Crimen y Justicia

Tres heridos tras un ataque a tiros en una fiesta de egresados en Córdoba: un detenido

Un chico de 15 años con un balazo en el cuello continuaba internado este domingo. El sospechoso apresado es de nacionalidad colombiana

Los heridos fueron derivados al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón

Un ataque a tiros durante una fiesta de egresados en la zona oeste de la Ciudad de Córdoba dejó tres heridos, entre los que hubo dos adolescentes. Todo ocurrió durante la noche de este sábado y, según los reportes iniciales, un sospechoso apodado el “Colombiano” está sindicado como el responsable de haber abierto fuego desde un auto contra el interior de un salón barrial, donde se desarrollaba el evento. Fue detenido.

El incidente ocurrió sobre calle Jerónimo Sappia al 4300, en la esquina de Aviador Camilotti, en el barrio Las Flores II de la capital cordobesa.

Allí, un grupo de personas celebraba una fiesta de egresados de 6° año. De acuerdo a fuentes del caso, un adolescente de 15 años y dos mujeres de 18 y 34 años resultaron con heridas de armas de fuego y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, que queda a 17 cuadras de donde fue la balacera.

El menor fue llevado en un auto particular hasta el centro de salud, pero las dos mujeres ingresaron por sus propios medios, según Eldoce.tv. Una de ellas presentaba una herida en la zona intercostal izquierda, mientras que la otra, lesiones en el hombre y en la con lesiones en el hombro y la pierna derecha.

Las víctimas que no revestían heridas de gravedad, las dos mayores, fueron dadas de alta este domingo. En tanto, el adolescente de 15 años, con una herida de bala en el cuello, continuaba en observación.

Con la información recabada en el lugar del ataque, la Policía de Córdoba desplegó un operativo en barrio Marechal, donde detuvieron a un sospechoso de 26 años, de nacionalidad colombiana, acusado de tener relación directa con el ataque.

Según el portal cordobés, el detenido no registra antecedentes en Argentina, aunque se investiga su situación migratoria y posibles antecedentes en su país de origen.

En el procedimiento en el que cayó el sospechoso, además, fue secuestrado un vehículo marca Renault Koleos, identificado como el utilizado durante el ataque.

Se investigan las causas que originaron el ataque a tiros contra el salón donde se celebraba la fiesta de egresados.

Ataque a tiros en General Roca: una mujer y su hijo, heridos

Una mujer de 29 años y un niño de 6 resultaron heridos por disparos de arma de fuego en la zona norte de General Roca durante la madrugada de este sábado, pero ambos ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro tras recibir atención en el hospital Francisco López Lima, según informó El diario de Río Negro.

La Policía de la provincia realizó tres allanamientos simultáneos este sábado, con intervención de la brigada y la Unidad 69, en busca de los presuntos autores del ataque. Aunque no se confirmó el secuestro de elementos relacionados con el hecho, desde la Regional II informaron que “la investigación continúa encaminada” para identificar a los responsables.

De acuerdo con el relato de las víctimas, se encontraban en un domicilio de la jurisdicción de la Unidad 69 cuando un vehículo pasó por el frente y efectuó múltiples disparos.

La mujer sufrió una herida de entrada y salida en el muslo izquierdo, mientras que el niño presentó una lesión con orificio de entrada en el antebrazo izquierdo.

El gabinete de Criminalística trabajó en la escena y secuestró proyectiles hallados sobre la calle. La descripción del vehículo permitió avanzar en la identificación de los sospechosos. Como medida preventiva, se dispuso un refuerzo policial en el sector para evitar nuevos incidentes mientras avanza la investigación judicial.

