Judiciales

Caso Nisman: el martes será indagada la ex fiscal Viviana Fein por su actuación en la escena del crimen

A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia fijó para este martes 24 de febrero la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, acusada por irregularidades en la investigación inicial del caso

Guardar
Viviana Fein, la primera fiscal
Viviana Fein, la primera fiscal del caso Nisman, en la mira judicial por lo que ocurrió en la escena del hecho

A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la ex fiscal Viviana Fein deberá presentarse este martes 24 de febrero ante la Justicia para responder como acusada por las irregularidades en la escena del hecho.

La ex funcionaria ya jubilada había sido convocada para el 15 de diciembre del año pasado, pero su defensa pidió una postergación y el trámite se reprogramó. Ahora sí tendrá que cumplir con la declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Fein fue imputada por presuntas irregularidades y “serias falencias” en su actuación durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo del entonces titular de la UFI AMIA en su departamento de las torres Le Parc, en Puerto Madero. Según el dictamen fiscal, esas deficiencias “generaron un grave perjuicio e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del fiscal”.

La ex funcionaria judicial podrá optar por declarar o abstenerse. Hasta el momento no presentó un descargo formal, pese a haber sido notificada de la imputación meses atrás. Su defensa pidió tiempo para conocer el expediente.

Un “plan criminal”

La fiscalía sostiene que existió un “plan criminal” destinado a “desviar la atención de la hipótesis homicida” en relación con la muerte de Nisman y en ese marco resultó “esencial” montar la escena para una investigación que “no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.

El eje de la imputación contra Fein apunta a su rol como “directora del procedimiento” la noche del 18 de enero de 2015. De acuerdo con la acusación, no preservó adecuadamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios. También se le atribuye haber circunscripto “de manera deficiente” la escena únicamente al interior del departamento y no al complejo en su totalidad.

La escena del hecho
La escena del hecho

El dictamen fiscal sobre el que se fundó la citación a declarar remarcó que cuando Fein arribó al lugar había muchas personas en el departamento y que no se adoptaron medidas para restringir la circulación ni preservar rastros. “Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control”, sostuvo la imputación. Además, se mencionó una “palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho” y la “irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Para los investigadores, esas conductas “permitieron la alteración de la escena del crimen, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”.

Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó " la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.

Se la acusa de “no haber preservado debidamente la escena del hecho ni recolectado todos los elementos probatorios que allí se encontraban”.

La muerte de Nisman

El fallecido fiscal federal Alberto
El fallecido fiscal federal Alberto Nisman

Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en Puerto Madero el domingo 18 de enero de 2015. Tres años después, en 2018, la Cámara Federal porteña avaló la hipótesis de asesinato y descartó el suicidio, en línea con la postura de Ercolini y Taiano, basada en un peritaje multidisciplinario de Gendarmería.

Al momento de su muerte, el fiscal estaba a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA y había denunciado días antes a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios por presunto encubrimiento a través del Memorándum con Irán. El lunes siguiente a su fallecimiento tenía previsto exponer su acusación en el Congreso.

La causa por su muerte permanece delegada en la fiscalía de Taiano y avanza en distintas líneas. Se investiga el rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del departamento ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

Hasta ahora, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo. También fueron imputados por el manejo de la escena del hecho el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni y otros ex jefes de fuerzas federales.

La causa se concentra en una dependencia especial que funciona fuera de Comodoro Py 2002, bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, quien encabeza un equipo de siete funcionarios judiciales que desde hace años impulsa las principales líneas.

Temas Relacionados

Alberto NismanViviana Feinúltimas noticias

Últimas Noticias

Un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro, sin documentos y drogada

La víctima tiene 15 años y viajaba con dos adultos de madrugada desde Once a Jujuy. La intención era cruzar desde allí la frontera de manera ilegal

Un pasajero salvó a una

La Cámara Federal restableció la intervención y las restricciones al directorio de OSPRERA

El fallo, dictado por la Sala II, advierte que aún persisten las circunstancias que motivaron la intervención inicial y exige que se certifiquen los expedientes vinculados antes de permitir cualquier cambio en la conducción

La Cámara Federal restableció la

Confirmaron la prisión preventiva del acusado de usar facturas falsas con organismos del gobierno de Jorge Capitanich en Chaco

El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó la prisión domiciliaria de un hombre imputado como jefe de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos mediante cooperativas y facturación apócrifa. La causa, ya en instancia oral, analiza un perjuicio millonario y maniobras de lavado de activos

Confirmaron la prisión preventiva del

ANDIS: la Cámara Federal rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para que le devolvieran USD 80 mil

Los jueces de la Sala II confirmaron la medida, que mantiene inmovilizados los billetes incautados al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de una causa penal por corrupción

ANDIS: la Cámara Federal rechazó

La Corte Suprema ordenó un nuevo pronunciamiento en una causa por contrabando de cocaína a México

Los ministros determinaron que una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal carecía de los argumentos necesarios, por lo que remitieron el expediente para una nueva decisión conforme a derecho

La Corte Suprema ordenó un
DEPORTES
Tenía un penal a favor,

Tenía un penal a favor, pero por un insólito error terminó en tiro libre para el rival: “Nunca había visto nada parecido”

El rol de Passarella en la pelea Maradona-Toresani y el gol que evitó la hinchada de Boca el día del retorno de Diego

La impresionante imagen que compartió Lindsey Vonn tras una nueva operación por su fractura en los Juegos Olímpicos: “He tenido algunas dificultades”

Claudio Úbeda habló sobre el nivel de Edinson Cavani y se refirió al enojo de los hinchas de Boca Juniors en el empate ante Racing

Revelaron los detalles de la declaración de Gianluca Prestianni ante la UEFA: qué le dijo a Vinicius Jr.

TELESHOW
Morat y su secreto para

Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

Beto Casella tras su regreso a la tele con BTV: “Hay relaciones inquebrantables, que no dependen del canal o del programa”

Matías Santoianni, entre la emoción y la gratitud: “Nosotros no somos una primera necesidad, la gente quiere comer”

Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: “Bienvenido Vito a nuestra vida”

Florencia Raggi compartió el instante en el que conoció a Timoteo: la conmovedora imagen

INFOBAE AMÉRICA

Preocupación por la suba de

Preocupación por la suba de tos convulsa: la caída en la vacunación expone a los más chicos

Las zonas de Ucrania bajo control ruso se enfrentan a problemas de agua, calefacción y vivienda

Medio siglo del álbum de Peter Frampton que redefinió el impacto de las grabaciones de rock en vivo

Cuando la afición del Liverpool le gritó “¡Muere!” a Margaret Thatcher

Las verdaderas razones por las que el festival de Sundance cambia de sede a partir de 2027