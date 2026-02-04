Milei pidió al Senado renovar el acuerdo del juez Carlos Mahiques para que siga en Casación

Carlos Alberto Mahiques. El juez de 74 años integra la Cámara Federal de Casación Penal y el Poder Ejecutivo solicitó al Senado un nuevo acuerdo para que pueda continuar en el cargo por otros cinco años (Adrián Escandar)

El presidente Javier Milei solicitó al Senado un nuevo acuerdo para que el juez Carlos Alberto Mahiques, de 74 años, pueda permanecer otros cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. El pedido se encuadra en lo dispuesto por el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que exige un nuevo nombramiento con acuerdo de la Cámara alta para los magistrados federales que alcanzan la edad límite prevista.

La nota fue firmada por Milei y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el martes, e ingresó este miércoles a las 08:25 en la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado de la Nación, según consta en el registro parlamentario. Con ese envío, el Poder Ejecutivo dio inicio formal al trámite para renovar el acuerdo del camarista de la Sala I.

En el mensaje dirigido a la Cámara alta, el Ejecutivo solicitó “el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional”, para Mahiques, actual vocal de la Vocalía VII de Casación. El texto recordó que el juez fue designado originalmente en noviembre de 2013 como vocal de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, y que en julio de 2018 fue trasladado a la Cámara Federal de Casación para desempeñar el cargo que ocupa en la actualidad, en ambos casos con acuerdo del Senado.

Pedido formal. La nota enviada al Senado lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y dio inicio al trámite para la renovación del acuerdo del magistrado (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Constitución Nacional establece que el Presidente de la Nación “nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”. Agrega además que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”, y que “todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.

Mahiques cumplirá 75 años en noviembre, por lo que el Gobierno impulsó el pedido de acuerdo antes de que alcance el umbral etario fijado en la Constitución. De obtener la anuencia del Senado, el juez podrá continuar en funciones por un nuevo período de cinco años en el máximo tribunal penal del país, donde recogió el aval de todos sus colegas.

El magistrado cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial. Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Ciencias Jurídicas, desarrolló su carrera tanto en la justicia provincial -es oriundo de Mercedes- como en la nacional y federal. A lo largo de los años se desempeñó como juez de primera instancia, fiscal de cámara, juez de tribunales orales y magistrado del Tribunal de Casación Penal bonaerense, además de ejercer la docencia universitaria y participar en actividades académicas vinculadas al derecho penal y procesal penal.

Además, y de acuerdo con información publicada en su sitio web personal, Mahiques intervino en decisiones de alto impacto institucional en los últimos años. En 2024, por ejemplo, la Cámara Federal de Casación Penal que presidió dictó sentencia en la causa por el atentado terrorista contra la AMIA de 1994, calificó el ataque -que provocó 85 muertos y cientos de heridos- como crimen de lesa humanidad, lo atribuyó a Hezbollah con apoyo de Irán y condenó a los responsables del encubrimiento institucional. Ese mismo año, el tribunal reabrió, en aplicación del principio de jurisdicción universal, una denuncia presentada por una ONG uigur por presunto genocidio en la región china de Xinjiang.

Los tribunales de Comodoro Py, sede de la Cámara Federal de Casación Penal (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En 2023, Casación confirmó 54 condenas por 789 hechos de tortura, desaparición forzada y los denominados “vuelos de la muerte” vinculados al complejo clandestino de la ESMA; en 2022, ratificó sanciones a la cúpula de la organización CNU por homicidios políticos; y en 2021 intervino en causas por delitos de lesa humanidad, lavado de activos y narcotráfico, entre ellas las vinculadas al denominado Clan Ale y a la banda rosarina Los Monos. En 2018, absolvió al expresidente Carlos Menem en la causa por la exportación ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

Mahiques es además padre de Juan Bautista Mahiques, de 45 años, fiscal general porteño desde octubre de 2019, y de Ignacio Mahiques, de 40 años, actual vicepresidente de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Penal, Contravencional y de Faltas.

El trámite iniciado por el Poder Ejecutivo deberá ahora continuar su curso en el Senado conforme el mecanismo constitucional vigente, en un contexto en el que persiste aproximadamente un tercio de los cargos judiciales vacantes.