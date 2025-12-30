La mansión de Pilar atribuida a las autoridades de la AFA vale más de 20 millones de dólares, según un peritaje oficial

La mansión de Villar Rosa, Pilar, atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Foto: Gaston Taylor

Un peritaje determinó que el valor real de la mansión de Pilar que autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habrían comprado mediante dos testaferros supera los 20 millones de dólares, una cifra exponencialmente mayor a los 1.8 millones que habían declarado sus dueños en los papeles.

Así lo estableció este martes un equipo de peritos tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, quienes elaboraron un informe de 550 páginas que ingresó esta mañana al despacho del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Entre todos los bienes que se encontraron en la propiedad, incluidos los vehículos, la fortuna de la mansión de la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa, asciende exactamente a 20.815.100 dólares, según los expertos.

Quienes figuran como propietarios son el ex dirigente del fútbol Luciano Pantano y su mamá Ana Conte -quienes este lunes evitaron declarar-, sospechados de ser “prestanombres” dado que sus posibilidades económicas no se condicen con el patrimonio que dicen tener.

Solamente la parcela principal del lote fue tasada en 5.600.000 dólares, siempre según la pericia incorporada a la causa. El valor de la casa principal se ubicó en unos 2.385.000, mientras que el domicilio secundario alcanzó una cotización de 1.230.000 en moneda estadounidense.

Otras edificaciones de la mansión incluyen el edificio de entrada (134.000 dólares), un depósito (1.050.000 dólares), una caballeriza con vivienda para el cuidador de los equinos (1.220.000 dólares), y un galpón para autos (1.490.000 dólares).

Luego siguen los lujos en las áreas recreativas y de ocio que tiene la propiedad. La pileta se estimó en un valor de 50.000 dólares, el bar se tasó a 390.000, la recepción a 350.000, el quincho a 1.490.000, y el complejo de spa y gimnasio ascendió a 1.450.000.

La lista de amenities sigue: según los peritos tasadores, la cancha de paddle que hay en predio vale 30.000 dólares y el helipuerto otros 85.000 dólares.

Finalmente, las motos y autos de alta gama y de colección encontrados en la mansión de Pilar -en total 54 vehículos- se tasaron en 3.861.100 dólares.

Entre los coches secuestrados por la Justicia, hay varios Porsche, un Audi, un BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupe.

Noticia en desarrollo