Judiciales

Deberán indemnizar a un cliente por los retrasos y fallas en la remodelación de su cocina

El afectado había denunciado el “calvario” vivido durante la obra, que debía durar tres meses y se extendió por más de un año. La Justicia responsabilizó a las arquitectas y a la empresa fabricante de los muebles

Guardar
Cámara Nacional de Apelaciones en
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Una sala de la Cámara Nacional en lo Comercial comercial resolvió que un cliente debe ser indemnizado por los retrasos y las fallas detectadas en la remodelación integral de su cocina, que se extendió más de un año y dejó el trabajo inconcluso. El fallo, al que accedió Infobae, responsabiliza tanto al estudio de arquitectura que encabezó la obra como a la empresa fabricante de los muebles instalados.

Según consta en la sentencia, el cliente había recurrido a profesionales para modernizar su departamento durante 2020, y contrató la fabricación e instalación de mobiliario de cocina bajo la promesa de un plazo de ejecución de entre setenta y cinco y noventa días.

El proceso contractual incluía un cronograma con las fechas de entrega y una descripción detallada del producto convenido, que incluía también la colocación en obra y una garantía extendida de cinco años por parte de la fabricante. De acuerdo a lo que establecieron las partes y figura en el expediente, la entrega debía haberse concretado a fines de noviembre de 2020. La realidad difirió de lo pactado: la obra se extendió por más de trece meses, acumulando además una serie de defectos materiales y de instalación que impidieron el uso normal de la cocina.

El trabajo, que debía completarse
El trabajo, que debía completarse en tres meses, se prolongó por más de un año y fue ejecutado con serios defectos

En el expediente se constató que la instalación del mobiliario de cocina nunca llegó a completarse correctamente, pese al tiempo transcurrido desde la firma del contrato. Al momento de efectuarse una verificación notarial, se observó que una parte de los muebles permanecía en el piso del living y que la cocina exhibía signos evidentes de abandono, materiales desparramados y una acumulación considerable de polvo.

El mobiliario instalado presentaba múltiples defectos en fabricación y terminación, como puertas con cachaduras, dimensiones incorrectas y piezas mal ensambladas. Se evidenció además la ausencia de estantes, zócalos y perfiles, sumado a elementos instalados sin la debida calibración y con diferencias de modelo y color en algunos módulos. Parte de las puertas debía ser reemplazada por no ajustarse a las medidas, y varias superficies presentaban rayaduras.

La sentencia responsabiliza a las
La sentencia responsabiliza a las arquitectas y a la fabricante de amoblamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, faltaban componentes esenciales, como el falso piso en la zona del lavarropas, herrajes internos, tapa de fondo en el sector alto y diversos accesorios comprometidos en el contrato. El estado general de la obra y la presencia de mobiliarios incompletos o dañados impidieron el uso normal y adecuado de la cocina, obligando a buscar alternativas de vivienda hasta su resolución.

Acción judicial

Durante el proceso, el afectado presentó documentación bancaria, actas notariales y fotografías tomadas por un escribano público, donde se constataron numerosos problemas en el trabajo realizado. El inventario incluía puertas desajustadas o dañadas, estantes ausentes, diferencias en los acabados, piezas sin instalar y evidencia evidente de abandono. Al declarar sobre su experiencia, relató que debió trasladarse del domicilio afectado y alojarse en casa de familiares por la imposibilidad de utilizar la cocina.

Frente a los reiterados incumplimientos y la falta de respuesta adecuada, el cliente remitió varias intimaciones formales exigiendo la terminación de la obra y reclamando daños y perjuicios con amparo en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo destaca que, aunque las empresas alegaron el impacto de la pandemia de Covid-19 en la provisión de insumos y en la logística, la relación comercial quedó formalizada meses después de declarada la emergencia sanitaria.

La sentencia de primera instancia reconoció la responsabilidad solidaria de ambos proveedores, estableció que la demora fue injustificada según el contexto y los términos del contrato, y que existió efectivamente una afectación a los derechos económicos y personales del consumidor. El juez determinó que el cliente había cumplido con todos los pagos y que el plazo sobrepasado, sumado a los defectos persistentes del mobiliario, generaron un perjuicio que debía ser resarcido.

En cuanto a los rubros indemnizatorios, el tribunal desestimó el pedido de daño punitivo pero admitió el resarcimiento por daño moral, fijando un monto compensatorio. La decisión obliga a que ambas firmas asumieran el pago de la indemnización y de las gastos (costas) del proceso.

Temas Relacionados

indemnizaciónCámara ComercialRemodelaciónRefaccionesCocinaDefensa del consumidor

Últimas Noticias

Vendieron un pasaje con un 99% de descuento y luego lo cancelaron: la Justicia falló contra la aerolínea

Era por un vuelo de Santiago de Chile a Sídney. El tribunal confirmó una condena contra la compañía, que deberá devolver el precio promedio actual del valor de un ticket aéreo para la misma ruta

Vendieron un pasaje con un

Los cuadernos de las coimas: ¿cuán fuerte aprieta Roberto Baratta?

El ex subsecretario de Julio De Vido fue señalado por varios empresarios arrepentidos como el responsable de exigir la plata para el kirchnerismo

Los cuadernos de las coimas:

Causa Cuadernos: la fiscalía reveló un informe con detalles de la acusación contra los 87 imputados

El juicio comenzará el próximo 6 de noviembre y se desarrollará de forma virtual. Se espera que el debate se extienda durante al menos tres años

Causa Cuadernos: la fiscalía reveló

Los cuadernos de las coimas: la intimidad del poder K según Víctor Manzanares

El contador de los Kirchner, procesado y embargado en la trama del lavado de los sobornos, se presentó seis veces en Comodoro Py para declarar como arrepentido

Los cuadernos de las coimas:

Ruidos de crossfit y zumba en un gimnasio obligaron a su dueño a indemnizar a un vecino

Deberá abonarle una suma por daño moral. Las clases y demás actividades en el local se desarrollaban casi todo el día, de lunes a sábado. Los reclamos por el volumen de la música venían desde el año 2018

Ruidos de crossfit y zumba
DEPORTES
Quiénes son las 15 promesas

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Rosario Central se aseguró jugar la Supercopa Internacional y espera rival: la opción que podría enfrentarlo a Boca o River

TELESHOW
El detrás de escena de

El detrás de escena de los Premios Ídolo 2025: discursos fallidos, bromas y lágrimas

Moda, postres y emoción: así fue el exclusivo cumpleaños 75 de Marcela Tinayre junto a Mirtha Legrand

Se estrena El Portal, el filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Bidonde

Junior Pisanú, el hijo de Daniela Cardone, debuta en el cine con “La Herida”

Las perlitas de los Premios Ídolo 2025: shows, extravagancia y poses extrañas

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia en Vietnam: las inundaciones

Tragedia en Vietnam: las inundaciones récord dejaron un saldo de al menos 13 muertos, 11 desaparecidos y miles de desplazados

Tras la “ola de terror” y denuncias de la oposición por 700 manifestantes asesinados, la presidenta de Tanzania fue reelecta

Megaoperativo en Río de Janeiro: miles de manifestantes se movilizaron en rechazo a la operación policial que dejó más de 120 muertos

María Fasce: “No creo que un libro te cambie la vida, es suficiente con que te cambie una tarde”

La nueva película de Edward Berger explora el abismo de los deseos humanos en un casino de Macao