Judiciales

Invadió una bicisenda y atropelló a una ciclista: un fallo ordena una reparación millonaria en un caso sin testigos

El hecho ocurrió en una esquina del barrio porteño de Coghlan. La falta de testimonios inmediatos no impidió que la Justicia avanzara. Un croquis y el análisis técnico fueron clave para reconstruir lo ocurrido y atribuir responsabilidades

Guardar
La Cámara Civil confirmó la
La Cámara Civil confirmó la responsabilidad de una conductora y su aseguradora por un accidente con una ciclista en Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un fallo reciente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, se confirmó la responsabilidad de una conductora y su aseguradora tras un incidente ocurrido en 2023 entre un automóvil y una ciclista. El tribunal dispuso el pago de una indemnización que supera los 16 millones de pesos, modificando y ampliando los montos establecidos en primera instancia, luego de analizar las pruebas y los recursos interpuestos por las partes.

El hecho investigado se produjo cuando una joven de 23 años, estudiante universitaria, circulaba en bicicleta por una bicisenda en una intersección de calles del barrio porteño de Coghlan. De acuerdo con la denuncia, la conductora de un Citroën C3 giró en un cruce sin advertir la presencia de la ciclista, lo que generó una colisión por la parte trasera de la bicicleta.

La damnificada, que aquel día se dirigía a su domicilio, terminó con diversas lesiones y debió concurrir poco después a una clínica de la zona por sus propios medios. Un diagnóstico médico posterior constató hematomas en brazo y piernas, dolor cervical y policontusiones. A partir de esta situación, la joven inició una demanda civil por daños y perjuicios, reclamando una indemnización por lesiones físicas y psicológicas, gastos médicos, tratamiento terapéutico y la privación de uso de su bicicleta.

El fallo judicial ordenó una
El fallo judicial ordenó una indemnización superior a 16 millones de pesos para la joven ciclista lesionada en la bicisenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo en casi todos sus términos, condenando a la parte demandada —con la aseguradora como garante— al pago de una suma de casi nueve millones de pesos más intereses y costas. La resolución se apoyó en la aplicación del Código Civil y Comercial en materia de accidentes de tránsito y en los resultados de las pericias médicas y mecánicas aportadas en el proceso. El tribunal de grado consideró demostrado el siniestro y la vinculación causal entre el hecho y las lesiones, asignando valor probatorio a la denuncia del accidente ante la aseguradora, a los informes periciales y a los antecedentes médicos de la víctima.

Las apelaciones

Frente a esta decisión, ambas partes presentaron recursos de apelación. La ciclista reclamó el aumento de los montos indemnizatorios, mientras que la conductora del automóvil y la aseguradora objetaron tanto la atribución de responsabilidad como la relación causal alegada por la demandante. Además, sostuvieron que las sumas asignadas por tratamiento psicológico y kinésico eran elevadas y que no se habían acreditado algunos de los gastos reclamados.

La Cámara Civil examinó las objeciones y confirmó la posición del tribunal de origen en cuanto a la existencia del hecho y la atribución de responsabilidad objetiva, tal como dispone la normativa vigente en materia de tránsito. El fallo sostiene que, probado el contacto entre los vehículos y ante la ausencia de causas eximentes fehacientes, correspondía mantener la condena. Además, los jueces remarcaron que la aseguradora no acompañó la denuncia de siniestro, lo que operó como una presunción en su contra según el procedimiento.

La sentencia elevó los montos
La sentencia elevó los montos indemnizatorios por incapacidad sobreviniente y daño moral, además de confirmar gastos médicos y terapéuticos. (Archivo: REUTERS/Peter Nicholls)

Por otra parte, el voto mayoritario analizó en detalle las pruebas médicas sobre la incapacidad física y psíquica de la demandante. Los informes oficiales refirieron una incapacidad física del 8 por ciento por secuela cervical y una incapacidad psíquica del 10 por ciento, producto de un trastorno por estrés postraumático tras el accidente. Los expertos indicaron también que la joven ya no podía practicar deportes como antes.

A partir de estos elementos y utilizando un criterio que combina fórmulas matemáticas y la valoración judicial del caso concreto, los camaristas decidieron elevar la indemnización por incapacidad sobreviniente a 11 millones de pesos y por daño moral a cinco millones de pesos. Además, confirmaron las sumas otorgadas para tratamientos terapéuticos y kinésicos, gastos médicos, farmacéuticos, traslados y privación de uso de la bicicleta.

El fallo de Cámara modificó también los intereses a aplicar. Ordenó que se liquiden desde la fecha del accidente y hasta el dictado de la sentencia de primera instancia con una tasa anual del ocho por ciento, y desde esa fecha hasta el pago efectivo bajo la tasa activa del Banco Nación.

La víctima, estudiante universitaria, sufrió
La víctima, estudiante universitaria, sufrió lesiones físicas y psíquicas tras la colisión en la intersección del barrio porteño de Coghlan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión, que fue unánime, impuso además el pago de los gastos del proceso a la demandada y su aseguradora por haber resultado sustancialmente vencidas en ambas instancias del litigio.

La Cámara sostuvo durante todo el análisis los principios de reparación integral y la protección de la integridad psicofísica contemplados en el Código Civil y Comercial. También citó doctrina y antecedentes que subrayan la importancia del resarcimiento completo y adecuado para la víctima, incluyendo los daños extrapatrimoniales.

El caso vuelve a poner en primer plano la responsabilidad objetiva derivada de la conducción de vehículos y los accidentes en bicisendas. Según el fallo, el daño sufrido y la responsabilidad de la conductora quedaron acreditados en el expediente, sin que la parte demandada pudiera ofrecer pruebas suficientes para deslindar su responsabilidad.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoBicisendaBicicletaDaños y perjuiciosResponsabilidad civilCoghlanCiudad de Buenos AiresCámara Civil

Últimas Noticias

Causa Cuadernos: el abogado del excontador de la familia Kirchner dijo que “seguramente” hay más testaferros fuera del radar de la Justicia

Roberto Herrera es el defendor de Víctor Manzanares. Contó cómo empresarios y funcionarios recaudaban dinero ilícito, que era trasladado por Daniel Muñoz y blanqueado mediante inversiones y propiedades en Argentina y en el exterior

Causa Cuadernos: el abogado del

Condenaron a una peluquera que vendía dólares falsos en el sur bonaerense

La investigación comprobó su participación como intermediaria en la circulación de billetes apócrifos, utilizando transferencias y envíos para concretar las operaciones ilícitas. La Cámara de Casación confirmó la unificación de la pena

Condenaron a una peluquera que

Condenaron a PBA y una empresa de mantenimiento por un ascensor que cayó cuatro pisos en un hospital público

Una Cámara de Apelaciones elevó los montos de la indemnización por incapacidad física, daño moral y psicológico, así como gastos médicos y tratamientos futuros

Condenaron a PBA y una

La Justicia ordenó que se vuelva a investigar el crimen de Diego Fernández

La Sala IV de la Cámara de apelaciones anuló el sobreseimiento de Cristian Graf y declaró nula su indagatoria

La Justicia ordenó que se

Presentaron en Misiones los ejes del nuevo Código Penal: modernización, nuevos delitos y penas más altas

En una jornada encabezada por el camarista Mariano Borinsky, la provincia reunió a ministros del Superior Tribunal, legisladores y operadores judiciales para revisar las novedades del proyecto penal y su impacto en el sistema de justicia

Presentaron en Misiones los ejes
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Estudiantes eliminó a Central Córdoba y espera por Barracas Central o Gimnasia en semifinales: así está el cuadro

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura

La genial asistencia de Messi en la consagración del Inter Miami ante el New York City en la final de la Conferencia Este de la MLS

La selección argentina de talla baja perdió la final de la Copa América por penales ante Paraguay

TELESHOW
Mirtha Legrand se emocionó al

Mirtha Legrand se emocionó al escuchar el acompañamiento de Agustina Cherri a Gastón Pauls en medio de su recuperación

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido de encaje, detalles florales y cristales color Tiffany

Juana Repetto confesó cómo vive los cambios físicos en su embarazo: “Tengo mambos con el cuerpo porque soy una víctima”

La sorpresiva declaración de Ivana Figueiras que encendió las alarmas con su relación con Darío Cvitanich

Iliana Calabró viajó a Brasil para visitar a su hijo y prepararse para la llegada de su nieto

INFOBAE AMÉRICA

Paolo Sorrentino en Buenos Aires:

Paolo Sorrentino en Buenos Aires: Maradona como “un gran espectáculo”, el cine y la libertad creativa

Memoria y mito: el viaje literario de Amélie Nothomb hacia un Japón reinventado

Oscar Wilde, a 150 años de su nacimiento: a medida que “El retrato de Dorian Gray” envejece, su relevancia solo crece

La fragilidad social aumenta un 50% el riesgo de demencia en adultos mayores

Moldavia cerró su espacio aéreo por la entrada de dos drones rusos que sobrevolaron ilegalmente el territorio