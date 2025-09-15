Robos violentos en Panamericana: piden investigar la responsabilidad del ministro de Seguridad bonaerense

El video del crimen de Andrés Blaquier

En una denuncia dirigida al Fiscal General del Departamento Judicial San Isidro, John Boyard, la diputada nacional Marcela Campagnoli acusó al titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, de no actuar ante la ola delictiva de motocicletas de alto cilindraje. La investigación quedó a cargo de Rodrigo Caro.

En mayo pasado, Campagnoli envió una nota al Ministerio de Seguridad de la provincia en la que pidió que se adopten medidas para prevenir y combatir el aumento de los robos de motocicletas en la autopista Panamericana (rutas 8 y 9), adjuntando gráficos con los puntos de encuentro donde se habrían detectado esos delitos.

Los lugares señalados incluyen el ramal Pilar (RN8) los sábados por la noche, el ramal Escobar/Campana (RN9) los domingos por la tarde y los bosques de Ezeiza junto a la autopista Richieri los domingos desde el mediodía. En estos sitios, según la denuncia, se realizan carreras, “picadas”, actividades de “freestyle” y compraventa de autopartes.

La diputada detalló la necesidad de implementar políticas de prevención y persecución penal, ya que “los robos de motocicletas suelen ser violentos y en algunos casos han causado muertes”. También se informó que las motocicletas de menor valor económico se comercializan, enteras o desarmadas, a través de la plataforma “Marketplace” de Facebook.

Los casos bajo la lupa

“Con más de cuatro meses de tiempo y pese a estar advertidos de estos sucesos, el Ministerio de Seguridad ha ignorado las consideraciones vertidas por esta diputada, lo que poco más le cuesta la vida a otra persona”, señala la denuncia, indicando el reciente caso del excampeón de Turismo Carretera y presidente de la Asociación de Pilotos de Autos de Turismo, Emanuel Moriatis. La semana pasada, el deportista fue víctima de un violento episodio en horas de la tarde, cuando un grupo de personas a bordo de una moto lo interceptó, le disparó y le robaron su motocicleta Ducati Multiestrada, una mochila con $500.000, tarjetas de crédito y documentación. Los asaltantes huyeron y su moto fue hallada poco después.

Emanuel Moriatis

Moriatis señaló que en el lugar del hecho no había cámaras ni testigos y que situaciones similares le ocurrieron a otras personas en la misma zona, como el intento de robo ocurrido el 28 de abril a Roberto Montanelli, quien logró registrar la secuencia con cámaras instaladas en su motocicleta BMW 1250. En ese caso, los asaltantes intentaron interceptarlo entre las rutas 202 y 197, pero él logró escapar.

Andrés Blaquier

Por otra parte, la denuncia recuerda el homicidio del empresario Andrés Blaquier, ocurrido el 29 de octubre de 2022 en la Autopista Panamericana, a la altura de Pilar, asesinado de un disparo durante un asalto en el que los delincuentes, menores de edad, intentaron apoderarse de su motocicleta BMW 1200 y que en octubre de 2023 fueron condenados.

Diputada Marcela Campagnoli/Facebook

Finalmente, Campagnoli solicitó la producción de diversas medidas de pruebas, entre ellas la declaración de Moriatis y del investigador experto de estos hechos, Gabriel Borda. También que se envíe un oficio al Ministerio de Seguridad para que remita copia certificada del expediente donde solicitó la adopción de medidas para prevenir y combatir el aumento de robos en los lugares descritos. Además, pidió que se releven las zonas donde se realizan encuentros de motos de dudosa procedencia.