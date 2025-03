Se comienza a definir el futuro judicial de Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Fabiola Yañez y Alberto Fernández

El futuro judicial del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su expareja y ex primera dama Fabiola Yánez comenzará a definirse esta semana cuando la Cámara Federal de Comodoro Py empiece a revisar su procesamiento por los delitos de lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas.

Es porque la Sala II de la Cámara Federal convocó para este jueves a una audiencia para escuchar los argumentos de todas las partes sobre el procesamiento que el juez federal Julián Ercolini le dictó al ex presidente, informaron a Infobae fuentes judiciales. Luego de eso, los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun quedarán en condiciones de resolver.

Si el tribunal confirma el procesamiento de Fernández, el expresidente quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral y público. Eso debe ser resuelto por el juez Ercolini y por el fiscal federal Ramiro González -quien tuvo a su cargo la investigación del hecho- respecto de si la investigación ya está terminada para que pase a la etapa de juicio oral.

Lo que todavía resta definir es si la audiencia es oral o si las partes prefieren presentar sus argumentos por escrito. Por el momento, ninguna, sobre todo la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, había pedido que sea de manera oral y presencial en la Cámara. Si es así, incluso el propio Fernández podría ir a exponer. Ya lo hizo a principio de mes cuando recusó al juez Ercolini en la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gobierno, lo que fue rechazado.

La Cámara Federal de Comodoro Py comienza a definir el futuro judicial de Alberto Fernández (Foto: Franco Fafasuli)

El ex presidente fue procesado el 17 de febrero pasado en la causa judicial por violencia de género contra Yañez que se inició el año pasado. Junto con el procesamiento, el ex jefe de Estado recibió un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y se levantó la prohibición de salida del país que tenía desde el comienzo del expediente.

“Considero que se han recabado varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y continuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yañez”, sostuvo Ercolini en su resolución, en la que calificó como “determinante” la asimetría de poder entre los dos. El magistrado entendió que los moretones que Yañez mostró en su brazo y ojo derecho fueron golpes del ex presidente.

“Las conclusiones de las profesionales psicólogas y psiquiatra, se asientan sobre la base de haberse identificado distintas formas de violencia psicológica -también física y económica, tal como ha quedado acreditado en autos- que, por su carácter continuo y habitual, comprometieron seriamente la salud psíquica de la víctima provocándole un debilitamiento en la salud”, señaló el juez.

Uno de los golpes de Fabiola Yañez

La defensa del ex presidente objetó el fallo y lo apeló. Hizo referencia a lo que entendió era la “vaguedad de la imputación, contradicción en las circunstancias temporales de los hechos”. También, que “la falta de una relación clara y circunstanciada en relación al modo, tiempo y lugar de los hechos atribuidos violenta la garantía aludida en la inteligencia de que una acusación deficiente no permite una defensa eficaz al no conocer el imputado de qué ha de defenderse concretamente”. Y criticó que no le permitieran acceder al celular que le secuestraron para obtener información para su defensa.

En la apelación la defensa volvió a hablar sobre el consumo de alcohol de Yañez como el motivo de los moretones que tenía por las caídas que sufría. “A raíz de su problemática con el alcohol, era habitual que sufriera caídas que provocaban lesiones en su cuerpo”, sostuvo la abogada Carreira en su apelación.

Ahora, todo entra en etapa de definición de la Cámara Federal.