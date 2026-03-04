Tras 15 años de investigación y con riesgo de prescripción, empieza el juicio por “Sueños Compartidos”

Viviendas del programa Sueños Compartidos , el caso que sentará en el banquillo a ex funcionarios kirchneristas y a los hermanos Schoklender (La Capital)

El juicio oral por el presunto desvío millonario de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales en el kirchnerismo, comenzará este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, con la atención puesta en el riesgo de prescripción.

En este juicio se debatirán millonarias maniobras de desvío de fondos públicos y llega a juicio tras 15 años de investigación y repetidas postergaciones. En el banquillo se sentarán ex funcionarios junto a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, principales acusados de la maniobra.

La mira puesta en septiembre

El Tribunal Oral Federal 5 iniciará el debate de manera presencial en una sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, luego de una reprogramación por el cambio de defensa de uno de los acusados.

El expediente, iniciado en 2011, se encuentra bajo la amenaza concreta de quedar prescripto en septiembre de este año, cuando se cumplirán los plazos máximos de la acción penal previstos para el delito de administración fraudulenta.

Si no hay veredicto antes, la causa podría enfrentar pedidos de sobreseimiento por el paso del tiempo sin sentencia. Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg estarán a cargo del debate, con la acusación encabezada por el fiscal general Diego Velasco.

El escándalo “Sueños Compartidos”

La causa investiga el destino de 748 millones de pesos transferidos entre marzo de 2008 y junio de 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.

La hipótesis fiscal sostiene que al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados hacia empresas, bienes y gastos personales de los Schoklender y su entorno, en lugar de emplearse en las obras previstas. Los proyectos debían ejecutarse en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza, además de Bariloche y Rosario.

Sergio Schoklender en Comodoro Py durante una citación judicial (DyN)

El proceso oral cuenta con una lista de acusados que incluye, junto a los Schoklender, a ex funcionarios emblemáticos del kirchnerismo como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. Este último saltó a la fama mediática cuando fue filmado intentando ocular bolsos con millones de dólares de madrugada en un convento de General Rodríguez.

Ambos ex funcionarios comparten desde noviembre otro juicio oral, el caso Cuadernos.

También había sido enviada a juicio procesada como supuesta “partícipe necesaria” del delito Hebe de Bonafini, histórica titular de la fundación, quien falleció en 2022.

Los acusados enfrentarán cargos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Como testigos pasarán por Comodoro Py figuras políticas de peso, entre ellas el senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el intendente de Tigre, Julio Zamora, el ex gobernador de Misiones, Maurice Closs y el ex intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi.

Si bien todos ellos fueron investigados en su momento resultaron sobreseídos al determinarse que para recibir los fondos debían como condición ejecutar las obras a través de la fundación por indicación del gobierno nacional.

“Los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”, según se sostuvo en el fallo que en su momento firmó el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi.

Las provincias y los municipios fueron relegados en este aspecto a un “rol inerte”. Según la acusación la suscripción de los convenios de obras adjudicadas en forma directa a la Fundación, “permitió que los (hermanos Sergio y Pablo) Schoklender, apoderados, manejaran la suma de 748.719.414,64 de pesos”, de los cuales, según la acusación, se habrían desviado “206.438.454,05 de su destino específico”.

Una pericia contable determinó que ese dinero terminó en empresas ligadas a los hermanos Schoklender —como la constructora Meldorek S.A.— . También se probó el uso de dinero público para gastos personales, compra de bienes suntuarios y financiamiento de actividades que no eran parte del rol de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En mayo de 2019, el juez Martínez de Giorgi clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio oral.

El magistrado quedó al frente del caso luego que en 2013 la Cámara Federal porteña apartó al ya fallecido juez federal Norberto Oyarbide por serias irregularidades en el trámite del caso.