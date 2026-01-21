Caso $LIBRA: la historia de los inversores bielorrusos que perdieron USD 2 millones y buscan sumarse a la causa

Hayden Davis, creador de la criptomoneda $LIBRA

En Comodoro Py, donde tramita la causa $LIBRA, están bajo estudio los casos de Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich, dos experimentados inversores bielorrusos que pretenden incorporarse al expediente como damnificados. Son, por lejos, los que más dinero dicen haber perdido con la criptomoneda: 2.008.127 dólares. Infobae accedió en exclusiva a la reconstrucción que ambos hicieron de la inversión y de la supuesta estafa que denuncian ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

La semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, contempló los reclamos de Krasutskaya y Lapchenko para ordenarle al magistrado de instrucción que adecúe los embargos a los imputados, que ascendían a poco más de 25.000 dólares. En el mismo fallo, el tribunal superior advirtió que no debe demorarse el avance de la investigación.

Krasutskaya Sviatlana

Esta inversora bielorrusa presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py en el que detalló todas las transacciones que hizo con la criptomoneda $LIBRA, creada por Hayden Davies: 12 compras desde seis billeteras virtuales, siete transferencias entre distintas wallets y dos ventas.

El monto que denunció haber perdido cuando se desplomó el valor del token es de 1.768.079 dólares. No se conoce otro caso más voluminoso que el suyo. Todo ocurrió entre las 22 horas (UTC) del 14 de febrero de 2025 y las 3 de la madrugada siguiente.

“Por primera vez supe sobre LIBRA el 14 de febrero de 2025, a partir de una publicación del presidente de la República Argentina, Javier Milei en X (Twitter). Antes de ese día, ocasionalmente leía sus publicaciones en X”, describió la pretensa damnificada, que cuenta con la representación legal de los abogados Nicolas Oszust, Fernando Burlando y el querellante y especialista en cripto Martín Romeo.

Según manifestó Sviatlana, Milei “describió el proyecto como una iniciativa destinada a apoyar el crecimiento de la economía argentina mediante la financiación de pequeñas y medianas empresas”.

“Confié en este proyecto porque fue públicamente respaldado por el presidente en funciones, lo cual generó una impresión de legitimidad y seriedad respecto a la oportunidad de inversión”, siguió.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron modificar los embargos

En el escrito, al que tuvo acceso este medio, la inversora bielorrusa también planteó que “con el pasar de los minutos y viendo las acciones que el equipo realizaba en la blockchain, empezó a quedarme claro que se trataba de una estafa, que terminó por explotar cuando el presidente Milei eliminó su posteo de redes sociales”.

Lapchenko Vladislav

Este ciudadano bielorruso también dio a conocer su caso en Comodoro Py. Contabilizó pérdidas por 240.048 dólares luego del presunto pump and dump de $LIBRA.

Hizo 21 compras de la criptomoneda por 286.786 dólares, y apenas tres ventas. La franja horaria de las operaciones es idéntica al caso anterior.

“Yo seguía esporádicamente las publicaciones en X del presidente Javier Milei, confiando, como muchos, en la palabra y la imagen del presidente. Cuando vi que anunciaba un token con su apoyo total, no dudé: pensé que un presidente jamás jugaría con algo así, que no se arriesgaría a manchar su investidura con un proyecto que él mismo respalda públicamente”, expresó el pretenso querellante.

Los denunciantes dieron su versión de los hechos en ruso, y sus palabras fueron luego traducidas y certificadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno.

Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py y juez a cargo de la causa $LIBRA

Así siguió la reconstrucción del inversor: “Jamás imaginé que todo sería borrado en cuestión de minutos, dejando a miles de personas atrapadas. Nunca pensé que detrás de esa publicación podía esconderse una maniobra fraudulenta de proporciones gigantescas como esta, que ese supuesto respaldo presidencial podría convertirse en el detonante de una de las estafas más grandes que haya visto. Así fue como terminé comprando LIBRA: confiando en una autoridad máxima y cayendo en un engaño que explotó esa confianza para vaciar los ahorros de miles de ciudadanos de todo el mundo”.

Más damnificados

De momento, la causa $LIBRA tiene cinco damnificados incorporados al expediente: el querellante Martín Romeo, que había comprado personalmente el token, y otros cuatro inversores que representa la querella que impulsan Juan Grabois, Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg.

Según pudo saber Infobae, hay varios grupos de damnificados que aún no se presentaron ante los tribunales federales de Retiro, pero tienen en carpeta hacerlo al regreso de la feria judicial.

La querella que representa el experto en cripto lleva 30 casos de ciudadanos de todo el mundo que, cada uno, aseguró haber perdido 30 mil dólares o más con $LIBRA. También hay un fondo de inversión árabe que vio desaparecer el equivalente a 1.6 millones de dólares.

Y en paralelo llevan a otros 80 casos con damnificados que denunciaron montos más chicos, entre los cuales hay cinco argentinos.

Por su parte, la querella de Grabois tiene más de una decena de inversores que aún no presentó ante el juez Martínez De Giorgi. Entre los que ya fueron aceptados, el caso de mayor envergadura económica apenas supera los 9.000 dólares, lo que demuestra el peso que tendrá para la causa una eventual incorporación al expediente de los bielorrusos Vladislav Lapchenko y Krasutskaya Sviatlana.