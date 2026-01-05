Los lujosos gastos en Miami y Europa de la mujer de Javier Faroni con la tarjeta de la sociedad vinculada a la AFA

Erica Gillette, la pareja de Faroni, cuando vendía productos de belleza

Compras reiteradas en Apple Store en Miami, pagos a resorts, gastos en tiendas de diseño, moda internacional y alquileres forman parte del detalle de consumos en la tarjeta de crédito corporativa que usaba Erica Gillette como parte de TourProdEnter LLC, la firma con sede en Florida y bajo la lupa de la Justicia, por el contrato que la ligó a la AFA para manejar sus negocios en el exterior a cambio de un 30 por ciento de comisión. La esposa del empresario teatral y ex diputado bonaerense Javier Faroni figura como responsable de esa sociedad.

Según documentación bancaria a la que accedió Infobae como parte del proceso de “discovery” ordenado por la justicia estadounidense, ante la denuncia de un empresario argentino, Gillette utilizó al menos una tarjeta de crédito corporativa emitida por el Bank of America, cuyo resumen llega a la sede de la sociedad en Miami, para realizar gastos personales de alto valor entre 2023 y 2025. La empresa fue contratada en 2021 como agente comercial exclusivo de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Ese documento se encontró en un allanamiento a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

Uno de los extractos bancarios que analiza la Justicia

Entre los gastos de Gillette, por ejemplo, constan en el resumen que abarca desde mediados de septiembre a octubre de 2023 consumos en la casa “Gucci” en Madrid por 3.606,95 dólares. Ese viaje también incluyó compras en un local de Prada en la capital española por 4.484,42 dólares y en Louis Vuitton de Ibiza por 801, 83 dólares. Ese mes el gasto total de su tarjeta fue de 9.345,41 dólares.

En distintos períodos hay reiteradas compras en el Apple Store de Aventura, por ejemplo una de 2.267,33 dólares entre mayo y junio de 2024. En un sólo período, del 12 de junio al 11 de julio de ese año tuvo gastos por 15.452,77 dólares: 11.738,97 fueron para un estudio de diseño con sede en Florida y tres compras por poco más de 3.000 dólares en total en Apple. También hubo pagos a un resort-spa en Sunny Isles, Miami.

En otra ocasión, entre agosto y septiembre de 2024, abonó 7.682,60 dólares a otra casa de diseño y un mes más tarde hizo nuevas compras en Apple Store. A mediados de 2025 pagó 20.181,21 dólares a Airbnb, la empresa de alquiler de propiedades vía web y se registró otra compra en Louis Vuitton por 4.423,14 dólares.

Desde septiembre de 2025, los registros mostraron un abrupto cambio: no se detectaron más gastos relevantes. Un resumen de esos meses sólo muestra peajes por 60 dólares.

La cita judicial

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella avanzó sobre este aspecto de la investigación que vincula a la AFA con la sociedad de Faroni y envió ya requerimientos de información a entidades bancarias de los Estados Unidos.

El 19 de enero próximo, Gillette y Faroni están citados por el magistrado para informarles la imputación y darles oportunidad de brindar explicaciones sobre las sospechas de lavado de dinero y otros delitos en base a los cuales la fiscal del caso Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación, que en un principio abarcó a la financiera Sur Finanzas, su titular Ariel Vallejo, vinculado a la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes y ahora fue ampliada.

La casa de Javier Faroni allanada en Nordelta

La causa investiga el rol de TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021 -poco antes de la firma del contrato- y designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. El documento fue hallado durante un allanamiento en la sede de la AFA, en la calle Viamonte y establece que la firma se quedaba con el 30% de todo lo recaudado por la Selección argentina fuera del país, un esquema que el propio organismo defendió luego en un comunicado oficial.

El martes 30 de diciembre, mientras la Policía Federal allanó la vivienda de Faroni y Gillette en el barrio El Yacht de Nordelta, el empresario intentó viajar a Uruguay, pero no pudo porque ya había una restricción de salida del país dispuesta por Armella, quien poco después la levantó, pero citó a la pareja a realizar un descargo.

Según reveló ya Infobae, cuatro años atrás, en plena pandemia, Gillette figuraba como monotributista, registrada en ARCA como empresaria y ex empleada de su propio marido. En 2020 y 2021 se mostraba en redes sociales vendiendo el sistema de belleza NuSkin, un producto promocionado por influencers que luego fue multado por el Estado. “Este es el nuevo dispositivo que me ayuda a mejorar la calidad de la piel”, decía en videos promocionales.

Hoy, su firma aparece vinculada a cuentas en Chase Bank y Bank of America, según los registros confidenciales.