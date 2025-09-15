Judiciales

Robos violentos en Panamericana: piden investigar la responsabilidad del ministro de Seguridad bonaerense

La diputada nacional Marcela Campagnoli acusó a Javier Alonso de desatender la violenta situación en diversos puntos del conurbano donde se han generado robos, carreras de motos, homicidios y venta de autopartes

Por Alfredo Izaguirre Fornerino

Guardar
El video del crimen de
El video del crimen de Andrés Blaquier

En una denuncia dirigida al Fiscal General del Departamento Judicial San Isidro, John Boyard, la diputada nacional Marcela Campagnoli acusó al titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, de no actuar ante la ola delictiva de motocicletas de alto cilindraje. La investigación quedó a cargo de Rodrigo Caro.

En mayo pasado, Campagnoli envió una nota al Ministerio de Seguridad de la provincia en la que pidió que se adopten medidas para prevenir y combatir el aumento de los robos de motocicletas en la autopista Panamericana (rutas 8 y 9), adjuntando gráficos con los puntos de encuentro donde se habrían detectado esos delitos.

Los lugares señalados incluyen el ramal Pilar (RN8) los sábados por la noche, el ramal Escobar/Campana (RN9) los domingos por la tarde y los bosques de Ezeiza junto a la autopista Richieri los domingos desde el mediodía. En estos sitios, según la denuncia, se realizan carreras, “picadas”, actividades de “freestyle” y compraventa de autopartes.

La diputada detalló la necesidad de implementar políticas de prevención y persecución penal, ya que “los robos de motocicletas suelen ser violentos y en algunos casos han causado muertes”. También se informó que las motocicletas de menor valor económico se comercializan, enteras o desarmadas, a través de la plataforma “Marketplace” de Facebook.

Los casos bajo la lupa

“Con más de cuatro meses de tiempo y pese a estar advertidos de estos sucesos, el Ministerio de Seguridad ha ignorado las consideraciones vertidas por esta diputada, lo que poco más le cuesta la vida a otra persona”, señala la denuncia, indicando el reciente caso del excampeón de Turismo Carretera y presidente de la Asociación de Pilotos de Autos de Turismo, Emanuel Moriatis. La semana pasada, el deportista fue víctima de un violento episodio en horas de la tarde, cuando un grupo de personas a bordo de una moto lo interceptó, le disparó y le robaron su motocicleta Ducati Multiestrada, una mochila con $500.000, tarjetas de crédito y documentación. Los asaltantes huyeron y su moto fue hallada poco después.

Emanuel Moriatis
Emanuel Moriatis

Moriatis señaló que en el lugar del hecho no había cámaras ni testigos y que situaciones similares le ocurrieron a otras personas en la misma zona, como el intento de robo ocurrido el 28 de abril a Roberto Montanelli, quien logró registrar la secuencia con cámaras instaladas en su motocicleta BMW 1250. En ese caso, los asaltantes intentaron interceptarlo entre las rutas 202 y 197, pero él logró escapar.

Andrés Blaquier
Andrés Blaquier

Por otra parte, la denuncia recuerda el homicidio del empresario Andrés Blaquier, ocurrido el 29 de octubre de 2022 en la Autopista Panamericana, a la altura de Pilar, asesinado de un disparo durante un asalto en el que los delincuentes, menores de edad, intentaron apoderarse de su motocicleta BMW 1200 y que en octubre de 2023 fueron condenados.

Diputada Marcela Campagnoli/Facebook
Diputada Marcela Campagnoli/Facebook

Finalmente, Campagnoli solicitó la producción de diversas medidas de pruebas, entre ellas la declaración de Moriatis y del investigador experto de estos hechos, Gabriel Borda. También que se envíe un oficio al Ministerio de Seguridad para que remita copia certificada del expediente donde solicitó la adopción de medidas para prevenir y combatir el aumento de robos en los lugares descritos. Además, pidió que se releven las zonas donde se realizan encuentros de motos de dudosa procedencia.

Temas Relacionados

Javier AlonsoAutopista PanamericanaMinisterio de Seguridad Bonaerense

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al juez de Casación Mariano Borinsky

El sospechoso fue arrestado en Caballito tras publicar en la red social X un mensaje antisemita contra el magistrado, vinculado a la causa Vialidad

Detuvieron a un hombre acusado

La Cámara Nacional Electoral falló en contra de Cristina Kirchner y la expresidenta no podrá votar en octubre

La Justicia revirtió una decisión del juzgado federal de Río Gallegos que le permitía sufragar pese a la condena que purga por la causa Vialidad

La Cámara Nacional Electoral falló

Como en la causa Cuadernos, un exfuncionario macrista ofreció donar USD 7.000 al Garrahan para evitar su condena

Se trata de Gonzalo Mórtola, quien fue interventor de la Administración General de Puertos. El fiscal Eduardo Taiano avaló la reparación y ahora deberá decidir el juez Daniel Rafecas

Como en la causa Cuadernos,

Coimas en Discapacidad: el abogado de CFK pidió investigar a Fernando Cerimedo y a su esposa por presunto encubrimiento

Para Gregorio Dalbón existen indicios de que el asesor presidencial y Natalia Basil tenían conocimiento previo del entramado de coimas denunciado por Diego Spagnuolo en los audios

Coimas en Discapacidad: el abogado

Ruta del dinero K: Lázaro Báez deberá pagar una multa de más de 300 millones de dólares por las maniobras de lavado

El empresario santacruceño tendrá que realizar el desembolso en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento que la justicia avance sobre su patrimonio

Ruta del dinero K: Lázaro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar, inflación, consumo y PBI:

Dólar, inflación, consumo y PBI: cuáles son las pautas macro del proyecto del Presupuesto 2026

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

Los candidatos nacionales por PBA del peronismo se reunieron para definir la estrategia de cara a octubre

Equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones: cuáles fueron las claves económicas del discurso de Milei

INFOBAE AMÉRICA
EEUU incluyó a Colombia y

EEUU incluyó a Colombia y Afganistán en la lista de países que “han fallado demostrablemente” en el combate antidrogas

El inconsciente copa la pasarela: cómo una exposición en Nueva York explora la moda desde Freud a Lacan

Denunciaron que 60.000 presos cubanos trabajan en condiciones de esclavitud

Por qué los “químicos eternos” siguen en el agua a pesar de la tecnología para eliminarlos

Estados Unidos reafirmó su apoyo a una Nicaragua “libre, justa y democrática”

TELESHOW
María Becerra y Tini Stoessel

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”