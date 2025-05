Ricardo Lorenzetti recibió la Medalla de Honor de la Asociación Mundial de Juristas

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema desde 2007, participó del Congreso Mundial de Juristas que se celebrará en República Dominicana el 4, 5 y 6 de mayo próximo, donde recibió la Medalla de Honor a la trayectoria. La distinción fue otorgada por la Asociación Mundial de Juristas, organización que integran profesionales del derecho de más de 140 países presidida por el abogado español Dr. Javier Cremades García. También será distinguida con la medalla Sonia Sotomayor, Jueza Asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América.

Además de la distinción, Lorenzetti coordinó el panel “Interrelaciones entre los tribunales constitucionales y ordinarios” del que participaron Hilmar Hoch, Presidente del Tribunal Constitucional de Liechtenstein, Syed Refaat Ahmed, Presidente del Tribunal Supremo de Bangladesh y Dimitry Berberoff Ayuda, Vicepresidente del Tribunal Supremo de España.

El “Congreso Mundial de Juristas. Nuevas generaciones y Estado de Derecho: forjando el futuro”, es un congreso de juristas donde diferentes organizaciones e instituciones realizan sus propios paneles. Habrá más de 250 oradores y panelistas de más 60 nacionalidades. Además de jueces de todo el mundo habrá líderes mundiales, jefes de Estado, académicos, abogados, activistas y estudiantes. Se discutirán múltiples temas como regulación de la IA, ciberseguridad, redes sociales y protección de datos, derechos humanos y libertad de expresión, derecho de familia y protección de la infancia, medioambiente, independencia del Poder Judicial, desafíos en la práctica corporativa, principios constitucionales universales, arbitraje y resolución alternativa de disputas, entre otros.

Uno de los grandes eventos del Congreso será la entrega del World, Peace & Liberty Award 2025 durante la ceremonia de clausura a Sonia Sotomayor, jueza asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. En otras ediciones del Congreso recibieron el premio Sir Winston Churchill, Nelson Mandela, René Cassin, Felipe VI Rey de España, Ruth Bader Ginsburg, la sociedad colombiana en manos de su entonces presidente Iván Duque, Andrew Young líder de los derechos civiles de Estados Unidos, y a la Comisión Europea.

Además de Lorenzetti y Sonia Sotomayor, recibirán la medalla de honor de parte de la Asociación Mundial de Juristas la Dra. Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Bhuwan Ribhu, fundador de Just Rights for Children, y Leonel Fernández, ex presidente de la República Dominicana.

La ceremonia de apertura contó con la participación del Dr. Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana, Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, Iván Duque, ex presidente de Colombia, Napoleón Estévez Lavandier, presidente Magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Marko Bošnjak, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Editrudis Beltrán, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, José Alejandro Aybar, canciller de UNICARIBE, Pablo Ulloa, defensor del Pueblo de la República Dominicana, Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Lucio Ghia, ex presidente de la World Jurist Association, Kadir Özkaya, presidente del Tribunal Constitucional de Turquía, y Carlos Vives, músico.

El resto de los días participarán del Congreso personalidades del derecho, la política, la academia y el activismo de todo el mundo, como Stephan Harbarth, presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Miroslav Šeparović, presidente del Tribunal Constitucional de Croacia, Miodrag Đorđević, presidente del Tribunal Supremo de Eslovenia, Petr Angyalossy, presidente del Tribunal Supremo de la República Checa, Gonçalo de Almeida Ribeiro, vicepresidente del Tribunal Constitucional de Portugal, Valentina Pavličić, presidenta del Tribunal Supremo de Montenegro, Doris König, vicepresidenta del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Kadir Özkaya, presidente del Tribunal Constitucional de Turquía, Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional de España, Antonio Herman Benjamin, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Nación de Brasil, Pablo Lorenzetti, magistrado de la Corte de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Sala II de Rafaela, Luis Almagro, Secretario de la Organización de los Estados Americanos (2015-2025), y Pierre Nihoul, presidente del Tribunal Constitucional de Bélgica (FR), entre muchísimos otros.

El Congreso Mundial de Juristas se realizó por primera vez en 1963 en Atenas. Esta es la edición número 29. El próximo tendrá lugar en Albania en 2027.