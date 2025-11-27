Judiciales

La Corte Suprema rechazó dos recursos que pretendían que la causa Cuadernos pasara a la Justicia Electoral

El tribunal desestimó los planteos de empresarios que buscaban trasladar el expediente al fuero electoral, con el argumento de que los fondos investigados correspondían a aportes de campaña y no a sobornos

Guardar
Las anotaciones del ex chofer
Las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno que dieron origen a la causa de los Cuadernos de las Coimas

El rechazo de la Corte Suprema a los recursos presentados por varios empresarios en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas” reafirma la competencia de la Justicia Federal en esa causa, que este jueves llevó adelante la quinta jornada del juicio oral y público.

La decisión, que afecta a los empresarios Jorge Balán, Hugo Dragonetti y Armando Loson, deja sin efecto los intentos de trasladar el caso al fuero electoral bajo el argumento de que los fondos investigados correspondían a aportes de campaña y no a sobornos.

En estas presentaciones, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron por falta de sentencia definitiva los recursos presentados contra la decisión que rechazó los planteos de incompetencia en favor de la justicia electoral, por lo que dicha decisión quedó firme.

El origen de la causa

La investigación, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y a un grupo numeroso de ex funcionarios y empresarios, se originó a partir de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, quien fuera chofer de De Vido. En esos registros, Centeno detalló supuestos pagos ilegales destinados a asegurar la adjudicación de licitaciones públicas, lo que dio lugar a una de las causas judiciales más extensas y de mayor repercusión política de los últimos años.

Los recursos rechazados por el máximo tribunal habían sido interpuestos por Balán y Dragonetti, ambos elevados a juicio por el delito de cohecho reiterado, así como por Loson, también procesado por la misma figura. En todos los casos, los recurrentes sostenían que los hechos investigados no constituían sobornos, sino aportes de campaña, y, por tanto, correspondía que la causa fuera tramitada por la justicia electoral.

Así, el máximo tribunal desestimó estos planteos por considerar que no existía una sentencia definitiva que habilitara su intervención, lo que implica que la investigación continuará bajo la órbita de la justicia federal.

La audiencia por los Cuadernos
La audiencia por los Cuadernos de la coimas desarrolló este jueves su quinta jornada de juicio oral y público, a través de la platforma Zoom

Con esta resolución, queda firme el rechazo a los pedidos de incompetencia y se ratifica la línea de investigación que apunta a la existencia de un esquema sistemático de pago de coimas a funcionarios públicos. La causa, que desde su inicio ha involucrado a figuras centrales del poder político y empresarial, mantiene así su curso en el fuero federal, donde se analizan las responsabilidades penales derivadas de los hechos consignados en los denominados “cuadernos de las coimas”.

La fiscalía acusó a Cristina Kirchner de ser la “destinataria final” de las coimas

En la quinta jornada del juicio oral y público que se lleva a cabo de la conocida causa Cuadernos, el fiscal federal Carlos Stornelli acusó hoy a Cristina Kirchner ser quien "recibió sumas de dinero en su domicilio" proveniente del pago de coimas por parte de empresarios durante su Gobierno.

“La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, continúa el requerimiento de elevación a juicio.

El departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, donde vivió Cristina Kirchner, era uno de los centros de “acopio” de los pagos ilegales por parte de los empresarios, agrega la acusación del fiscal de instrucción.

Cristina Kirchner en una de
Cristina Kirchner en una de las audiencias virtuales

La ex mandataria escuchó la lectura de la acusación en su contra conectada a la audiencia vía Zoom desde San José 1111, el departamento donde cumple el arresto domiciliario por la condena a seis años de prisión en el caso Vialidad.

Está procesada en la causa central como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho en 22 oportunidades.

Durante la lectura se enumeraron diferentes episodios de un total de 128 hechos de pago de sobornos y se concluyó que “los eslabones convergen así en un solo punto”, la ex presidenta.

Para la fiscalía, “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”.

Temas Relacionados

Cuadernos de las coimas Corte Suprema Cristina Fernández de Kirchner Argentina Justicia federal Corrupción Oscar CentenoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La jueza del Superior Tribunal de Justicia porteño, Marcela De Langhe, fue distinguida por la Legislatura

La declararon Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Jurídicas por su trayectoria y sus aportes a la administración del Poder Judicial

La jueza del Superior Tribunal

El primer detenido del caso ANDIS se encuentra bajo arresto domiciliario y busca quedar libre

Se trata de Pablo Atchabahian, acusado de ser jefe de una asociación ilícita que operaba con la venta de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad. La Cámara federal debe decididr sobre su planteo

El primer detenido del caso

Cuadernos: Cristina Kirchner era “destinataria final” de las coimas y su casa uno de los centros de acopio del dinero, acusa la fiscalía

La ex presidenta “era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero”, según la imputación. “No han conseguido una sola prueba” dijo ella en un descargo durante la investigación del caso, leído en la audiencia

Cuadernos: Cristina Kirchner era “destinataria

Confirman un fallo que ordena reparar los daños causados por la inundación de una casa tras un temporal

El Estado provincial, la Municipalidad y la concesionaria de una autopista, los responsables. Aunque se consideró el carácter excepcional de la tormenta, la Cámara de Apelaciones determinó que la falta de obras y limpieza fue determinante en los daños sufridos. El hecho ocurrió en el año 2008

Confirman un fallo que ordena

Un hombre deberá indemnizar a su expareja por daño moral y psíquico tras el divorcio

El tribunal ratificó la responsabilidad del demandado y la obligación de resarcir económicamente a quien fuera su esposa, tras acreditarse hechos de maltrato y lesiones psicológicas durante la convivencia

Un hombre deberá indemnizar a
DEPORTES
La fuerte crítica de Gasly

La fuerte crítica de Gasly a Bortoleto por el choque en la largada del GP de Las Vegas

Así llegó Curazao al Mundial 2026: cómo se clasificó, la “revolución” generada por su DT y las figuras en ascenso

La reacción de la familia Montiel a la detención del abogado Payarola: “Se terminó tu impunidad, estafador”

El Inter Miami de Messi palpitó la final de la Conferencia Este de la MLS: “Estamos aquí para ganar trofeos”

Los Pumas 7’s debutan frente a Fiji en el inicio del circuito mundial de seven en Dubai

TELESHOW
Sonia Zavaleta reveló que debe

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

¿Tiene George Clooney miedo a envejecer?

Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

Alejandro Borensztein recordó a su primera esposa Merlina Licht, a 15 años de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Vasijas llenas de monedas y

Vasijas llenas de monedas y secretos: el tesoro de una ciudad romana revela una transformación insospechada en la Francia antigua

Inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia: al menos 69 personas murieron y 59 permanecen desaparecidas tras

Diego Maradona inspira una emotiva exposición de arte y fútbol en Barcelona

Francia advirtió sobre el grave deterioro de la seguridad en Venezuela y pidió evitar cualquier viaje al país

Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder