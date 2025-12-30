La Justicia de Campana pidió que le cedan la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA

Ana Lucía Conte en el centro de la foto y Luciano Pantano a la derecha. La Justicia sospecha que son testaferros de dirigentes de AFA

Al calor de la feria judicial de enero, la causa por la mansión de Pilar valuada en más de 20 millones de dólares y atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puede tener un nuevo giro: la Justicia Federal de Campana pidió al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires que dé un paso al costado y le ceda el expediente.

El juez Adrián González Charvay, con competencia territorial en Pilar y la zona norte de la provincia de Buenos Aires, este martes le solicitó formalmente la inhibitoria a su par Marcelo Aguinsky, actual magistrado a cargo de la causa por lavado de activos.

La disputa sobre quién debe llevar adelante la investigación se generó a partir de un planteo de la defensa de los presuntos testaferros Ana Conte y Luciano Pantano, madre e hijo, quienes solicitaron que el caso cambie de juez justo antes de presentarse a declarar este lunes, una jugada que les ahorró -por ahora- comparecer ante la Justicia.

Según el criterio del juez González Charvay, la causa debe tramitar en Campana porque los bienes investigados se encuentran en el partido de Pilar. Distinto había opinado anteriormente el fiscal que interviene en el fuero Penal Económico, Claudio Navas Rial, quien dictaminó ayer que el objeto de la pesquisa es el accionar de las autoridades de la AFA, cuya sede está en CABA.

Ahora deberá responder el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 que subroga Aguinsky. Si el magistrado se niega a entregar el expediente se trabará un conflicto positivo de competencias, es decir que ambos jueces quieren quedarse con la causa. Entonces la discusión pasará a resolverse en una instancia superior.

La causa ya había tenido sus idas y vueltas entre distintos despachos. Primero le tocó por sorteo al juez federal Daniel Rafecas, que se excusó y luego le devolvieron la investigación.

Recién después, y en medio de una serie de allanamientos a la mansión y los involucrados, la Cámara Federal porteña determinó que el caso debía tramitar en el fuero Penal Económico.

Pero en ese pronunciamiento los camaristas resolvieron sobre la naturaleza de los delitos a investigar, y no por el lugar donde se habrían cometido los hechos.

La mansión de los USD 20 millones

La investigación busca esclarecer cómo hizo Luciano Pantano, ex presidente de la Asociación Argentina de Futsal -entre otros cargos en el fútbol-, para comprar junto a su madre jubilada a través de la empresa Real Central SRL una mansión que este martes un equipo de peritos tasadores valuó en USD 20.815.100.

Los dueños y presuntos testaferros habían declarado un valor de 1.8 millones de dólares

La estancia de 105.000 hectáreas fue adquirida por Carlos Tevez en 2017 y vendida en junio de 2023 a Malte SRL. Esta firma se desprendió de la propiedad once meses después, y la Justicia también le detectó vínculos con dirigentes de la AFA.

Los últimos compradores fueron los supuestos testaferros ahora investigados, y en la escritura figuró un valor mucho menor al registrado por los peritos tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro: 1.8 millones de dólares.

Por ahora, ninguno de estos valores se condice con el poder adquisitivo declarado por Pantano y Conte; menos si se tiene en cuenta que también están bajo investigación otras cuatro propiedades: dos en el Barrio Privado Ayres Plaza, un lote con en la Avenida 12 de Octubre y otro domicilio en la calle Ramos Mejía, todas dentro del partido de Pilar.

En cuanto a los bienes identificados en la mansión de Villa Rosa, Infobae pudo saber de fuentes judiciales que estos son los montos exactos relevados por los especialistas en un informe de 550 páginas entregado al juez Aguinsky:

Parcela principal: 5.600.000 USD

Edificio de entrada: 134.000 USD

Casa principal: 2.385.000 USD

Casa secundaria: 1.230.000 USD

Piscina: 50.000 USD

Bar: 390.000 USD

Recepción: 350.000 USD

Quincho: 1.490.000 USD

Spa-gym-sala de máquinas: 1.450.000 USD

Caballeriza y vivienda peticero: 1.220.000 USD

Cancha de paddle: 30.000 USD

Depósito: 1.050.000 USD

Galpón autos: 1.490.000 USD

Helipuerto: 85.000 USD

Vehículos (autos de lujo y colección, motos, etc.): 3.861.100 USD

En la causa hay otras medidas de prueba en desarrollo. Por ejemplo, se aguardan una serie de informes para identificar aeronaves, movimientos y pasajeros que hayan pasado por el helipuerto de la mansión. En la denuncia que originó el caso se mencionó que testigos habían visto descender en helicóptero al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez Aguinsky también ordenó a la DGI un “profundo estudio” sobre los aspectos económicos y financieros del entramado de sociedades que participaron de operaciones de compraventa de la mansión de Pilar.

Detrás de Malte SRL, por ejemplo, apareció otro hombre del fútbol: Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de AFA, sobre quien pesan sospechas de que pudo haber participado del entramado bajo investigación.