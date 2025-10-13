Judiciales

Fiscales y funcionarios judiciales realizaron una visita al Museo del Holocausto centrada en género y memoria

La actividad se llevó a cabo en el marco de los convenios firmados entre la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, y la Fundación Memoria del Holocausto

Guardar
Museo del Holocausto de Buenos
Museo del Holocausto de Buenos Aires

Fiscales y funcionarios de la justicia nacional realizaron una nueva visita al Museo del Holocausto de Buenos Aires el jueves pasado, y participaron de una actividad que se centró en género, memoria y derechos humanos.

El encuentro se llevó a cabo a dos años de la masacre que perpetró el grupo terrorista Hamás, y pocos días antes del regreso de los rehenes a sus hogares. En ese marco, se buscó profundizar “la reflexión sobre las violencias contemporáneas”. Para ello, el grupo tomó como punto de partida las enseñanzas del Holocausto y su vínculo con la actualidad.

La actividad se concretó en virtud de los convenios que firmaron la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), y la Fundación Memoria del Holocausto.

La Fundación Memoria del Holocausto y la AAJRA también suscribieron convenios con otras entidades del sistema judicial. Entre ellas se incluyeron la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Defensoría General de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia de la Nación.

El Museo del Holocausto y
El Museo del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos firmaron nuevos convenios con la Justicia

La secretaria general del Museo, Fabiana Mindlin, y el director ejecutivo de la institución, Jonathan Karszenbaum, estuvieron a cargo de la organización de la actividad. También participaron de la coordinación los funcionarios de la justicia Laura Kvitko, Mariana Kohan, Hernán Kleiman y Denise Bloch.

Por parte de AFFUN, intervinieron en la organización la vicepresidenta Susana Pernas y Carina Jaime. La coordinadora de eventos de la institución, Gisela Fistein, guió a los participantes durante el recorrido.

En esta oportunidad, visitaron el lugar fiscales y funcionarios de la AFFUN, institución que preside Ricardo Toranzos. Entre los asistentes se encontraron el fiscal de la Cámara del Crimen Mauricio Viera, los fiscales federales Eduardo Taiano y Mariana Grinberg, y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación María Andrea Garmendia Orueta. Hernán Najenson, presidente de la AAJRA, también participó del recorrido.

Objetivos de la cooperación

Los convenios entre el Museo, la AAJRA y las diversas entidades del sistema de justicia se establecieron con el objetivo de lograr la cooperación entre las instituciones en contra del racismo, la discriminación, la xenofobia y el antisemitismo.

Las propuestas de estos acuerdos tienen como fin desarrollar y promover de manera conjunta actividades de cooperación, de capacitación, de investigación y de difusión. En particular, los acuerdos buscan coordinar visitas programadas al Museo del Holocausto de Buenos Aires y cualquier otra acción que pueda resultar de interés. Todo esto se hizo en miras a fortalecer el desempeño de las funciones de las instituciones.

Fiscales y funcionarios judiciales visitaron
Fiscales y funcionarios judiciales visitaron el Museo del Holocausto

Los compromisos firmados formaron parte de un proyecto denominado “Puentes Institucionales”. La Organización de Estados Americanos (OEA) distinguió a esta iniciativa, que pretende capacitar a operadores del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos sobre el Holocausto, antirracismo, derecho a la igualdad y no discriminación, y la identificación y abordaje de discursos de odio.

Los convenios que firmaron los operadores de justicia y el Museo del Holocausto marcaron un hito en la incorporación de programas de capacitación en antidiscriminación para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Desde la firma de los convenios, más de 400 integrantes de la Justicia y el MPF visitaron el Museo y se capacitaron en antisemitismo y discursos de odio.

Contexto de la visita

El 7 de octubre de 2023, Hamás llevó adelante el ataque contra civiles judíos más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial. El ataque dejó más de 1.200 personas asesinadas, centenares de secuestrados y denuncias internacionales por violencia sexual sistemática ejercida contra mujeres durante la ofensiva.

Ese hecho, que organismos de derechos humanos documentaron ampliamente, reavivó los debates sobre el uso del cuerpo femenino como botín de guerra. También reforzó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el análisis de los crímenes de odio y del terrorismo.

En ese marco, la visita de fiscales y funcionarios judiciales al Museo buscó profundizar la reflexión sobre las violencias contemporáneas, tomando como punto de partida las enseñanzas del Holocausto y su vínculo con la actualidad.

El encuentro, dirigido a operadores judiciales, reafirmó el compromiso del sistema de justicia con la memoria, la igualdad y los derechos humanos, en un contexto mundial marcado por la persistencia de los discursos de odio y las violencias de género como herramientas de dominación y terror.

Temas Relacionados

Museo del HolocaustoMinisterio Público Fiscalantisemitismodiscriminaciónperspectiva de géneroúltimas noticias

Últimas Noticias

Caso Bruglia, Bertuzzi y Castelli: el Gobierno aceptó una “solución amistosa” ante la CIDH

La mediación busca reparar la situación de tres jueces federales que denunciaron al Estado por sus intentos de desplazamiento. Los magistrados sostienen que el proceso iniciado durante la gestión de Alberto Fernández tuvo motivaciones políticas

Caso Bruglia, Bertuzzi y Castelli:

Sigue en aumento la cantidad de presos en las cárceles federales: el 40% no tiene condena

Así lo reveló un informe de la PROCUVIN. Entre los jóvenes de 18 a 21 años el índice de detenidos con prisión preventiva roza el 70%. Además, creció la cantidad de madres y embarazadas privadas de su libertad

Sigue en aumento la cantidad

Tips Jurídicos: ¿Qué es el “ecocidio”?

Homicidio, parricidio, genocidio: es habitual leer términos terminados en “cidio”, que proviene del vocablo “matar”. El ecocidio, una figura que ha adquirido protagonismo en los últimos años, refiere al daño que se puede causar al ambiente. ¿Cuáles son sus alcances e implicancias?

Tips Jurídicos: ¿Qué es el

Uno por uno, los lujosos departamentos en New York y Miami vinculados a la plata de los cuadernos de las coimas

El fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su viuda fueron investigados por comprar 14 inmuebles en edificios icónicos como el Plaza Hotel, en una causa originada por los diarios del chofer Oscar Centeno, con valores de hasta más de 13 millones de dólares

Uno por uno, los lujosos

Tras un acuerdo judicial, condenaron y liberaron a tres extranjeros que lavaban dinero para el Comando Vermelho

Accedieron a un juicio abreviado y fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso. Además, la PROCELAC pidió reducir las multas que deberán pagar los condenados

Tras un acuerdo judicial, condenaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de calamares rellenos, rápida

Receta de calamares rellenos, rápida y fácil

Reconstruyen 120.000 años de expansión y retroceso de glaciares de la Patagonia: los sorprendentes resultados

‘El bola’, la droga que llegó de Bolivia y un “me usaron”: la nueva declaración de Sotacuro por el triple femicidio

Las muertes por enfermedades del corazón aumentan hasta 41% durante olas de calor en Argentina

Los sindicatos docentes realizarán un nuevo paro este martes y habrá una fuerte adhesión en todo el país

INFOBAE AMÉRICA
Nació una cría de elefanta

Nació una cría de elefanta marina en una playa de Maldonado: disponen un cerco para evitar peligros

La fuga de 20 reclusos de la pandilla Barrio 18 desató una crisis política y de seguridad en Guatemala

De correr a entrenar fuerza, los ejercicios que ayudan realmente a evitar deterioro de la vista

“Un nuevo capítulo para la región”: la Casa Blanca reveló el documento que firmaron Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto sobre Gaza

Los mensajes ocultos en tatuajes de momias milenarias guardan secretos sobre rituales desconocidos en antiguas civilizaciones

TELESHOW
El llanto de Cecilia Insigna

El llanto de Cecilia Insigna que viralizó Diego Brancatelli: “Yo me muero si Racing gana la Libertadores”

Daniela Celis y la frase de Thiago Medina luego de su milagrosa recuperación: “Quiero agradecerle a la gente”

¿Pampita salió con Luis Miguel? La frase de Barbie Simons y la llamativa reacción de la conductora

El enojo de Georgina Barbarossa en medio de una pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos: “Me levanto y me voy”

Florencia Peña sorprendió con su rutina diaria con bandas elásticas