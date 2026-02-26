La camarista Ángela Ledesma reemplazará a Mahiques en la sala que resolverá la causa por la quinta de Pilar vinculada a la AFA

La camarista de Casación Ángela Ledesma asumirá el 1ero. de marzo la subrogancia de la sala que debe resolver el futuro de la causa judicial por la quinta de Pilar que se vincula a la AFA

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy que la jueza de ese tribunal Ángela Ledesma reemplace a su par Carlos Mahiques en la subrogancia de la sala I, que tiene que decidir dónde se continuará investigando la causa por la quinta de Pilar que se vincula a dirigentes de la AFA.

En un Acuerdo General del que participaron todos sus integrantes, el Tribunal designó a Ledesma para la subrogancia desde el 1 de marzo al 15 de junio próximo, informaron fuentes judiciales.

Decisión consensuada

La decisión fue consensuada “a los fines de garantizar el mejor y adecuado funcionamiento de la Cámara” y en ese marco se decidió aceptar la renuncia a la subrogancia del juez Mahiques y disponer que ese lugar sea ocupado por Ledesma.

“Resultan atendibles las razones brindadas por el Dr. Carlos Mahiques, juez titular de la vocalía nro. 7 y presidente de la sala II de esta Cámara, por las que presentó su renuncia a la subrogancia que actualmente desempeña en la vocalía nro. 10 de la Sala I” de Casación, sostuvo la resolución.

La renuncia se concretará desde el 1ero. de marzo y desde ese día la magistrada asumirá la subrogancia en su reemplazo, según la decisión firmada por los jueces Diego Barroetaveña, presidente de Casación, Javier Carbajo, Guillermo Yaccobucci, Daniel Petrone, Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Alejandro Slokar, Carlos Mahiques - quien firmó en el punto referido a la designación de Ledesma- y Juan Carlos Gemignani. El camarista Gustavo Hornos participó de la deliberación pero no suscribió la resolución.

Mahiques renunció por “razones funcionales a la subrogancia en la Sala I, donde estaba previsto que permaneciera hasta fines de junio e intervenir en todas las causas allí radicadas, incluida la de la mansión de Villa Rosa.

El camarista continuará desempeñándose en la Sala III de la Casación Federal, donde ocupa un cargo permanente, y formalizó el lunes último el fin de su intervención mediante un escrito dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña.

Campana o penal económico

La Sala I quedó así integrada por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y la subrogancia de Ledesma y será la encargada de resolver un conflicto de competencia entre el fuero de Campana y el Penal Económico porteño. La decisión determinará cuál será el juez natural que seguirá adelante con la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble que figura a nombre de presuntos testaferros.

La casaquinta de Pilar en la mira judicial Gaston Taylor

Quienes figuran como propietarios son el ex dirigente del fútbol Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ya jubilada. Ambos son investigados bajo la sospecha -tras una serie de allanamientos- de actuar como presuntos “prestanombres” de la cúpula de AFA, en tanto sus capacidades económicas no se condicen con el patrimonio registrado.

La investigación pasó por tres juzgados. Se inició en los despachos del juez federal porteño Daniel Rafecas, siguió en el fuero penal económico a cargo del magistrado Marcelo Aguinsky y finalmente la Cámara Federal de San Martín la envió por razones de territorialidad al fuero federal de Campana, donde en la actualidad es investigada por el juez Adrián González Charvay.

Esta última decisión fue apelada por el fiscal de San Martín Carlos Cearras, quien ante el rechazo de su recurso en el Tribunal de Apelaciones fue en queja directa a Casación. Ahora la sala I del máximo tribunal penal federal del país tendrá que resolver si abre la queja y le da tratamiento o la rechaza, con lo cual quedará firme la decisión de que la investigación siga en Campana.