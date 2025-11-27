Judiciales

Causa Cuadernos: empezó la quinta audiencia del juicio a Cristina Kirchner con eje en la acusación fiscal

Se avanzará hoy sobre los principales argumentos que sostienen la extensa imputación a la ex presidenta y a otros 85 procesados en la causa

Guardar
Cristina Kirchner en la primera
Cristina Kirchner en la primera audiencia del juicio, el 6 de noviembre

El juicio oral por el caso de los Cuadernos de las coimas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 imputados se reanudó hoy en su quinta jornada virtual y avanzará con el repaso de los principales argumentos que sustentan la acusación fiscal.

El Tribunal Oral Federal 7 continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal que investigó el caso, Carlos Stornelli.

En ese sentido, al pedir el envío a juicio oral de los procesados, la fiscalía consideró comprobado que se montó una asociación ilícita para cometer diversos “planes delictuales” durante el kirchnerismo.

Y dio por acreditado que la ex presidenta y los por entonces funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti, entre otros, “recibieron y/o participaron” en los pagos ilegales por parte de empresarios.

El objetivo era que los funcionarios públicos “ejercieran sus influencias” para otorgar beneficios a las compañías que representaban los privados.

La marcha del debate

Según el cronograma que difundió el Tribunal, entre esta semana y el 2 de diciembre se terminarán de leer los requerimientos de elevación a juicio del caso central y otros dos tramos vinculados a la acusación por pago de sobornos para adjudicación de obras públicas.

Desde ahora hay dos audiencias semanales, martes y jueves.

El Tribunal Oral Federal 7
El Tribunal Oral Federal 7 Fotografía: RS Fotos

Las del 4,9, 11 y 16 de diciembre estarán dedicadas a la acusación de la fiscalía y de la querella de la Unidad de Información Financiera en “La Camarita”, una pesquisa conexa que juzga la cartelización de la obra pública por parte de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

El 18 de diciembre, último jueves hábil del año, se dedicará al requerimiento fiscal en otras dos causas, “Trenes” y “Corredores Viales”. El jueves 25 es Navidad.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron a todos los abogados que informen de manera previa si habrá cuestiones preliminares y recibieron respuestas positivas. Esto anticipa una próxima etapa para escuchar cada planteo, pedir opinión a la fiscal Fabiana León, a la querella de la UIF y luego tomar una decisión.

Se calcula que entrado febrero de 2026 será el momento de inicio de las 86 declaraciones indagatorias. Más allá de que el acusado tenga o no intención de hablar, hay un paso insoslayable: sentarse frente al Tribunal para dar sus datos personales.

Por ahora rige la decisión del sistema mixto. Cada uno irá el día que le toque y se verá de manera presencial al menos con jueces, fiscalía, querella y su defensa. Los demás seguirán las alternativas por Zoom.

El Tribunal tiene pendiente resolver si acepta el ofrecimiento de la Cámara Federal de Casación para mudar el juicio a Comodoro Py 2002, dotarlo de más presencialidad, agregar un día más de audiencias en la semana, desde el 10 de diciembre.

En ese aspecto, se preguntó a la Corte Suprema de Justicia si está disponible otra sala, en el Palacio de Justicia de Talcahuano 550, donde el TOF7 tiene su sede.

Una vez que se conozca esa respuesta se avanzará en una decisión pero mientras tanto las audiencias de lectura de acusación seguirán de manera virtual con los jueces conectados desde una sala en su Tribunal y las partes de manera remota.

Cristina Kirchner sigue el debate desde su domicilio de San José 1111 junto a su abogado Carlos Beraldi. Allí la ex presidenta cumple prisión domiciliaria condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Otro que comenzó a seguir el debate detenido es el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien quedó preso semanas atrás porque la Corte dejó firme su condena a cuatro años de prisión por la tragedia del tren de Once.

A De Vido se le negó el arresto domiciliario y permanece en la cárcel de Ezeiza, al igual que otro juzgado, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Jaime quedó preso el año pasado, también por la tragedia de Once, cumple seis años de prisión y al igual que a De Vido, se le negó por ahora el beneficio de la domiciliaria.

Temas Relacionados

Cuadernosjuicio oralCristina Kirchnerultimas noticias

Últimas Noticias

Confirman un fallo que ordena reparar los daños causados por la inundación de una casa tras un temporal

El Estado provincial, la Municipalidad y la concesionaria de una autopista, los responsables. Aunque se consideró el carácter excepcional de la tormenta, la Cámara de Apelaciones determinó que la falta de obras y limpieza fue determinante en los daños sufridos. El hecho ocurrió en el año 2008

Confirman un fallo que ordena

Un hombre deberá indemnizar a su expareja por daño moral y psíquico tras el divorcio

El tribunal ratificó la responsabilidad del demandado y la obligación de resarcir económicamente a quien fuera su esposa, tras acreditarse hechos de maltrato y lesiones psicológicas durante la convivencia

Un hombre deberá indemnizar a

El Consejo de la Magistratura investigará al juez Maraniello por denuncias de abuso y maltrato laboral

La comisión de Disciplina remitió al área de Acusación el caso del juez federal en lo Civil y Comercial por una serie de denuncias formuladas por distintas empleadas de su juzgado

El Consejo de la Magistratura

El financista Fernando Whpei declaró contra el juez Bailaque: “Le entregué 40.000 dólares en una caja de vino”

La revelación ocurrió en su indagatoria, bajo el régimen de imputado colaborador. El magistrado renunció en junio y en la investigación por corrupción judicial también está involucrado el juez Gastón Salmain

El financista Fernando Whpei declaró

Ratificaron las penas al hombre que entregó a su esposa para un secuestro y al ex policía que asistió a la banda

La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de hasta 15 años de prisión por un episodio que mantuvo durante horas a una mujer en cautiverio en la localidad de Moreno. La víctima había sido captada mientras amamantaba a su hija de un año

Ratificaron las penas al hombre
DEPORTES
El violento antecedente detrás del

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico por el boleto a la final del torneo de Reserva: hora, TV y formaciones

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Importante avance para el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Juan Román Riquelme en Boca Juniors

TELESHOW
Maradona, Valeria Lynch y la

Maradona, Valeria Lynch y la inesperada polémica con Toquinho en una noche de estrellas del Festival de San Remo

Darío Barassi se sorprendió por el look de un participante y lo expuso en pleno programa: “¿Es tu decisión?”

MasterChef Celebrity: Marixa Balli puso a todos a bailar y la intuición de Evangelina Anderson definió la gala

Luego de su renuncia a MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes expresó sus diferencias con Wanda Nara

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

INFOBAE AMÉRICA

¿Normalizamos el fascismo en Venezuela

¿Normalizamos el fascismo en Venezuela o tomamos los riesgos norteamericanos?

Comienza la era post Bolsonaro en Brasil: entre las tensiones con EEUU y la búsqueda de un candidato de derecha

Europa continúa con su inversión en Defensa: dos países compraron drones submarinos para uso militar especial

Mató a sus padres y a su hermano y mutiló cuerpos con una sierra: el triple crimen que dejó en shock a un pueblo de Uruguay

Hong Kong continúa con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras el incendio en un complejo residencial que dejó al menos 55 muertos