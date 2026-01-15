Judiciales

Causa $LIBRA: la Cámara Federal ordenó acelerar la investigación y aumentar el embargo a los imputados

Confirmaron una resolución del juez Marcelo Martínez De Giorgi que había liberado los bienes de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, pero advirtieron que el monto retenido actualmente es insuficiente

Guardar
Hayden Mark Davis, creador de
Hayden Mark Davis, creador de $Libra, junto al presidente Javier Milei

La Cámara Criminal y Correccional Federal porteña instó al titular del Juzgado Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, a que no se demore en el avance de la causa $LIBRA, y que haga lo necesario para producir las pruebas que permitan esclarecer la situación de las personas investigadas. Además, se pronunció este jueves sobre el congelamiento de fondos y bienes de los imputados, y le encomendó al juez federal que eleve el monto de embargo que se había fijado inicialmente en $36.875.000.

Martínez De Giorgi emitió una resolución el 28 de noviembre en la que descongeló los bienes de Hayden Davis, creador de la criptomoneda, y reemplazó esa medida por el embargo que rondó los 25.000 dólares.

También fueron embargados por el mismo monto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Favio Rodríguez Blanco de Orlando y Rodolfo Mellino.

El monto del embargo

La Cámara Federal porteña analizó si las restricciones financieras debieron mantenerse o modificarse, ante las apelaciones que presentaron la querella y las defensas.

En primer lugar, se tuvo en cuenta que los $36.875.000 que fijó Martínez De Giorgi surgieron de una estimación inicial del perjuicio económico denunciado, que rondó -según calculó el juez de la causa- los 12.000 dólares.

El magistrado consideró que ese monto alcanzaba para cubrir las responsabilidades que pudieran surgir durante el trámite del expediente.

El querellante y damnificado Braian Emanuel Quintero manifestó su disconformidad con este criterio y argumentó que resultaba insuficiente para proteger los intereses de las víctimas. Los 12.000 dólares estimados por el juez, dijeron, no contempló la magnitud de la operación sospechosa ni la posibilidad de que existieran más perjudicados.

Además, sostuvo que levantar la restricción total sobre el patrimonio de los investigados generó un riesgo de pérdida definitiva de los recursos.

Mauricio Novelli, fundador de Tech
Mauricio Novelli, fundador de Tech Forum e imputado

Durante el trámite de la apelación, surgió información sobre la intención de dos nuevos presuntos damnificados que denuncian haber sufrido pérdidas que alcanzaron, en conjunto, los dos millones de dólares.

Por otro lado, los defensores de Hayde Davis, Marcos G. Salt y Natalia Sergi, pidieron que se confirmara el levantamiento de la prohibición general. Aseguraron que el valor del embargo ya determinado cubrió los reclamos iniciales y que conservar una inhibición sobre todo el patrimonio representó una carga excesiva para el creador de la cripto.

También consideran que, al día de hoy, en la causa no hay pruebas suficientes para sostener medidas tan severas.

Los argumentos de la Cámara

Los camaristas de la Sala I, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, evaluaron los fundamentos de ambas posiciones para llegar a un veredicto. Explicaron que las herramientas cautelares en el ámbito penal buscan asegurar que se paguen futuras multas o indemnizaciones. Sin embargo, aclararon que tales limitaciones no deben funcionar como una condena anticipada para los sospechosos antes de un juicio oral.

La Cámara consideró que, aunque al principio fue útil congelar todas las cuentas para entender la extensión del caso y recabar pruebas, esa situación no se puede mantener por tiempo indeterminado, lo que afectaría su libertad económica.

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi,
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces de la Cámara Federal

Por ello, los jueces aceptaron el cambio hacia un embargo específico, pero condicionaron su validez a un análisis más profundo sobre la cantidad de dinero necesaria.

El fallo de la Sala I, al que accedió Infobae, ordenó así que el juez Martínez De Giorgi redefina el embargo a los imputados. Le encomendaron calcular un valor más acorde a la realidad actual de la instrucción, tomando en cuenta a las víctimas recientemente identificadas.

Finalmente, la Cámara instó a acelerar la producción de pruebas para definir la situación de los implicados. Aún no hubo llamados a indagatoria.

Los jueces advirtieron que, si la instrucción no progresa de manera simultánea a la vigencia de las medidas cautelares, se terminaría por desvirtuar la naturaleza de las restricciones.

Por este motivo, el tribunal también dispuso que el juez realice una nueva evaluación sobre la necesidad de las prórrogas de las medidas patrimoniales al vencimiento de los plazos, considerando siempre el estado real de las actuaciones en ese momento.

Temas Relacionados

Causa LibraCámara Federal porteñaHayden DavisMarcelo Martínez De Giorgi$LIBRAúltimas noticias

Últimas Noticias

La Cámara Federal porteña ordenó que el juez resuelva el pedido de extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

El Tribunal de Apelaciones instruyó al juez a cargo de la causa por delitos de lesa humanidad contra el dictador venezolano para que decida sobre un planteo de la querella y la fiscalía

La Cámara Federal porteña ordenó

El juez Salmain se quedó sin vacaciones en Europa: no podrá salir del país mientras siga investigado por corrupción

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario pretendía irse casi un mes a España e Italia. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó su pedido para que flexibilicen las restricciones que le impusieron al procesarlo y ordenar su detención

El juez Salmain se quedó

La mansión de Pilar: la Fiscalía pidió investigar una presunta red financiera internacional vinculada a la AFA

El fiscal requirió al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky medidas de prueba vinculadas a intermediarios en el exterior en base a una ampliación de denuncia

La mansión de Pilar: la

Un médico deberá indemnizar con más de 15 millones de pesos a un paciente por mala praxis: el caso

La Cámara de Apelaciones ratificó la responsabilidad profesional en una práctica ambulatoria y amplió la indemnización por daño moral, al considerar la existencia de secuelas físicas permanentes y la falta de información adecuada antes del tratamiento

Un médico deberá indemnizar con

Fue a un sanatorio por un reintegro y salió con una fractura de fémur: la Justicia avaló la demanda

Lo que debía ser una gestión administrativa de rutina en un centro médico se transformó en una pulseada judicial que duró más de diez años. Una mujer tropezó con una tapa metálica en la rampa de acceso al lugar

Fue a un sanatorio por
DEPORTES
Harrods Gath & Chaves, un

Harrods Gath & Chaves, un club histórico que sigue sembrando vientos en el tenis argentino

Sorpresa en la Premier League: Facundo Buonanotte rescindió con Chelsea y firmó con otro equipo inglés

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

TELESHOW
Mario Pergolini le armó la

Mario Pergolini le armó la lista de regalos a Lali Espósito y Pedro Rosemblat por su boda

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y Taiwán sellaron

Estados Unidos y Taiwán sellaron un acuerdo que reduce aranceles y aumenta la inversión en semiconductores

Salió a pasear con su perro y encontró los restos de un hombre desaparecido hace casi 10 años

Gael García Bernal: “Ahora, más que nunca, necesitamos una sociedad crítica”

Tensión en Siria: civiles evacuaron una zona disputada al este de Alepo ante una posible ofensiva del Ejército contra las fuerzas kurdas

El sector automotriz de Brasil enfrenta retos por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea