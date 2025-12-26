Judiciales

Levantaron el secreto de sumario y rastrearán el origen del dinero para la compra de la lujosa casaquinta en Pilar

El juez citó a una reunión de trabajo al titular de la DGI y ordenó nuevas medidas en la investigación a supuestos testaferros de autoridades de la AFA

Guardar
La flota de 54 vehículos
La flota de 54 vehículos hallada en un galpón de la lujosa quinta de Villa Rosa, Pilar

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky levantó hoy el secreto de sumario en la investigación por supuesto lavado de activos y uso de testaferros para comprar una lujosa casaquinta en Pilar, atribuida a altas autoridades de la AFA y citó a una reunión de trabajo al titular de la DGI Mariano Mengochea.

La decisión fue adoptada tras un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, quien solicitó expresamente avanzar con medidas orientadas a reconstruir el hecho precedente del presunto lavado de activos, con el eje en la trazabilidad tributaria, societaria y financiera “hacia atrás” de todas las operaciones documentadas vinculadas a la propiedad y también a otras dos ubicadas en un barrio privado, explicaron fuentes judiciales a Infobae.

Entre otras medidas se pidieron las filmaciones de cámaras de seguridad en las adyacencias de la mansión de Villa Rosa, ante versiones que indicarían que días antes del allanamiento judicial sacaron caballos y algunos vehículos.

“En un extenso escrito entregado al juzgado el martes último, la fiscalía puso el eje en buscar la ‘trazabilidad tributaria’ de las operaciones bajo sospecha.” Esto ocurrió luego de que la Coalición Cívica amplió la denuncia penal.

El juez convocó para este viernes al titular de la DGI a una reunión de trabajo en el marco del carácter de auxiliar de la Justicia que tiene el organismo y para determinar la manera en que se hará la recolección y análisis de documentación contable y societaria considerada relevante para la pesquisa, en base a un paquete de medidas de prueba que dispondrá de manera inminente.

El juez en lo penal
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky avanza en la prueba sobre el origen del dinero para comprar la lujosa mansión de Pilar, los autos de alta gama y caballos

Sociedades bajo la lupa

El secreto de sumario se impuso en la tarde-noche del martes último y se extendió durante el feriado de Navidad para llevar adelante medidas de prueba puntuales, como un allanamiento a un estudio contable vinculado a los supuestos testaferros, el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Conte.

Los principales imputados son Pantano y su madre, integrantes de Real Central SRL, la sociedad que figura como titular formal de la mansión ubicada en Villa Rosa y de otras dos viviendas en el barrio privado Ayres del Pilar. Ambos deberán justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener esos bienes y fueron convocados el próximo lunes para un descargo que podrá ser escrito o presencial.

La línea investigativa central apunta a establecer quién solventa efectivamente los gastos operativos de las propiedades: expensas, servicios, seguros, mantenimiento y movilidad. “En el caso de Ayres del Pilar, se detectó que las expensas eran abonadas en efectivo en una sucursal bancaria.”

También se investiga una flota de 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón del predio, cuyos peajes se pagaban mediante una única tarjeta de crédito. El juzgado ya ordenó reconstruir el origen de los fondos con los que se cancelaban los resúmenes del plástico.

Otro eje sensible es la existencia de un helipuerto activo dentro de la quinta. Se solicitaron informes para identificar aeronaves, movimientos y pasajeros, en un intento por vincular esos traslados con los presuntos beneficiarios reales del inmueble.

Perfil económico incompatible

Pantano figura inscripto como monotributista y registraba deudas bancarias superiores a los dos millones de pesos al inicio de la causa. Su madre, jubilada y trabajadora autónoma, incluso percibió el IFE durante la pandemia. Sin embargo, en mayo de 2024 la sociedad —entonces denominada Central Parks Drinks SRL— multiplicó su capital social de 300 mil a 58 millones de pesos, cambió su nombre a Real Central SRL y, pocas semanas después, concretó la compra del predio de más de 100 mil metros cuadrados.

Para los denunciantes, esa secuencia refuerza la hipótesis de una estructura societaria utilizada como pantalla, destinada a disimular el origen ilícito de los fondos.

La Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.

Temas Relacionados

AFAmansión en Pilartestaferrosúltimas noticias

Últimas Noticias

Una cirugía estética terminó en juicio y la paciente logró una compensación económica

Una joven inició una demanda por una operación de implantes mamarios fallida. Debió someterse a una segunda intervención y enfrentar una depresión diagnosticada. La Cámara de Apelaciones elevó los montos de la indemnización

Una cirugía estética terminó en

Una celebración de cumpleaños frustrada por la pandemia terminó en tribunales: qué resolvió la Justicia

Una mujer tuvo que cancelar la fiesta debido al aislamiento obligatorio y a partir de allí comenzó la pulseada judicial contra la organizadora de eventos. La devolución del dinero y el daño moral fueron centro de la discusión

Una celebración de cumpleaños frustrada

La Justicia ordenó a una prepaga cubrir un cuidador domiciliario las 24 horas para un jubilado con Parkinson

Un juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires condenó a una empresa de medicina prepaga a brindar cobertura integral de asistencia domiciliaria permanente, medicación e insumos a un afiliado con discapacidad severa, al hacer lugar a un amparo por derecho a la salud

La Justicia ordenó a una

La Justicia condenó al Estado por mantener casi 17 años a una abogada con contratos temporarios

El juez federal Gastón Salmain rechazó la defensa oficial y sostuvo que el uso de locaciones de servicios y convenios con universidades encubrió un vínculo laboral estable dentro del Ministerio de Economía

La Justicia condenó al Estado

Dictaron el secreto de sumario en la causa de la mansión de Pilar: podrían levantar la feria judicial para continuar con la investigación

Los presuntos testaferros preparan un descargo para defenderse de la acusación de la Justicia. El martes se realizó un allanamiento en un estudio contable de Lomas de Zamora. El perfil económico de los imputados

Dictaron el secreto de sumario
DEPORTES
Chelsea podría repescar a Aaron

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Lucía Celasco y Nicolás Figal

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

“Yo nunca pierdo”: Ferbo y Flor Regidor se ponen a prueba en #Detaquito

María Becerra explotó contra los haters que cuestionaron sus vacaciones en Finlandia: “¿Vos qué hacés?”

INFOBAE AMÉRICA

La presión de Estados Unidos

La presión de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano también afecta a Cuba

Un atentado contra una mezquita alauita en Siria dejó al menos seis muertos y 21 heridos

La Central Obrera Boliviana anuncia un paro general contra el decreto que elimina la subvención al combustible

“Una sola familia hondureña”: Nasry Asfura apela a la unidad tras ser confirmado como ganador de las elecciones

Científicos plantean que el ser humano cuenta con decenas de sentidos más allá de los clásicos