Judiciales

Condenaron a cuatro exfuncionarios de Enarsa por fraude, tras un juicio abreviado por una contratación de 2010

Luego de reconocer su responsabilidad, los exdirectivos admitieron su participación. Recibieron penas condicionales luego de un acuerdo con la fiscalía y la homologación del Tribunal Oral Federal N° 2

Guardar
Enarsa, la emprea de energía
Enarsa, la emprea de energía argentina

El proceso judicial que involucró a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), creada durante la gestión kirchnerista, concluyó con penas de prisión en suspenso tras la confesión de los implicados en un esquema de defraudación.

El Tribunal Oral Federal N° 2, bajo la dirección del juez Néstor Costabel, homologó un juicio abreviado en el que los acusados admitieron su responsabilidad a cambio de condenas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso.

La investigación reveló que Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios participaron en una maniobra fraudulenta al contratar a la empresa P&D Control Group S.R.L. para la inspección de plantas refinadoras.

Esta firma, constituida por Paula Gabriela Merlo, esposa de Fernández, resultó beneficiada de manera irregular mediante el concurso privado de precios COMB. 03/2010, que culminó con la adjudicación de $1.080.000 en 2010, superando los límites establecidos y eludiendo la competencia requerida.

El fallo también declaró la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, quienes enfrentaban cargos de violación de los deberes de funcionarios públicos, delito de menor gravedad. El acuerdo de juicio abreviado fue resultado de negociaciones entre la defensa y la fiscalía encabezada por Diego Luciani.

Gasoducto de Enarsa
Gasoducto de Enarsa

La acusación se centró en las irregularidades detectadas en el proceso de contratación realizado por Enarsa en 2010. La fiscalía sostuvo que varios funcionarios se interesaron directamente en la adjudicación del servicio de inspección a P&D Control Group S.R.L., comprobándose que Fernández favoreció a la empresa de su esposa.

El tribunal determinó que los condenados actuaron de manera coordinada desde el interior de la compañía estatal para concretar la contratación irregular.

Los detalles de la sentencia

En la sentencia, el juez Costabel impuso a Fernández una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, mientras que Tagle, Teso y Palacios recibieron penas de dos años. Todos fueron considerados coautores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Entre los factores agravantes, el tribunal valoró la condición de funcionarios públicos y el nivel educativo de los acusados, aunque la ausencia de antecedentes penales permitió la aplicación de la ejecución condicional de la pena.

Durante el tiempo de condena, los sentenciados deberán fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

El principal acusado, Exequiel Espinosa, extitular de Enarsa, no llegó a ser juzgado debido a su fallecimiento el 30 de septiembre del año pasado en una clínica de Córdoba.

A pesar de haber aceptado y ratificado el acuerdo de juicio abreviado, Rodrigo Maximiliano Palacios intentó posteriormente desconocer sus términos y recurrió la sentencia ante la Cámara de Casación. El juez Costabel rechazó finalmente el recurso presentado.

Temas Relacionados

Enarsa Defraudación Claudio Miguel Fernández Néstor Costabel Diego Luciani Argentina Córdoba Corrupción Administración públicaÚltimas noticias

Últimas Noticias

De abogado a imputado en la fuga de la plata de los cuadernos: el extraño viaje de Miguel Ángel Plo

El ex defensor de Carolina Pochetti, viuda del secretario de Néstor Kirchner, fue implicado junto a su entonces yerno por su supuesto rol en un insólito entramado caribeño

De abogado a imputado en

Iniciaron un jury contra un juez de Chubut sospechado de enriquecimiento ilícito y abuso de poder

El Consejo de la Magistratura local resolvió por unanimidad iniciar un proceso Claudio Petris. Se lo investiga por ocultar bienes, intervenir en causas donde tenía relaciones personales y realizar actividades económicas prohibidas

Iniciaron un jury contra un

Alberto Fernández pidió investigar desde cero la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género

Su defensa planteó la nulidad de la causa luego de que la Cámara Federal de Casación Penal apartara al juez Julián Ercolini. El caso está listo para ser elevado a juicio oral y público

Alberto Fernández pidió investigar desde

La fuga de la plata de los cuadernos: el abogado del paraíso fiscal del Caribe embargado por $40 mil millones

Peter Michael Karam fue procesado por la Justicia argentina con una circular roja de Interpol, acusado de participar en el entramado final de los sobornos recolectados por el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Qué dijo su defensa

La fuga de la plata

Rechazaron un pedido de Julio De Vido para declarar prescripta la causa por la tragedia de Once

El ex ministro de Planificación Federal sostiene que se cumplió el plazo para que su condena quede firme. La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el planteo y ahora define la Corte Suprema

Rechazaron un pedido de Julio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quedó preso el único acusado

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Dónde voto en CABA: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones legislativas 2025

Receta de hummus de remolacha, rápida y fácil

Graciela Ocaña: “El presidente Javier Milei tiene un déficit emocional, no sabe escuchar a la sociedad y eso es malísimo para la democracia”

Duro cruce entre Luis Caputo y la hija de Agustín Rossi por la recompra de deuda

INFOBAE AMÉRICA
La nueva fuerza para enfrentar

La nueva fuerza para enfrentar a las pandillas comenzó a ejecutar sus primeras acciones en Haití

La victoria de Rodrigo Paz anticipa un giro en la política exterior de Bolivia y plantea desafíos institucionales

Quiénes son los rehenes asesinados que aún no fueron devueltos por Hamas a Israel

Disfrutar, convivir y crear recuerdos: los 40 años de McDonald’s en México

Indinación por la boda de la hija de un funcionario iraní que reprimía a las mujeres, pero con ella fue más permisivo

TELESHOW
Ángel de Brito habló del

Ángel de Brito habló del futuro de Beto Casella en tevé: su posible paso a América y qué pasará con Bendita

Luis Ventura tuvo un accidente en MasterChef Celebrity y recibió atención médica: el video

El apodo que le puso Andy Chango a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Me encanta que me digas así”

El desopilante diálogo entre Eva Bargiela y la China Ansa en la recta final de sus embarazos: “Dormí temprano”

El día de spa y relax de Camilota luego del alta de su hermano Thiago Medina: “Hoy me elegí a mí”