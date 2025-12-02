Pidieron indagar a la exfiscal Viviana Fein por el descontrol en la escena del crimen de Alberto Nisman

El fiscal federal Alberto Nisman investigaba el atentado a la AMIA y para la Justicia fue asesinado

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que se cite a declaración indagatoria a la exfiscal ya jubilada Viviana Fein por las irregularidades en la escena donde fue hallado muerto Alberto Nisman, el domingo 18 de enero de 2015.

El planteo se concretó en un dictamen de más de 200 carillas presentado al juez federal Julián Ercolini, quien deberá analizarlo para resolver si hace lugar y convoca a Fein como acusada, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Fein está imputada junto a otros investigados por las graves irregularidades cometidas el 18 de enero de 2015, en las primeras horas que siguieron al hallazgo del cuerpo del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA y que días antes había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner a raíz de la firma del Memorandum con Irán.

Las pruebas

Viviana Fein, la primera fiscal del caso Nisman ahora acusada

Al imputar a Fein en agosto pasado, Taiano sostuvo que las pruebas que debían haberse preservado fueron destruidas o alteradas, en un “verdadero desastre” cometido esa madrugada en el departamento que alquilaba Alberto Nisman en las torres Le Parc de Puerto Madero.

En particular mencionó el baño del lugar donde apareció el entonces investigador del atentado a la AMIA con un balazo en la cabeza, en un hecho que para la Justicia fue un asesinato vinculado a sus funciones.

Fein estaba de turno en el fuero en lo Criminal ordinario y fue convocada a la escena.

Esto ocurrió antes del pase del caso al fuero federal de excepción, en virtud del rol que desempeñaba Nisman como titular de la Unidad Fiscal AMIA.

Días antes, el fiscal había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y parte de su Gabinete por supuesto encubrimiento del ataque terrorista del 18 de julio de 1994 a raíz de la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

Al imputar a Fein, en un dictamen previo al pedido de indagatoria formulado ahora, Taiano aludió a “la desidia” que hubo en el lugar y que “impactó de manera directa en el curso de la investigación”.

Más de 80 personas pasaron por el departamento antes de que se levantaran las primeras pruebas. Taiano tiene delegada la investigación de la muerte de Nisman, a cargo de una oficina especial en su fiscalía.

En esta parte de la causa también está imputado el juez de instrucción Manuel de Campos, quien estaba de turno esa madrugada, pero el reclamo de indagatoria sólo alcanza a Fein.

Otro imputado es el por entonces viceministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien en un descargo ante Ercolini habló de un “escenario caótico” y atribuyó la responsabilidad a la entonces fiscal Fein.