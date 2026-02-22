Se cumplen 20 años de la creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar actúa en apoyo a una joven que se vio obligada a tomar medidas extremas contra su padre para salvar a su madre durante un conflicto familiar - crédito iStock

A 20 años de la decisión de la Corte Suprema de la Nación que marcó la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, un 93 por ciento de quienes pidieron ayuda durante 2025 sintió que fue escuchado y que su situación se atendió de manera correcta.

Además, según un relevamiento hecho durante el año pasado, el 88 por ciento de quienes se acercaron para denunciar violencia doméstica recomendaría acudir a la OVD a alguien en su misma situación, de acuerdo a los datos difundidos.

El Informe de Calidad de Atención 2025 destacó que nueve de cada diez personas que acudieron sintieron que su caso fue bien encaminado en cuanto a su resolución.

365 días del año

En un contexto donde la violencia de género y familiar demanda respuestas urgentes, la OVD de la Corte Suprema “se consolida como el primer eslabón crítico para quienes buscan protección”, explicaron fuentes judiciales.

La Oficina tiene una estructura que funciona de forma ininterrumpida los 365 días del año y no sólo recibe denuncias, sino que brinda un sistema de atención interdisciplinario con respuesta inmediata.

Nueve de cada diez víctimas se sintió escuchada y con su caso bien encaminado al acudir a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, según una encuesta hecha durante 2025. Foto: Télam

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, con una sola visita a la sede de Lavalle 1250, la persona afectada es recibida por equipos de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, médicos y abogados) que elaboran un informe de riesgo en el momento. Este documento es la llave que abre los procesos judiciales civiles o penales, necesarios para dictar medidas de protección.

Empatía

Los encuestados destacaron la “empatía” en la escucha de su situación y, entre los consultados, menos de la mitad -un 47% de los usuarios- consideró que el tiempo de permanencia en la oficina fue “mucho”. Este dato, en realidad, refleja la complejidad de los casos porque, a la hora de realizar una evaluación interdisciplinaria profunda y responsable, se requiere tiempo, explicaron fuentes judiciales.

También un 94 por ciento encontró “clara” la explicación sobre los pasos a seguir ante la situación que plantearon.

Durante 2025 la OVD atendió a 16387 personas, un promedio de 1490. Un 50 por ciento de los pedidos de ayuda provino de mujeres de entre 18 y 59 años. Se gestionó la entrega de 767 botones antipánico y se realizaron 1848 informes médicos.

La encuesta recolectó 339 respuestas, con un promedio de 28 mensuales, y el 79 por ciento de los comentarios libres fueron de carácter positivo.

La historia

El proyecto de la OVD se gestó en 2004 con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de la población; dar respuesta a los juzgados de familia, que requerían toda la información necesaria para el dictado de medidas de protección inmediata, y por la detección del subregistro de los casos de violencia doméstica en la justicia civil y penal.

Dos años después de la decisión de crear este organismo, la OVD fue inaugurada por la entonces jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, el 15 de septiembre de 2008. El organismo depende de la vicepresidencia de la Corte Suprema, en la actualidad a cargo del juez Carlos Rosenkrantz.

Desde la puesta en marcha, la Corte Suprema articula acciones con los poderes judiciales provinciales para trabajar la problemática de la violencia familiar en todo el país mediante convenios de cooperación con las 23 Cortes y Superiores Tribunales de Justicia provinciales.

En 2016, comenzó a atender casos de trata de personas con fines de explotación sexual y/o de explotación de la prostitución.

Además, la OVD acompaña el diseño de Oficinas de Violencia Doméstica en las provincias, como las que ya existen en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.

Atiende en Lavalle 1250 (CABA) de forma gratuita, presencial y sin turno previo, las 24 horas.