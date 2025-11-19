Judiciales

La Justicia impuso restricciones al régimen de visitas de CFK y advirtió que podrían quitarle la prisión domiciliaria

Lo decidió el Tribunal Oral Federal 2 tras un encuentro con nueve economistas en el departamento de San José 1111

Guardar
El encuentro de Cristina Kirchner
El encuentro de Cristina Kirchner con los nueve economistas

Cristina Kirchner deberá cumplir nuevas medidas en relación a las visitas que recibe en su arresto domiciliario y se advirtió que, caso contrario, podría modificarse o dejarse sin efecto ese beneficio.

La decisión fue del juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, quien advirtió que no estaba autorizada la visita “simultánea” de los nueve economistas, sino de manera individual.

La ex presidenta, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad y beneficiada con arresto domiciliario y tobillera electrónica, no podrá recibir este tipo de visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas.

Además, desde ahora “deberá requerirse autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización”, consigna la resolución a la que accedió Infobae.

Noticia en desarrollo

