Judiciales

La Justicia de Campana pidió que le cedan la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA

Así lo había planteado la defensa de los presuntos testaferros, que pidieron que el expediente salga del fuero Penal Económico justo antes de declarar. El juez Adrián González Charvay entendió que el caso le corresponde por jurisdicción territorial

Guardar
Ana Lucía Conte en el
Ana Lucía Conte en el centro de la foto y Luciano Pantano a la derecha. La Justicia sospecha que son testaferros de dirigentes de AFA

Al calor de la feria judicial de enero, la causa por la mansión de Pilar valuada en más de 20 millones de dólares y atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puede tener un nuevo giro: la Justicia Federal de Campana pidió al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires que dé un paso al costado y le ceda el expediente.

El juez Adrián González Charvay, con competencia territorial en Pilar y la zona norte de la provincia de Buenos Aires, este martes le solicitó formalmente la inhibitoria a su par Marcelo Aguinsky, actual magistrado a cargo de la causa por lavado de activos.

La disputa sobre quién debe llevar adelante la investigación se generó a partir de un planteo de la defensa de los presuntos testaferros Ana Conte y Luciano Pantano, madre e hijo, quienes solicitaron que el caso cambie de juez justo antes de presentarse a declarar este lunes, una jugada que les ahorró -por ahora- comparecer ante la Justicia.

Según el criterio del juez González Charvay, la causa debe tramitar en Campana porque los bienes investigados se encuentran en el partido de Pilar. Distinto había opinado anteriormente el fiscal que interviene en el fuero Penal Económico, Claudio Navas Rial, quien dictaminó ayer que el objeto de la pesquisa es el accionar de las autoridades de la AFA, cuya sede está en CABA.

Ahora deberá responder el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 que subroga Aguinsky. Si el magistrado se niega a entregar el expediente se trabará un conflicto positivo de competencias, es decir que ambos jueces quieren quedarse con la causa. Entonces la discusión pasará a resolverse en una instancia superior.

Vista aérea de la mansión
Vista aérea de la mansión de Pilar atribuida a dirigentes de la AFA y presuntamente comprada mediante testaferros. Foto: Gaston Taylor

La causa ya había tenido sus idas y vueltas entre distintos despachos. Primero le tocó por sorteo al juez federal Daniel Rafecas, que se excusó y luego le devolvieron la investigación.

Recién después, y en medio de una serie de allanamientos a la mansión y los involucrados, la Cámara Federal porteña determinó que el caso debía tramitar en el fuero Penal Económico.

Pero en ese pronunciamiento los camaristas resolvieron sobre la naturaleza de los delitos a investigar, y no por el lugar donde se habrían cometido los hechos.

La mansión de los USD 20 millones

La investigación busca esclarecer cómo hizo Luciano Pantano, ex presidente de la Asociación Argentina de Futsal -entre otros cargos en el fútbol-, para comprar junto a su madre jubilada a través de la empresa Real Central SRL una mansión que este martes un equipo de peritos tasadores valuó en USD 20.815.100.

Los dueños y presuntos testaferros habían declarado un valor de 1.8 millones de dólares

La estancia de 105.000 hectáreas fue adquirida por Carlos Tevez en 2017 y vendida en junio de 2023 a Malte SRL. Esta firma se desprendió de la propiedad once meses después, y la Justicia también le detectó vínculos con dirigentes de la AFA.

Los últimos compradores fueron los supuestos testaferros ahora investigados, y en la escritura figuró un valor mucho menor al registrado por los peritos tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro: 1.8 millones de dólares.

Por ahora, ninguno de estos valores se condice con el poder adquisitivo declarado por Pantano y Conte; menos si se tiene en cuenta que también están bajo investigación otras cuatro propiedades: dos en el Barrio Privado Ayres Plaza, un lote con en la Avenida 12 de Octubre y otro domicilio en la calle Ramos Mejía, todas dentro del partido de Pilar.

En cuanto a los bienes identificados en la mansión de Villa Rosa, Infobae pudo saber de fuentes judiciales que estos son los montos exactos relevados por los especialistas en un informe de 550 páginas entregado al juez Aguinsky:

  • Parcela principal: 5.600.000 USD
  • Edificio de entrada: 134.000 USD
  • Casa principal: 2.385.000 USD
  • Casa secundaria: 1.230.000 USD
  • Piscina: 50.000 USD
  • Bar: 390.000 USD
  • Recepción: 350.000 USD
  • Quincho: 1.490.000 USD
  • Spa-gym-sala de máquinas: 1.450.000 USD
  • Caballeriza y vivienda peticero: 1.220.000 USD
  • Cancha de paddle: 30.000 USD
  • Depósito: 1.050.000 USD
  • Galpón autos: 1.490.000 USD
  • Helipuerto: 85.000 USD
  • Vehículos (autos de lujo y colección, motos, etc.): 3.861.100 USD
Algunos de los autos de
Algunos de los autos de lujo encontrados en el galpón de la mansión. Están incautados por la Justicia.

En la causa hay otras medidas de prueba en desarrollo. Por ejemplo, se aguardan una serie de informes para identificar aeronaves, movimientos y pasajeros que hayan pasado por el helipuerto de la mansión. En la denuncia que originó el caso se mencionó que testigos habían visto descender en helicóptero al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez Aguinsky también ordenó a la DGI un “profundo estudio” sobre los aspectos económicos y financieros del entramado de sociedades que participaron de operaciones de compraventa de la mansión de Pilar.

Detrás de Malte SRL, por ejemplo, apareció otro hombre del fútbol: Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de AFA, sobre quien pesan sospechas de que pudo haber participado del entramado bajo investigación.

Temas Relacionados

PilarMansión de PilarAFAAdrián González CharvayMarcelo Aguinskytestaferrosúltimas noticias

Últimas Noticias

La Corte Suprema avaló la extradición a Rusia de una mujer acusada de financiar el terrorismo

El máximo tribunal confirmó un fallo de la justicia federal de Mar del Plata y descartó los planteos vinculados a la situación de sus hijos menores, al considerar suficientes las garantías ofrecidas por el Estado requirente

La Corte Suprema avaló la

El titular de la UIF viajará a los Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación que conmueve a la AFA

Paul Starc tiene previsto reunirse con las autoridades del organismo que investiga los delitos financieros en los Estados Unidos para acceder a los detalles de las sociedades y operaciones a través de las cuales se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia

El titular de la UIF

Maniobras con el dólar blue: los detalles de todas las investigaciones en Comodoro Py

Cómo se originaron las causas penales por “rulo” con el dólar en las que -casi en simultáneo- se ordenaron allanamientos. El arrepentido del caso Piccirillo que llevó a inspectores del Banco Central y cómo se llegó a la casa de la mamá de Ariel Vallejo

Maniobras con el dólar blue:

La mansión de Pilar atribuida a las autoridades de la AFA vale más de 20 millones de dólares, según un peritaje oficial

Los dueños y presuntos testaferros habían declarado un valor de 1.8 millones de dólares. Peritos contables analizaron toda la propiedad y otros bienes -incluídos los vehículos- y elaboraron un informe de 550 páginas que ya forma parte de la causa judicial

La mansión de Pilar atribuida

La Justicia cierra el cerco sobre los directivos de la AFA: en qué causas los investigan y por qué

El presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros miembros de la mesa directiva quedaron en el centro de un frente judicial múltiple, con investigaciones penales que se cruzan entre sí por presunto lavado de dinero, retención indebida de aportes previsionales y vínculos bajo sospecha con Sur Finanzas

La Justicia cierra el cerco
DEPORTES
Independiente renovó el contrato de

Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

Una estrella de la NBA pausó su carrera, se dedicó a la pesca deportiva y ahora planea volver: “Necesito tomar la mejor decisión”

La soberbia actuación con la que Faustino Oro cerró su participación en el Mundial de Ajedrez Blitz en Qatar

Impacto en River Plate: una de las promesas de Inferiores no firmó su primer contrato y se iría a Europa

TELESHOW
El Flaco Pailos, un clásico

El Flaco Pailos, un clásico del humor de Carlos Paz: “En tiempo de crisis, la gente necesita reírse”

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

La Bienal de San Pablo celebra el arte y “la obstinada belleza del mundo”

Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente

El Gobierno de Siria arrestó a 21 personas vinculadas al antiguo régimen de Bashar al-Assad en su costa mediterránea

Ucrania acusó a Rusia de atacar buques civiles en un puerto clave del mar Negro