EstadoPandemiaCOVID-19Defraudación contra la Administración PúblicaTribunal Oral FederalSan MartínSubsidiosPrograma ATPJusticia FederalFraudeJuicio OralÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una maniobra brusca del chofer, la caída de una mujer y una indemnización por más de 15 millones de pesos

Un fallo judicial obliga a la compañía a compensar económicamente a la pasajera, que sufrió graves lesiones. Los testimonios de los vecinos y las pruebas médicas se impusieron sobre la versión de la empresa

Una maniobra brusca del chofer,

Dos abogados perdieron un juicio por negligencia y ahora deberán indemnizar a su propia clienta

La Justicia reconoció que la víctima se quedó sin la posibilidad de ser resarcida en un proceso judicial previo debido a la mala praxis de quienes debían defenderla

Dos abogados perdieron un juicio

Claudio Tapia cierra hoy la ronda de indagatorias por la presunta retención indebida de aportes de la AFA

El mandamás del fútbol argentino se presentará ante la Justicia para dar explicaciones por la deuda multimillonaria. La institución, que ya regularizó su situación fiscal, denuncia una persecución política y anticipa un procesamiento en su contra

Claudio Tapia cierra hoy la

Sueños Compartidos: Sergio Schoklender dijo que tras la muerte de Néstor Kirchner se “desmadró todo”

El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo apuntó contra Hebe de Bonafini, fallecida en 2022. “Estaba cooptada por Cristina, Parrilli, Zannini y toda esa runfla”, aseguró. Negó haber desviado dinero público y defendió que le hayan adjudicado obras sin licitación

Sueños Compartidos: Sergio Schoklender dijo

Causa ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de Sistemas de la Suizo Argentina

Se lo acusa por supuesta “desobediencia” durante un allanamiento y fue convocado para el 6 de abril por el juez federal Julián Ercolini a pedido del fiscal del caso, Carlos Rívolo

Causa ANDIS: citaron a indagatoria
DEPORTES
Su papá brilló en Europa

Su papá brilló en Europa y cautivó a Federer, y ella descolla en el Real Madrid: Dolores Delgado, la delantera que ilusiona a Argentina

Coudet debuta como técnico de River Plate: el principal déficit que encontró y los jugadores que quiere recuperar

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

TELESHOW
El tierno posteo de Indiana

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea advirtió que

La Unión Europea advirtió que la guerra en Medio Oriente podría impulsar su tasa de inflación por encima del 3%

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”

Los libros que eligió Daniel Divinsky, el editor de Mafalda: promesa cumplida

Los actores escandinavos se hacen notar en los Oscar y la industria del cine global