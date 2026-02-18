El ministro de Justicia israelí Yariv Levin recibió al juez Ariel Lijo en el parlamento local

El juez federal Ariel Lijo durante el encuentro oficial con el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin

El juez federal Ariel Lijo fue recibido por el ministro de Justicia israelí Yariv Levin el pasado 4 de febrero en la Knéset, el Parlamento del Estado de Israel. Se trató de un encuentro oficial y, durante la reunión, que formó parte de la visita del magistrado argentino a ese país, ambos funcionarios analizaron la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación judicial internacional ante retos como el terrorismo, el financiamiento ilícito y la protección de instituciones comunitarias frente a amenazas con impacto transnacional.

El juez federal Ariel Lijo en su reciente visita a Israel

Entre los temas tratados también estuvo presente la preocupación por el aumento de la radicalización en línea y la desinformación digital, incluyendo campañas coordinadas que afectan la estabilidad democrática. Además, coincidieron en la importancia de fortalecer las políticas para combatir el antisemitismo y frenar los discursos de odio en el entorno digital.

En octubre pasado, Levin había presentado ante la Knéset -el parlamento israelí- una propuesta legislativa para establecer un tribunal penal especial destinado a juzgar a gazatíes acusados de participar en las masacres y atrocidades del 7 de octubre de 2023, en un proceso que podría resultar en sentencias de muerte para los condenados.

El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin

Según la legislación propuesta, el tribunal estaría conformado por 15 jueces calificados para servir en la Corte Suprema de Israel o juristas internacionales que el ministro de Justicia, en consulta con el ministro de Relaciones Exteriores, considere con las calificaciones apropiadas.

Encuentros y reconocimientos

La vinculación institucional del juez federal con temas y actores relacionados con Israel tiene antecedentes recientes. En abril de 2024, Lijo mantuvo un encuentro privado con el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, tras recibir una invitación formal del diplomático.

Durante la audiencia ambos abordaron temas de actualidad, con énfasis en el avance del narcotráfico en Argentina y la inquietud que ese fenómeno genera en las autoridades nacionales. También intercambiaron opiniones sobre la relevancia de la cooperación internacional para la investigación y persecución de crímenes de lesa humanidad, en particular tras los atentados sufridos por Israel y la invasión atribuida a Hamas en octubre del año anterior.

El encuentro con el Ministro de Justicia que tuvo lugar en el parlamento de Israel, el 4 de febrero

La relación de Lijo con causas vinculadas a la comunidad judía también quedó en evidencia en mayo de 2025, cuando el magistrado dictó un fallo que ordenó eliminar una acepción considerada discriminatoria de la palabra “judío/a” en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). La sentencia dispuso la remoción de la definición que asociaba el término con una persona “avara o usurera”, al considerar que perpetuaba prejuicios y discursos de odio contra la comunidad judía, según informó Infobae en esa oportunidad.

El fallo fue destacado en el Informe Anual sobre Antisemitismo en Internet del Observatorio Web, iniciativa impulsada por el Congreso Judío Latinoamericano, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El documento subrayó la importancia de revisar el lenguaje institucional para prevenir la discriminación y reconoció el aporte de Lijo al combate contra el antisemitismo y los estereotipos étnicos.