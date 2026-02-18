Judiciales

El ministro de Justicia israelí Yariv Levin recibió al juez Ariel Lijo en el parlamento local

La reunión oficial se realizó el pasado 4 de febrero y abordó temas como la cooperación judicial y la lucha contra el antisemitismo. Redes ilícitas, amenazas digitales y un clima político en tensión cruzaron la conversación

Guardar
El juez federal Ariel Lijo
El juez federal Ariel Lijo durante el encuentro oficial con el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin

El juez federal Ariel Lijo fue recibido por el ministro de Justicia israelí Yariv Levin el pasado 4 de febrero en la Knéset, el Parlamento del Estado de Israel. Se trató de un encuentro oficial y, durante la reunión, que formó parte de la visita del magistrado argentino a ese país, ambos funcionarios analizaron la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación judicial internacional ante retos como el terrorismo, el financiamiento ilícito y la protección de instituciones comunitarias frente a amenazas con impacto transnacional.

El juez federal Ariel Lijo
El juez federal Ariel Lijo en su reciente visita a Israel

Entre los temas tratados también estuvo presente la preocupación por el aumento de la radicalización en línea y la desinformación digital, incluyendo campañas coordinadas que afectan la estabilidad democrática. Además, coincidieron en la importancia de fortalecer las políticas para combatir el antisemitismo y frenar los discursos de odio en el entorno digital.

En octubre pasado, Levin había presentado ante la Knéset -el parlamento israelí- una propuesta legislativa para establecer un tribunal penal especial destinado a juzgar a gazatíes acusados de participar en las masacres y atrocidades del 7 de octubre de 2023, en un proceso que podría resultar en sentencias de muerte para los condenados.

El ministro de Justicia de
El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin

Según la legislación propuesta, el tribunal estaría conformado por 15 jueces calificados para servir en la Corte Suprema de Israel o juristas internacionales que el ministro de Justicia, en consulta con el ministro de Relaciones Exteriores, considere con las calificaciones apropiadas.

Encuentros y reconocimientos

La vinculación institucional del juez federal con temas y actores relacionados con Israel tiene antecedentes recientes. En abril de 2024, Lijo mantuvo un encuentro privado con el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, tras recibir una invitación formal del diplomático.

Durante la audiencia ambos abordaron temas de actualidad, con énfasis en el avance del narcotráfico en Argentina y la inquietud que ese fenómeno genera en las autoridades nacionales. También intercambiaron opiniones sobre la relevancia de la cooperación internacional para la investigación y persecución de crímenes de lesa humanidad, en particular tras los atentados sufridos por Israel y la invasión atribuida a Hamas en octubre del año anterior.

El encuentro con el Ministro
El encuentro con el Ministro de Justicia que tuvo lugar en el parlamento de Israel, el 4 de febrero

La relación de Lijo con causas vinculadas a la comunidad judía también quedó en evidencia en mayo de 2025, cuando el magistrado dictó un fallo que ordenó eliminar una acepción considerada discriminatoria de la palabra “judío/a” en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). La sentencia dispuso la remoción de la definición que asociaba el término con una persona “avara o usurera”, al considerar que perpetuaba prejuicios y discursos de odio contra la comunidad judía, según informó Infobae en esa oportunidad.

El fallo fue destacado en el Informe Anual sobre Antisemitismo en Internet del Observatorio Web, iniciativa impulsada por el Congreso Judío Latinoamericano, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El documento subrayó la importancia de revisar el lenguaje institucional para prevenir la discriminación y reconoció el aporte de Lijo al combate contra el antisemitismo y los estereotipos étnicos.

Temas Relacionados

Ariel LijoIsraelKnésetYariv LevinCooperación Judicial InternacionalRadicalización Digitalúltimas noticias

Últimas Noticias

Exhibieron los audios que complican a una banda de gendarmes acusada de traficar 334 kilos de cocaína

Los mensajes, expuestos en juicio, revelaron cómo los efectivos usaban la estructura de la fuerza para mover la droga y definían su actividad criminal como un “microemprendimiento”

Exhibieron los audios que complican

La Justicia sobreseyó a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual

La jueza Inés Cantisani resolvió archivar el proceso judicial luego de que Melody Rakauskas fuera apartada como parte querellante

La Justicia sobreseyó a Fernando

Un juez de San Isidro denunció una cuenta falsa en X que difundía mensajes antisemitas en su nombre

El magistrado Juan Facundo Ocampo, del Juzgado Correccional N° 4, presentó una denuncia por averiguación de ilícito ante la fiscalía de ciberdelitos. Afirmó que no tiene perfil en la red social y pidió identificar al creador del usuario que utilizaba su imagen y cargo para postear tweets discriminatorios

Un juez de San Isidro

Casación resolvió en una breve audiencia una causa por contrabando de 550 kilos de hojas de coca

De manera unipersonal, el juez Gustavo M. Hornos rechazó la impugnación interpuesta por la defensa, que solicitaba el beneficio de la probation para el acusado, con el fin de evitar el juicio oral

Casación resolvió en una breve

Ley de inocencia fiscal: sobreseyeron a una empresa por evasión de IVA tras elevarse a $100 millones el monto mínimo para que sea delito

En sintonía con un reciente fallo de la Cámara Federal de Casación, el juez en lo Penal Económico N° 11, Diego Alejandro Amarante, determinó que la maniobra investigada no superó el umbral fijado por la nueva norma tributaria impulsada por el Gobierno

Ley de inocencia fiscal: sobreseyeron
DEPORTES
El Inter de Lautaro Martínez

El Inter de Lautaro Martínez recibió una dura derrota 3-1 ante Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: todos los goles

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto: el “as en la manga” que guarda Alpine de cara al inicio de la Fórmula 1

Por el paro general, la Liga Profesional reprogramó los cuatro partidos del Torneo Apertura que iban a disputarse este jueves

Tragedia en el mundo del rugby: Quentin Philippe murió a los 29 años en una avalancha

La perfecta ejecución de penal de Julián Álvarez en el empate de Atlético de Madrid-Brujas por la Champions: sus impactantes números

TELESHOW
La influencer Julieta Puente anunció

La influencer Julieta Puente anunció el sexo y el nombre del bebé que espera: “Te soñamos”

La respuesta de Costa a Pagani luego de sus polémicos comentarios: “No es un chiste”

Online Mami: “En la moda argentina la inclusión fue una ola y ya pasó”

Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el temor al abandono

Cómo el temor al abandono puede condicionar una relación de pareja y claves para prevenirlo

Carnaval en Panamá deja tres fallecidos por inmersión y más de 17 mil atenciones médicas

Denuncia e inspecciones en albergue obligan reubicación de 10 jóvenes bajo custodia del estado panameño

El intervalo entre recompensas es clave para el aprendizaje, según un estudio

La inversión de Sanchia International fortalece la posición de El Salvador como hub industrial y exportador