La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte recibió en 2024 más de 3.000 denuncias que afectaron a menores

La Oficina de Violencia Doméstica informó que en 2024 recibió más de 3.100 denuncias en las que hubo niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia (Télam)

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema informó este lunes que durante el año pasado recibió 3.182 presentaciones en las que hubo niñas, niños y adolescentes afectados por distintas situaciones de violencia. Esa cifra representó el 32% del total de denuncias registradas por el organismo en ese periodo de tiempo, que ascendieron a 9.840.

Los datos surgen del informe anual correspondiente a 2024, titulado “Presentaciones con niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia doméstica”, elaborado por la OVD a partir de las denuncias recibidas en su sede de Lavalle 1250, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese lapso se denunciaron 3.484 personas y la Justicia dispuso 4.474 medidas preventivas orientadas a la protección de los menores involucrados.

Entre los niños, niñas y adolescentes afectados durante el año pasado, el 52% eran de sexo femenino, con una edad promedio de 9 años. En el 80% de los casos, la persona denunciada mantenía un vínculo filial con el menor: el 66% eran padres y el 34% madres. En cuanto a las modalidades de violencia relevadas, el relevamiento consignó maltrato psicológico o emocional en el 95% de las situaciones, violencia física en el 37% y abuso sexual en el 9%.

La publicación también mostró la recurrencia de los hechos denunciados. La frecuencia de los episodios de violencia fue diaria o semanal en el 59% de los casos, mientras que en el 36% de las situaciones la evaluación realizada por los equipos interdisciplinarios de la OVD fue de riesgo alto o altísimo, un factor determinante para la adopción de medidas judiciales urgentes.

Desde el punto de vista sanitario, el equipo médico de la oficina atendió durante 2024 a 166 niños, niñas y adolescentes que concurrieron a su sede. En 140 de ellos se constataron lesiones físicas. El informe precisó, además, que el 55% tenía antecedentes de lesiones previas producto de situaciones de violencia anteriores y que el 36% presentaba lesiones en la cara.

Por otra parte, el documento incorporó información sobre situaciones de mayor vulnerabilidad registradas ese año. Entre los menores afectados, 244 tenían algún tipo de discapacidad. Asimismo, se registraron cinco adolescentes de entre 16 y 17 años que cursaban embarazos al momento de la presentación ante la OVD, y cuatro adolescentes, de entre 15 y 17 años, que ya tenían hijos.

En cuanto al circuito institucional, el informe anual de la OVD indicó que el 99% de las presentaciones con niños, niñas y adolescentes afectados fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil, y que el 91% también se remitió al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, los juzgados civiles ordenaron un total de 4.474 medidas de protección.

De acuerdo con la información publicada en su sitio web institucional, la OVD define la violencia doméstica como los hechos de violencia ejercidos por una persona contra otra u otras cuando existe un vínculo familiar o afectivo, actual o pasado. Esa violencia puede manifestarse de forma física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica o ambiental. La oficina aclara que la denuncia puede ser realizada tanto por la propia víctima como por cualquier persona que haya tomado conocimiento de la situación y quiera informar a una autoridad judicial.

La OVD también señala que desde 2016 recibe denuncias por trata de personas con fines de explotación sexual y/o de la prostitución, entendida como la promoción, facilitación o comercialización de la prostitución ajena u otras formas de servicios sexuales. En estos casos, subraya que el consentimiento de la víctima no impide la denuncia ni exime de responsabilidad, y que las primeras horas resultan fundamentales para la investigación judicial.

El trámite ante la OVD se inicia de manera presencial. Un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina recibe la denuncia, labra un acta, evalúa el nivel de riesgo y dispone las derivaciones correspondientes a los organismos judiciales y administrativos, dando inicio al proceso judicial.

La Oficina de Violencia Doméstica fue creada en 2006 por la Corte Suprema para facilitar el acceso a justicia de personas en situación de especial vulnerabilidad. Funciona las 24 horas, todos los días del año, y recibe tanto denuncias directas como casos derivados por comisarías, hospitales y organizaciones no gubernamentales.