Judiciales

Casación avaló las resoluciones de Bullrich que obligan a los presos a realizar limpieza sin remuneración

El máximo tribunal penal del país confirmó la vigencia de las medidas del Ministerio de Seguridad que obligan a los internos a realizar tareas de mantenimiento sin pago

Tomás Martino

Por Tomás Martino

Guardar
La Cámara Federal de Casación
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la vigencia de las resoluciones del Ministerio de Seguridad sobre el trabajo carcelario (Nicolás Stulberg)

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó este miércoles una queja presentada por la Defensoría General de la Nación (DGN) y confirmó el rechazo a una medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de las resoluciones 1346/2024 y 429/2025 del Ministerio de Seguridad. Con esta decisión, quedaron firmes las normas dictadas por la ministra Patricia Bullrich, que regulan el dinero que perciben los internos por trabajos en prisión y establecen tareas no remuneradas obligatorias.

La Resolución 1346/2024 dispuso la “obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes”. Esas actividades, contempló la normativa, podrán extenderse hasta cinco horas diarias y “no serán remuneradas”. En sus considerandos, el Ministerio afirmó que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito”.

La Resolución 429/2025 complementó esa disposición y limitó al 5% de la población penitenciaria la posibilidad de acceder a prestaciones personales remuneradas como única ocupación. Ese grupo debe cumplir un mínimo de ocho horas diarias. En efecto, el artículo 1° estableció: “Se podrá asignar la realización de prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones como única ocupación al cinco por ciento (5%) de las personas privadas de la libertad (…) que no lleven a cabo actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social”. El artículo 2° agregó que esas personas “deberán cumplir un mínimo de ocho horas diarias y se les otorgará” el pago correspondiente, sin tomar en cuenta el salario mínimo vital y móvil.

Las normas firmadas por la
Las normas firmadas por la ministra Bullrich establecen que todos los internos deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento durante cinco horas diarias sin pago (Foto: AFP)

La Defensoría General, como co-titular de la Comisión de Cárceles, había solicitado una medida de “no innovar” para suspender preventivamente la aplicación de las resoluciones. En su presentación alegó que modificaban las condiciones laborales en el complejo penitenciario de Marcos Paz, con impacto sobre derechos como el trabajo y el salario. El pedido fue rechazado en primera instancia y luego en la Cámara Federal de San Martín. Ante ese escenario, la Defensoría presentó un recurso de casación que fue denegado y, finalmente, una queja directa.

Las actuaciones quedaron, así, radicadas en la Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Al pronunciarse en mayoría, Borinsky y Carbajo concluyeron que el recurso no era admisible, en tanto “la decisión recurrida en casación no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”.

A su vez, señalaron que la apelante “tampoco alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el tribunal a quo, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara”.

Las actuaciones quedaron radicadas en
Las actuaciones quedaron radicadas en la Sala IV de la Casación Federal, con sede en Comodoro Py (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El juez Gustavo Hornos emitió un voto en disidencia parcial y propuso la apertura de la queja y la fijación de una audiencia para tramitar el pedido. Según consideró, “el recurso de queja resulta formalmente admisible en tanto esta Cámara Federal de Casación Penal debe intervenir en su carácter de ‘tribunal intermedio’ cuando, como en el caso, se sometan a su consideración cuestiones federales debidamente fundadas”. Así, explicó que el planteo de la Defensoría estaba vinculado con “la justa remuneración y el derecho al trabajo establecidos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional” y con el alcance de la vía del habeas corpus.

En la parte resolutiva, el máximo tribunal penal del país resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la Defensoría Pública Oficial “en su carácter de cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN, sin costas”.

Temas Relacionados

Servicio Penitenciario FederalMinisterio de SeguridadPatricia BullrichCasacion FederalPresosDefensoría General de la NaciónCárceles

Últimas Noticias

Caso Odebrecht: la investigación por coimas en gasoductos seguirá abierta pese a un nuevo pedido de cierre

La defensa de Marcio Faria Da Silva, uno de los ejecutivos arrepentidos en Brasil, había solicitado la prescripción de la acción penal, rechazada por la jueza María Eugenia Capuchetti

Caso Odebrecht: la investigación por

Coimas en ANDIS: el fiscal rechazó un pedido para cerrar la causa y defendió la validez de los audios

Tras el pronunciamiento de Franco Picardi, el juez federal Sebastián Casanello está en condiciones de resolver el planteo. La Fiscalía ratificó la legalidad del proceso y cuestionó a la defensa de los dueños de la droguería Suizo Argentina

Coimas en ANDIS: el fiscal

La Justicia fijó las pautas con las que se llevará adelante el juicio de la causa Cuadernos

Como se esperaba, las audiencias se harán por Zoom y el debate comenzará el 6 de noviembre. El Tribunal Oral Federal N° 7 todavía no decidió si acepta o rechaza la reparación económica de los empresarios

La Justicia fijó las pautas

Los cuadernos de las coimas a juicio: la última apuesta del jubilado financista del poder K

Ernesto Clarens, arrepentido clave en la causa, ofreció un yate y un departamento en Miami para lograr su impunidad. Su historia en el caso y su red de conexiones

Los cuadernos de las coimas

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

El máximo tribunal rechazó el último recurso de la defensa de Rodrigo Chaparro, confirmando la sentencia por el asesinato de Patricio Barros Cisneros en la Unidad 46 de San Martín

La Corte dejó firme la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habrá un encuentro clave sobre

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

El cielo en disputa: soberanía aérea y los nuevos desafíos de seguridad internacional

Acuerdo con EEUU: la Casa Blanca le pidió a Milei que retome el control político con gobernadores y el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
Nuevos modelos de inteligencia artificial

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

El secretario del Tesoro Bessent confirmó que está entrevistando a 11 candidatos para presidir la Reserva Federal

Estados Unidos redujo los aranceles a vehículos de la Unión Europea

De “Hey Jules” a “Hey Jude”: cómo Paul McCartney convirtió una visita familiar en un clásico mundial

El nuevo líder sirio prometió que serán llevados ante la justicia los “responsables del derramamiento de sangre inocente”

TELESHOW
Marcela Tauro recordó su experiencia

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres

De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza

Los divertidos días de Nico Vázquez con sus compañeros de Rocky en Mar del Plata: “Un regalo estar todos juntos”