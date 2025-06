De CFK a Boudou, De Vido y Jaime: la historia judicial de los principales funcionarios K condenados

Condenas a ex funcionarios K

Cristina Kirchner

La ex presidenta de la Nación recibió la semana pasada la confirmación de su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Fue su primer juicio oral pero no el único.

Tiene pendiente otros tres. El próximo será el de los “cuadernos de la corrupción” en la que será juzgada junto a funcionarios de su gobierno y los principales empresarios de la construcción del país por el pago y cobro de coimas, entre ellos Ángelo Calcaterra –primo del ex presidente Mauricio Macri-, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona y Néstor Otero. El juicio comenzará el próximo 6 de noviembre.

Los otros procesos que deberá afrontar son “Los Sauces-Hotesur”, en el que está acusada junto a su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner, y la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

En ambos había sido sobreseída pero la Cámara Federal de Casación Penal ordenó hacer los juicios, lo que fue confirmado por la Corte Suprema. Ahora se espera que se fijen las fechas.

Con la confirmación de la condena en Vialidad el próximo miércoles Cristina Kirchner se presentará en Comodoro Py para quedar detenida. La ex presidenta pidió cumplir la detención en arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Monserrat. Un informe socio ambiental concluyó que es apto para que quede detenida allí y debe resolverlo la justicia.

Cristina Kirchner (REUTERS/Tomás Cuesta)

Julio De Vido

Ex ministro de Planificación Federal durante los 12 años de gobierno kirchnerista es el funcionario con mayor cantidad de causas penales. Tiene dos condenas, ninguna de las dos confirmadas.

La primera es por la tragedia ferroviaria de Once en la que recibió una pena de cuatro años. Y la segunda fue por la compra a España y Portugal de trenes en mal estado. Allí obtuvo una pena cuatro años de prisión.

De Vido también fue juzgado junto a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Pero allí fue absuelto, lo que ratificó la Corte Suprema.

Pero el ex funcionario atraviesa actualmente una gran cantidad de juicios orales. Está siendo juzgado por las licitaciones de Odebrecht-Aysa, por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la serie Mamá Corazón –también está acusada la actriz Andrea Del Boca-, por la importación de Gas Natural Licuado y por el caso de los gasoductos de Skanska.

De vido estuvo preso en la cárcel federal de Marcos Paz y luego en detención domiciliaria. Eso ocurrió en 2017 cuando era diputado nacional y tuvo que ser desaforado. Se presentó en los tribunales de Comodoro Py y quedó detenido. Fue por orden de la Cámara Federal en dos causas de corrupción: la compra de buques de gas natural licuado y por los manejos en la mina de carbón de Río Turbio.

Julio De Vido (Foto: Adrián Escandar)

Ricardo Jaime

El ex secretario de Transportes de la Nación fue el primer ex funcionario K en ser detenido. Ocurrió en abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini y estuvo preso casi siete años en la cárcel de Ezeiza. Fue liberado en marzo del 2023 pero volvió a quedar preso en noviembre del año pasado. Es el ex funcionario con mayor cantidad de condenas por corrupción: seis.

Jaime fue condenado a cinco años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once; recibió otra pena de un año y seis meses de prisión por el delito de dadivas; y seis meses de prisión por intentar robar documentación de un allanamiento que se realizaba en su casa de Córdoba. Esas tres están firmes.

También fue condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Y por haber pactado el cobro de una coima para avanzar en la construcción del tren bala, lo que nunca se hizo. Además, es uno de los ex funcionarios que será juzgado por el caso de los cuadernos de la corrupción.

En noviembre del año pasado, Jaime volvió a ser detenido. Fue luego que la Corte Suprema dejara firme su condena por la tragedia de Once y así en condiciones de cumplirse. Su defensa reclama la prisión domiciliaria por razones de salud.

Ricardo Jaime (FOTO: JUAN VARGAS)

Amado Boudou

El ex vicepresidente de Cristina Kirchner también pasó por tribunales y estuvo detenido. Su principal caso fue la compra de la imprenta Ciccone. Fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión, lo que dejó firme la Corte Suprema. Al igual que en el caso de Kirchner Kirchner y de otros ex funcionarios, Boudou también recibió la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por ese expediente Boudou estuvo preso en la cárcel de Ezeiza y luego en prisión domiciliaria. Pero también había estado detenido por una causa de enriquecimiento ilícito que todavía sigue abierta. Esa detención generó polémica porque fue fotografiado en pijama y la imagen luego difundida por el entonces gobierno de Mauricio Macri.

El ex presidente atravesó otros dos juicios orales. Uno por la presunta compra irregular de autos cuando era ministro de Economía en el que fue absuelto. Y el segundo por el caso de la presunta falsificación de formularios para transferir un auto. En el juicio oral había sido condenado a tres años de prisión y luego fue absuelto por la Cámara de Casación.

Amado Boudou (EFE/ Aitor Pereira)

José López

El ex secretario de Obras Públicas representa la imagen de la corrupción del kichnerismo. Quedó filmando en junio de 2016 en un convento de monjas de la localidad bonaerense de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y una carabina. Fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, lo que confirmó la Corte Suprema.

López fue uno de los condenados en Vialidad. También a seis años de prisión y se ordenó que quede detenido. Es la misma situación que Cristina Kirchner y como la ex presidenta también pidió la prisión domiciliaria.

Pero tiene otra condena. Por la carabina con la que fue detenido en el convento recibió un año y siete meses de prisión.

Pero también tiene juicios pendientes. El más importante es el de los cuadernos de la corrupción. Allí fue uno de los arrepentidos y contó cómo era el circuito de dinero de las coimas de la obra pública. Eso le permitió ingresar al programa de protección de testigos e imputados –en el que actualmente ya no está- y salir de prisión.

También está siendo juzgado actualmente por el caso Skanska y por Odebrecht.

José López (Foto: Julieta Ferrario)

Lázaro Báez

No fue funcionario pero fue el empresario más cercano al kirchnerismo. Fue amigo y socio comercial del ex presidente Néstor Kirchner y de Cristina. Báez tiene varias condenas. Dos de ellas ya confirmadas por la Corte Suprema.

La primera fue en la causa de lavado de la llamada “Ruta de dinero K” a 10 años de prisión. Y la segunda en Vialidad, a seis años como Cristina Kirchner.

Báez tiene además otras condenas: una de cuatro años y medio de prisión por lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay y otra a tres años y seis meses por apropiación indebida de los aportes de sus empleados.

Además, tiene otros juicios de lavado de pendientes y la Cámara Federal de Casación Penal revocó el mes pasado un fallo que había absuelto a Báez por evasión tributaria en Chaco.

Báez fue uno de los primeros detenidos vinculados al mundo K. Fue en abril de 2016 y estuvo hasta 2019 en la cárcel federal de Ezeiza. Luego pasó a prisión domiciliaria –primero en la provincia de Buenos Aires y luego en El Calafate- hasta la semana pasada cuando fue trasladado a la cárcel federal de Río Gallegos. Fue por orden del Tribunal Oral Federal 4 para que cumpla la condena de la “Ruta del dinero K” luego que la Corte Suprema la dejó firme.

Lázaro Báez

Otros ex funcionarios

Hay otros ex funcionarios que también fueron condenados o que atraviesan juicios orales.

La ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti fue condenada a tres años de prisión en suspenso y a la devolución de casi 7 millones de pesos por haber utilizado fondos público para gastos personales. El ex titular de la ex AFIP Ricardo Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por el caso “Oil Combustibles”.

Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transportes de la Nación, recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión en la tragedia de Once. Schiavi estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza donde la cumplió.

Por su parte, el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno tiene tres condenas de cumplimiento en suspenso que no están firmes. Una es a tres años de prisión por su intervención en el INDEC; la segunda de dos años y seis meses de prisión por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”; y la última de dos años por el caso de “¿Casco o guantes?” en una asamblea de la empresa Papel Prensa.

La ex ministra de Economía Felisa Miceli fue condenada a tres año de prisión por una bolsa de dinero sin declarar que fue encontrada en el baño de su despacho. La condena fue ratificada por la Corte Suprema y fue la primera ex funcionaria del kirchnerismo en tener una condena confirmada.

Por su parte, la dirigente social Milagro Sala, el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y el ex gobernador de Tucumán José Alperovich no fueron funcionarios de los gobiernos K pero sí aliados políticos y referentes de ese sector. Los tres también fueron condenados por causas de corrupción, a excepción de Alperovich que fue sentenciado por acoso sexual y violación de una sobrina, por lo que está preso en la cárcel de Ezeiza.