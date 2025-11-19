La Justicia impuso restricciones al régimen de visitas de CFK y advirtió que podrían quitarle la prisión domiciliaria

El encuentro de Cristina Kirchner con los nueve economistas

Cristina Kirchner deberá cumplir nuevas medidas en relación a las visitas que recibe en su arresto domiciliario y se advirtió que, caso contrario, podría modificarse o dejarse sin efecto ese beneficio.

La decisión fue del juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, quien advirtió que no estaba autorizada la visita “simultánea” de los nueve economistas, sino de manera individual.

La ex presidenta, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad y beneficiada con arresto domiciliario y tobillera electrónica, no podrá recibir este tipo de visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas.

Además, desde ahora “deberá requerirse autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización”, consigna la resolución a la que accedió Infobae.

Noticia en desarrollo