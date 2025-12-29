Caso ANDIS: Ornella Calvete presentó un descargo y dijo que los 700 mil dólares que le encontraron son de su padre

Ornella Calvete en Comodoro Py el día de su indagatoria en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

La ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación, Ornella Calvete, sostuvo que los 700 mil dólares encontrados en un allanamiento en su casa fueron dejados allí por su padre, Miguel Angel Calvete, el sindicado lobista entre droguerías y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) investigado por supuestos sobreprecios y direccionamientos en la compra de medicamentos.

“Tengo un montón de cosas”, respondió Calvete hija el 19 de diciembre pasado a la prensa, en la calle, cuando le preguntaron si tenía algo para decir. Se iba de Comodoro Py 2002 tras negarse a declarar en indagatoria ante el juez del caso, Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. A casi dos semanas de ese trámite presentó ahora un descargo escrito en el que pidió ser sobreseída, rechazó todos los cargos, aludió a presuntos problemas de salud mental de su padre y dio su versión sobre el motivo el cual guardaba 700.000 dólares en su departamento.

Dinero en blanco

“Todo en blanco”, dijo la mujer que le respondió su padre cuando ella, preocupada por el escándalo ANDIS, le preguntó sobre el dinero que él había dejado en un departamento que le prestó para vivir, dentro de un sobre, en un cajón bajo llave. Eran los 700.000 dólares que luego se secuestraron en un allanamiento.

Miguel Angel Calvete el día en que quedó preso condenado en una causa por explotación de la prostitución ajena

“En ese contexto, consulté a mi padre si se trataba de fondos de origen lícito, a lo que él me respondió: ”Todo en blanco"“, refirió en su descargo. Según esta versión, el padre le avisó que dejaba el dinero allí cuando le prestó el departamento. Lo justificó por su situación procesal en otra causa penal, donde está condenado por explotación de la prostitución ajena y finalmente quedó preso.

Calvete hija explicó que se comunicó con él preocupada por el dinero que le había “mencionado que se encontraba en el departamento”. “La referencia que realicé en el intercambio vía WhatsApp que obra en el expediente da cuenta exclusivamente de mi preocupación por el origen de ese dinero. En ese contexto, consulté a mi padre si se trataba de fondos de origen lícito”. La hija de Calvete dijo que no “tenía la menor idea del monto del que se trataba”.

“Nunca toqué ni dispuse de ese dinero. De hecho, casi un mes después”, el 9 de octubre día del allanamiento, “el dinero fue hallado intacto por el personal policial”, argumentó. También remarcó que fue reclamado a los pocos días del allanamiento por una accionista de la firma INDECOMM SRL, “quien manifestó que dichos fondos eran de origen lícito y que contaba con la documentación contable correspondiente que así lo acreditaba”. Miguel Angel Calvete es socio gerente de esa firma.

La ex funcionaria imputada en la causa ANDIS manifestó que si hubiera sabido “que semejante suma de dinero se encontraba en el lugar en el que vivo y que, además, como afirma el Sr. Fiscal yo hubiese estado a cargo de su resguardo y administración conociendo su presunto origen ilícito, no hubiese continuado durmiendo tranquilamente en ese domicilio con esa cantidad de dinero” durante casi un mes.

Pedido de sobreseimiento

La mujer renunció a su cargo en Economía tras el allanamiento y hallazgo del dinero y ahora reclamó ser sobreseída.

“Jamás participé ni intervine en ninguna de las actividades comerciales que mi padre pudiera tener o haber tenido relacionadas con el mundo de la salud. No integro ni integré ninguna sociedad vinculada con la provisión de medicamentos o insumos médicos”, aseguró ni tampoco administró “dineros provenientes de tales actividades”.

En la causa declararon 15 acusados cuya situación procesal está pendiente de resolución. Por otro lado la defensa del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, insistió la semana pasada ante la Cámara Federal porteña con un planteo para que se declare la nulidad del caso, iniciado por audios donde se lo escucha hablar de supuesto pago de sobornos y que según él, fueron manipulados, editados con IA y son ilegales. La fiscalía sostiene que la investigación se impulsó con prueba independiente a esas grabaciones y el Tribunal de Apelaciones, que ya ordenó investigar el origen de esos audios, resolverá sobre el planteo.