Causa Cuadernos: empezó la quinta audiencia del juicio a Cristina Kirchner con eje en la acusación fiscal

Cristina Kirchner en la primera audiencia del juicio, el 6 de noviembre

El juicio oral por el caso de los Cuadernos de las coimas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 imputados se reanudó hoy en su quinta jornada virtual y avanzará con el repaso de los principales argumentos que sustentan la acusación fiscal.

El Tribunal Oral Federal 7 continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal que investigó el caso, Carlos Stornelli.

En ese sentido, al pedir el envío a juicio oral de los procesados, la fiscalía consideró comprobado que se montó una asociación ilícita para cometer diversos “planes delictuales” durante el kirchnerismo.

Y dio por acreditado que la ex presidenta y los por entonces funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti, entre otros, “recibieron y/o participaron” en los pagos ilegales por parte de empresarios.

El objetivo era que los funcionarios públicos “ejercieran sus influencias” para otorgar beneficios a las compañías que representaban los privados.

La marcha del debate

Según el cronograma que difundió el Tribunal, entre esta semana y el 2 de diciembre se terminarán de leer los requerimientos de elevación a juicio del caso central y otros dos tramos vinculados a la acusación por pago de sobornos para adjudicación de obras públicas.

Desde ahora hay dos audiencias semanales, martes y jueves.

El Tribunal Oral Federal 7 Fotografía: RS Fotos

Las del 4,9, 11 y 16 de diciembre estarán dedicadas a la acusación de la fiscalía y de la querella de la Unidad de Información Financiera en “La Camarita”, una pesquisa conexa que juzga la cartelización de la obra pública por parte de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

El 18 de diciembre, último jueves hábil del año, se dedicará al requerimiento fiscal en otras dos causas, “Trenes” y “Corredores Viales”. El jueves 25 es Navidad.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron a todos los abogados que informen de manera previa si habrá cuestiones preliminares y recibieron respuestas positivas. Esto anticipa una próxima etapa para escuchar cada planteo, pedir opinión a la fiscal Fabiana León, a la querella de la UIF y luego tomar una decisión.

Se calcula que entrado febrero de 2026 será el momento de inicio de las 86 declaraciones indagatorias. Más allá de que el acusado tenga o no intención de hablar, hay un paso insoslayable: sentarse frente al Tribunal para dar sus datos personales.

Por ahora rige la decisión del sistema mixto. Cada uno irá el día que le toque y se verá de manera presencial al menos con jueces, fiscalía, querella y su defensa. Los demás seguirán las alternativas por Zoom.

El Tribunal tiene pendiente resolver si acepta el ofrecimiento de la Cámara Federal de Casación para mudar el juicio a Comodoro Py 2002, dotarlo de más presencialidad, agregar un día más de audiencias en la semana, desde el 10 de diciembre.

En ese aspecto, se preguntó a la Corte Suprema de Justicia si está disponible otra sala, en el Palacio de Justicia de Talcahuano 550, donde el TOF7 tiene su sede.

Una vez que se conozca esa respuesta se avanzará en una decisión pero mientras tanto las audiencias de lectura de acusación seguirán de manera virtual con los jueces conectados desde una sala en su Tribunal y las partes de manera remota.

Cristina Kirchner sigue el debate desde su domicilio de San José 1111 junto a su abogado Carlos Beraldi. Allí la ex presidenta cumple prisión domiciliaria condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Otro que comenzó a seguir el debate detenido es el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien quedó preso semanas atrás porque la Corte dejó firme su condena a cuatro años de prisión por la tragedia del tren de Once.

A De Vido se le negó el arresto domiciliario y permanece en la cárcel de Ezeiza, al igual que otro juzgado, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Jaime quedó preso el año pasado, también por la tragedia de Once, cumple seis años de prisión y al igual que a De Vido, se le negó por ahora el beneficio de la domiciliaria.