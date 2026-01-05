Judiciales

Sistema acusatorio: el Gobierno fijó la fecha de implementación en Córdoba y la postergó para Posadas y La Plata

El Ministerio de Justicia oficializó el cronograma para 2026 a través del Boletín Oficial. La medida busca ordenar la transición hacia el modelo oral en el interior del país

Mariano Cúneo Libarona, Sebastián Amerio
Mariano Cúneo Libarona, Sebastián Amerio y los jueces de Comodoro Py en capacitación sobre el nuevo Sistema Acusatorio

El Gobierno nacional definió este lunes el calendario 2026 para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en tres jurisdicciones clave del interior del país. A través de la Resolución 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia estableció que el sistema acusatorio comenzará a regir en Córdoba a mediados de año, mientras que decidió diferir la implementación prevista para las cámaras de Posadas y La Plata.

La normativa, firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona, busca “ordenar y racionalizar el calendario” para garantizar una transición “eficaz y sostenible” hacia el modelo que pone la investigación en cabeza de los fiscales.

De esta manera, la cartera de Justicia continúa ejerciendo las facultades delegadas por el presidente Javier Milei mediante el DNU 188/24, que transfirió la competencia de la implementación progresiva del código —antes en manos de una Comisión Bicameral del Congreso— al Poder Ejecutivo.

El nuevo cronograma

Según el texto oficial, el Código Procesal Penal Federal entrará en plena vigencia en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a partir de las 00:00 horas del 15 de junio de 2026. El Gobierno consideró “oportuno” avanzar en esta región para asegurar una implementación ordenada.

Sin embargo, para otras jurisdicciones se establecieron prórrogas respecto a los plazos que se habían fijado anteriormente en la Resolución 530/2025. Las nuevas fechas son:

  • Posadas: La implementación se postergó del 16 de marzo original al 24 de agosto de 2026.
  • La Plata: La entrada en vigencia pasó del 18 de mayo al 30 de noviembre de 2026.

El Ministerio argumentó que estos diferimientos son necesarios para “fortalecer la previsibilidad del proceso”, intensificar el trabajo conjunto con los operadores judiciales y finalizar las obras de infraestructura y capacitación requeridas.

Recursos y tecnología

La resolución destaca las inversiones realizadas para adaptar el sistema judicial al modelo oral. Entre ellas, se menciona la asignación del edificio “La Monedita” y del predio en la ex ESMA para la Procuración General de la Nación, así como la puesta en valor de salas de audiencias.

Fotografía de archivo del edificio
Fotografía de archivo del edificio dondo funcionó la Esma. EFE/Matías Martín Campaya

Además, el texto resalta la adquisición de tecnología forense, como los sistemas UFED para el análisis de evidencia digital, y equipamiento informático para soportar las cargas de trabajo del nuevo esquema procesal.

Este reordenamiento del calendario en el interior se suma a la decisión tomada meses atrás respecto a la Capital Federal. Originalmente, el Gobierno había previsto que el código acusatorio debutara en Comodoro Py en agosto de 2025. Sin embargo, tras dos prórrogas, la fecha final quedó establecida para el 20 de abril de 2026.

La reforma procesal ya se encuentra operativa en otras jurisdicciones como Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, y las provincias del norte (Salta y Jujuy), donde se busca agilizar los tiempos de la justicia penal federal.

