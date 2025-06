Todos los condenados por Vialidad se presentaron en Comodoro Py y quedaron detenidos

José López ayer al ser retirado de Comodoro Py luego de quedar detenido en la causa de Vialidad

Todos los condenados en la causa “Vialidad” ya están detenidos. Hoy era el último día hábil de los cinco que había dado el tribunal oral para que se presenten a cumplir la condena, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firmes las condenas.

Tras la concesión de la prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Kirchner y la presentación del ex secretario de Obras Públicas José López, hoy lo hicieron el resto de los condenados. Son el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Desde la primera hora de la mañana arribaron al sexto piso de Comodoro Py, donde está la sede del Tribunal Oral Federal 2. El primero en llegar fue Periotti. Luego lo hicieron Collareda, Villafañe, Santibañez y Daruich.

Todos fueron condenados a penas de entre seis y cuatro años de prisión -que son de cumplimiento efectivo- por administración fraudulenta, porque en su rol de funcionarios de Vialidad de Santa Cruz no controlaron las obras públicas que no se hicieron o avalaron los pagos a pesar de que no había avances.

Los tres primeros viajaron desde Santa Cruz y acordaron presentarse juntos en el tribunal. La espera la hicieron con sus abogados y sus defensores oficiales ante el Tribunal Oral y la Cámara Federal de Casación Penal, Santiago Finn y Daniela Villalón, en el café “Martinez” que hace unas semanas se instaló en la planta baja de Comodoro Py.

Llegaron con bolsos con ropa y cosas personales. Algunos acompañados de familiares. Ingresaron al tribunal y fueron recibidos por el juez Jorge Gorini. “El magistrado los recibió con unas palabras muy acordes explicando lo duro del momento que tienen que enfrentar”, le contó a Infobae Miguel Arce Aggeo, abogado de Villafañe.

Todos cumplieron con el trámite y fueron llevados a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para ser trasladados desde allí a la cárcel federal de Ezeiza. Algunos irán lugar a la cárcel federal de Río Gallegos, donde pidieron cumplir la condena porque sus familias viven en esa ciudad.

El mismo trámite cumplió ayer López, el primero de los condenados en presentarse. El último es el empresario Lázaro Báez, quien está detenido en la cárcel federal de Río Gallegos por su condena en la causa de la “Ruta del dinero K”. Por ese motivo no fue trasladado a Comodoro Py y se lo notificó en la prisión de la condena en Vialidad.

Tres de los detenidos pidieron cumplir su condena en prisión domiciliaria, al igual que Cristina Kirchner. Son López, Pavesi y Periotti.

Todos los condenados en Vialidad ya están detenidos (Foto: Jaime Olivos)

La defensa oficial de López señaló que el ex funcionario tiene problemas psiquiátricos que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades. También que no puede ir a prisión por una cuestión de seguridad ya que es arrepentido en la causa de los “cuadernos de la corrupción”. López ya estuvo preso en la cárcel de Ezeiza por el caso de los bolsos con nueve millones de dólares por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. El ex secretario de Obras Públicas está hoy alojado en el hospital penitenciario de la cárcel federal de Ezeiza.

Periotti solicitó la prisión domiciliaria por edad, cumple 80 años a principios de julio, y por distintos problemas de salud, mientras que Pavesi la pidió por sus 74 años y porque requiere asistencia mecánica de respiración por las noches.

Todos ellos deberán ser revisados por el Cuerpo Médico Forense para que luego el tribunal determine si le da la prisión domiciliaria. Hasta que eso ocurra quedarán detenidos a cargo del SPF.

Así, todos ya comenzaron a cumplir sus condenas y se formó un legajo de ejecución para cada uno de los nueve condenados en el que se hará un seguimiento de las penas. En el caso de Cristina Kirchner su condena de seis años de prisión termina el 16 de junio de 2031, aunque en distintas etapas podrá pedir salidas y la libertad condicional.

A la ex presidenta se le otorgó la prisión domiciliaria para que cumpla la condena en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, con una tobillera electrónica que controle sus movimientos que no se le colocará en el corto plazo porque lleva un trámite.

El Tribunal Oral Federal 2 le impuso una serie de condiciones. Una de ellas es que “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. La defensa de la ex presidenta le pidió hoy al tribunal que le aclare si eso le impide salir al balcón desde donde estos días saludó a la militancia y en si tiene alguna restricción en caso que lo haga.