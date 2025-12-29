“Retrato de una dama”: un peritaje confirmó quién pintó el cuadro robado por los nazis y estimó que tiene un valor de 250.000 euros

"Retrato de una dama" es una pintura icónica robada hace décadas por los nazis. La Justicia argentina la recuperó este año en Mar del Plata REUTERS/Jose Scalzo

Un peritaje elaborado por especialistas del Museo Nacional de Bellas Artes echó luz sobre la historia oculta del “Retrato de una dama”, la obra de arte robada por el nazismo que apareció en una casa de Mar del Plata. Según se descubrió en el marco de la causa judicial iniciada tras el hallazgo, el cuadro fue pintado por Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, “il Pitocchetto”, un maestro del naturalismo lombardo del siglo XVIII. Podría valer más de 250.000 euros, concluyó además el informe de los expertos.

Infobae tuvo acceso a las 19 páginas del documento que lleva la firma de los investigadores Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo, quienes entregaron los resultados de la pericia a la Justicia Federal de Mar del Plata en los últimos días.

El cuadro permanece bajo resguardo de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, en la Ciudad de Buenos Aires.

El análisis técnico verificó en primer lugar la autenticidad de la obra y concluyó que la misma pertenece, sin margen de dudas, a la colección de Jacques Goudstikker, el acervo artístico saqueado durante la ocupación alemana en los Países Bajos.

El peritaje aportó una novedad fundamental para la historia del arte: corrigió la autoría de la obra, descartando atribuciones previas y confirmando que fue pintada por Giacomo Ceruti (1698 - 1767) y no por el italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), como se creyó en un principio.

Esto, más allá de las cuestiones históricas, es un dato crucial para el desarrollo de la causa en los tribunales argentinos.

Durante gran parte del siglo XX, el lienzo circuló bajo un nombre equivocado. Los inventarios antiguos y los catálogos de exhibiciones en Ámsterdam de las décadas de 1930 y 1940 adjudicaban la creación a Ghislandi, conocido como “Fra Galgario”.

Incluso los documentos nazis que registraron el traslado de la pieza a Berlín utilizaban esta referencia errónea. No obstante, los expertos del Museo Nacional de Bellas Artes ratificaron lo que el historiador Roberto Longhi ya había sugerido en 1927: el verdadero autor del “Retrato de una dama” fue Ceruti.

Para arribar a esa conclusión, el informe reconstruyó el derrotero geográfico de la pieza, validando su procedencia ilícita.

Jacques Goudstikker, un importante comerciante de arte judío, huyó de los Países Bajos en mayo de 1940 ante la invasión nazi y murió durante la travesía. Su colección quedó en Ámsterdam y fue apropiada por el régimen.

El comandante en jefe de la fuerza aérea de la Alemania nazi Hermann Göring se interesó personalmente en el acervo y trasladó cientos de obras a Alemania. Se quedó al menos con 300 ejemplares.

Los registros hallados muestran que este cuadro específico viajó a Berlín en julio de 1940 y regresó a Ámsterdam un año después, para ser vendido finalmente a Friedrich Kadgien, un jerarca del Tercer Reich muy cercano a Adolf Hitler.

La identificación del “Retrato de una dama” fue posible gracias al archivo fotográfico del Instituto Neerlandés de Historia del Arte (RKD). A pesar de que la imagen de referencia estaba en blanco y negro y catalogada bajo el nombre de Ghislandi, las coincidencias con la pintura secuestrada en Argentina resultaron exactas.

Este hallazgo documental es una prueba central para esclarecer el origen espurio de la posesión por parte de la familia Kadgien en la Argentina.

Patricia Kadgien, hija del jerarca nazi, es quien tenía la obra en su casa de Mar del Plata. Está bajo investigación de la Justicia por el presunto encubrimiento de la apropiación, delito que también le imputan a su marido, Juan Carlos Cortegoso.

Un periodista neerlandés reconoció la obra de arte en un aviso inmobiliario que promocionaba la venta de su residencia en Mar del Plata, hallazgo de disparó la investigación y también una puja por la propiedad de la pieza.

Es que en el expediente judicial está constituida como damnificada Marei von Saher, nuera y única heredera de Jacques Goudstikker, quien reclama que le devuelvan la pintura que algún día perteneció al coleccionista.

La mujer actúa representada por sus abogados Guillermo Brady, Herberto Antonio Robinson y Juan Ignacio Pascual. Consultados por Infobae, desde el equipo de letrados consideraron que el resultado del peritaje “refuerza el reclamo de restitución a Marei von Saher”.

Cuánto vale el “Retrato de una dama”

El valor de mercado estimado por los expertos del Museo de Bellas Artes es de unos 250.000 euros. Se trata de una tasación preliminar realizada “en función de las subastas recientes de obras documentadas de Ceruti y considerando la calidad pictórica, el estado de conservación y la importancia histórica de la pieza”.

En cuanto a su estado físico, el peritaje estableció que la conservación de la obra es estable, aunque muestra los signos del paso del tiempo y de intervenciones pasadas.

El soporte de tela original sufrió roturas que fueron reparadas y se encuentra adherido a un segundo lienzo de reentelado. Bajo luz ultravioleta, los especialistas detectaron repintes antiguos y modernos, algunos de los cuales modificaron levemente los rasgos de la cara. Se sugirió realizar estudios complementarios de rayos X para profundizar en la técnica de ejecución.

Los peritos destacaron que la obra se inscribe en la tradición del naturalismo de Lombardía, una corriente estética que priorizaba la observación directa de la realidad y rechazaba la idealización decorativa. Al comparar el cuadro hallado con otras producciones de Ceruti, como La lavandaia o Il Bravo, surgieron coincidencias notables.

El artista se caracterizaba por dotar a sus personajes, a menudo humildes, de una dignidad sobria y una carga psicológica profunda, evitando el sentimentalismo.

La mujer retratada en el lienzo aparece de medio cuerpo, con una postura de tres cuartos de perfil pero con el rostro vuelto hacia el espectador. Su vestimenta, además, ofrece pistas temporales precisas: el vestido, decorado con motivos florales y mangas amplias con encajes, responde a la moda vigente entre los años 1700 y 1750.

La dama sostiene un par de guantes blancos en la mano izquierda y un pequeño libro de horas en la derecha. La iluminación, proveniente de un foco lateral, modela las facciones sin generar contrastes violentos, una técnica heredada de la escuela de Caravaggio que influyó en la región, según establecieron los especialistas.

El análisis material de la superficie pictórica reforzó la atribución a “il Pitocchetto”. Se observó una pincelada visible y cargada de materia en la indumentaria, que contrasta deliberadamente con la suavidad y precisión anatómica del rostro. Este tratamiento diferenciado de las texturas es un sello distintivo del pintor italiano. Aunque el barniz envejecido y oxidado dificultó la visión plena de los colores, los peritos distinguieron tonos amarillos y rosados en el traje sobre un fondo oscuro neutro que resalta la figura.