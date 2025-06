La condena de Cristina Kirchner en Vialidad: una causa cruzada por sus candidaturas

Cristina Kirchner

Cristina Kirchner anunció hace una semana su candidatura como legisladora de la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral. “Voy a ser candidata. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país”, había dicho en una entrevista en el canal C5N. Su anuncio coincidió con la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva su condena penal en el caso de Vialidad, que de confirmarse le impediría ser candidata.

Pero esta no fue la primera vez que una postulación de la ex presidenta corre al ritmo de la causa judicial. ¿Estrategia para buscar condicionar a la justicia o coincidencia con los tiempos electorales?

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las PASO“. La frase de Cristina Kirchner en un video que difundió en redes sociales fue del 18 de mayo de 2019. Tres días después iría a Comodoro Py a la primera audiencia del juicio oral por Vialidad.

El comienzo del juicio estaba previsto para fines de febrero, pero se postergó para mayo por la internación de uno de los jueces, Jorge Tassara, quien luego falleció. El proceso se fijó con una Cristina Kichner en el llano y comenzó con una candidata a vicepresidenta.

La fórmula Fernández-Kirchner ganó las elecciones. El 2 de diciembre del 2019, ya electa, Cristina Kirchner declaró en el juicio. “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”, fue una de sus frases altisonantes.

Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio oral por Vialidad (Télam)

El proceso duró casi todo su mandato, pandemia del coronavirus incluido, y el 6 de diciembre de 2022 fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta por las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez.

La condena fue el momento más importante del juicio y tuvo un anuncio electoral de Cristina Kirchner, esta vez sobre una postulación que no iba a ser. La entonces vicepresidenta habló desde el Senado de la Nación.

“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, dijo. Ese 10 de diciembre de 2023 estuvo en el Congreso en la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación.

Cristina Kirchner habla luego de ser condenada a 6 años de prisión en la causa Vialidad

La condena fue apelada para que la revise la Cámara Federal de Casación Penal. Ese fallo se dio en paralelo con otra candidatura de Cristina Kirchner. Esta vez a la presidencia del Partido Justicialista Nacional.

Casación confirmó el 13 de noviembre de 2024 la condena de la ex presidenta. Un mes después, el 11 de diciembre, asumió la titularidad del Partido Justicialista. Se dio en un proceso de disputa con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que quería ir a elecciones internas, que finalmente no ocurrieron.

Lo que vino después es lo más reciente. El anuncio de que se presentará para las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires en el contexto en el que, todo indica, será un pronto fallo de la Corte Suprema, que será el fallo final. Lo que diga el máximo tribunal cerrará la causa.

Si la Corte Suprema confirma la condena de CFK, deberá cumplir arresto por los seis años de prisión y no podrá ejercer más cargos públicos por la inhabilitación perpetua. Eso significa, si ocurre, que no habrá más candidaturas al ritmo de sus causas judiciales.